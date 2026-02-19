Uhapšen britanski princ Andrew zbog veza sa Epsteinom

Andrew Mountbatten-Windsor, nekadašnji princ Andrew i mlađi brat britanskog kralja Charlesa, uhapšen je u Velikoj Britaniji pod sumnjom za zloupotrebu javne funkcije zbog svojih veza s preminulim seksualnim prestupnikom Jeffreyem Epsteinom, javlja Reuters.

Jeffrey Epstein bio je američki finansijer i osuđeni seksualni prestupnik, poznat po vezama s političarima, slavnim osobama i kraljevskom porodicom. Među njegovim prijateljima bili su bivši predsjednici Donald Trump i Bill Clinton. Godinama se protiv njega vodila istraga zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnih djevojaka. Prvi put je slučaj istražen 2005. godine, a 2008., se izjasnio krivim za plaćanje tinejdžerki za seksualne usluge na Floridi.

Epstein je uhapšen 6. jula 2019., na aerodromu u New Jerseyju zbog optužbi za trgovinu seksualnim uslugama s maloljetnicama, ali je 10. augusta iste godine pronađen mrtav u zatvoru u New Yorku. Smrt je proglašena samoubistvom.

Jedna od najpoznatijih osoba povezanih s Epsteinom bio je tadašnji princ Andrew, koji je 2019. godine, zbog skandala, prestao obavljati javne dužnosti. On je stalno negirao optužbe.

Kako navodi Reuters, britanski premijer Keir Starmer izjavio je da bi Mountbatten-Windsor, ako ga američke vlasti zatraže za svjedočenje, trebao sarađivati. Starmer je naglasio da svi moraju poštovati zakon, bez izuzetaka.

“Playboy princ”

Andrew Mountbatten-Windsor bio je poznat kao omiljeni sin kraljice Elizabethe i učestvovao je u ratu za Falklandska ostrva 1982. Tokom života imao je nadimke poput „Playboy princ“ zbog svojih veza i skandala.

Njegovi problemi su se pogoršali nakon Epsteinovog hapšenja 2019., kada su izašle nove informacije o njihovim vezama. Optužila ga je Virginia Giuffre za seksualno zlostavljanje dok je bila tinejdžerka. Pokušao je očistiti svoj imidž u intervjuu za BBC, ali je naišao na podsmijeh i kritike, te je morao napustiti sve zvanične kraljevske dužnosti.

U februaru 2022. platio je nagodbu Giuffre u SAD-u, a 2025., kralj Charles mu je oduzeo titulu princa. Nedavno se preselio iz Royal Lodge u Windsoru u privatniju kuću Wood Farm na Sandringham imanju.

Reuters sada javlja da je uhapšen zbog sumnje da je Epsteinu prosljeđivao povjerljive vladine dokumente. Thames Valley policija pretražila je adrese u Berkshireu i Norfolku. Mountbatten-Windsor sve optužbe negira.

U četvrtak je proslavio 66. rođendan, a policija je za Reuters potvrdila hapšenje muškarca iz Norfolka u šezdesetim godinama, bez navođenja imena, što potvrđuje da je riječ o Andrewu.

Zakon Velike Britanije

U Velikoj Britaniji policija može uhapsiti osobu samo ako postoje osnovani razlozi za sumnju da je počinjen prekršaj i da je hapšenje neophodno. Thames Valley Police i Norfolk Police zajednički istražuju slučaj, jer se Mountbatten-Windsworov bivši dom, Royal Lodge u Windsoru, nalazi u Berkshireu, dok je njegovo trenutno prebivalište, Wood Farm, u Norfolku.

Policijski zvaničnici naglašavaju da razumiju veliki javni interes u ovom slučaju i da će davati informacije u prikladno vrijeme. Standardna britanska praksa je da se ime uhapšene osobe ne objavljuje dok se ne podignu zvanične optužnice, ali činjenica da je hapšenje potvrđeno u kontekstu Mountbatten-Windswora implicira da je riječ o njemu.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH