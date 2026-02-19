BiH produžava olakšice za uvoz novih električnih, hibridnih i CNG/LPG vozila

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih električnih, hibridnih i CNG/LPG vozila do 31. decembra ove godine, a u skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi BiH. Ovime se produžava ukidanje carine na uvoz električnih automobila u BiH. Bescarinskim uvozom u ovoj godini osim CNG automobila koji koriste prirodni plin, obuhvaćeni su i automobili na LPG pogon, dok će se i dalje primjenjivati smanjene carinske stope za uvoz hibridnih vozila od pet posto.

Odluka se odnosi na uvoz u Bosnu i Hercegovinu novoproizvedenih automobila koji nemaju preferencijalni status robe iz zemalja s kojima BiH ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini.

Dvostruki cilj

Vlada ovim potezom nastavlja da podstiče širenje tržišta vozila s alternativnim pogonom, uz dvostruki cilj; smanjenje emisija i povećanje sigurnosti na cestama, u skladu s regionalnim klimatskim obavezama.

Podaci ukazuju da mjera već daje rezultate, od 2022. godine, kada se počela primjenjivati Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih električnih i hibridnih automobila, bescarinski uvoz porastao je sa 133 na 857 u 2024. godini. Paralelno, prihodi povezani s ovim segmentom tržišta porasli su za gotovo 650.000 KM u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu, dok su u 2024. godini prihodi porasli za 230.000 KM u odnosu na godinu ranije.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, uvoz električnih vozila u 2025. godini zabilježio je pad u odnosu na prošlu godinu, dok je istovremeno uvoz hibridnih vozila značajno porastao.

Koje marke su se uvozile

Prema podacima koji su obuhvatili period za prvih deset mjeseci godine, najskuplji uvezeni električni automobili su Volvo EX90 Twin, čija cijena je 237.590 KM i Lucid Air Grand Touring od 220.469 KM.

U tom periodu je uvezeno 161 električno vozilo, ukupne vrijednosti 7,64 miliona maraka, za koje je naplaćeno 1,40 miliona KM dažbina. Isotvremeno, u zemlju je uvezeno 3.014 hibridnih automobila, ukupne vrijednosti 173,49 KM, za koje su naplaćene dažbine u iznosu 37,61 milion KM. Omjer novih i polovnih vozila ove vrste gotovo je ujednačen, gdje je uvezeno oko 200 novih automobila više u odnosu na polovne (1.618 naspram 1.396).