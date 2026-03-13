Sektor putovanja i turizma dnevno gubi najmanje 600 miliona dolara – domino efekat rata na Bliskom istoku

Rat na Bliskom istoku ne pogađa samo tržište energenata već se prelijeva i na sektor turizma, dok prema analizi nekih finansijskih stručnjaka svijet nije daleko ni od nove inflacije cijena hrane. Svjetsko vijeće za putovanja i turizam (WTTC) predviđa da sukob u Iranu sektor putovanja i turizma već košta najmanje 600 miliona američkih dolara dnevno u potrošnji međunarodnih posjetilaca. Kako navode, poremećaji u avio-saobraćaju, povjerenje putnika i regionalna povezanost utječu na potražnju. WTTC analizira trenutnu situaciju u sektoru na osnovu njihove prognoze za Bliski istok za 2026. godinu prije sukoba, prema kojoj je potrošnja međunarodnih turista u regiji bila procijenjena na 207 milijardi američkih dolara.

Zračni prostor

Regija Bliskog istoka u ukupnom zbiru putovanja čini 5% globalnih međunarodnih dolazaka i 14% globalnog međunarodnog tranzitnog prometa, te svaki poremećaj u potražnji utječe na aerodrome i letove, hotele, kompanije za iznajmljivanje automobila i kruzere.

Dubai, Abu Dhabi, Dohu i Bahrein, opsluže oko 526.000 putnika dnevno, ali su doživjela zatvaranja i operativne poremećaje zbog eskalacije sukoba, što značajno utječe na regionalnu i globalnu povezanost.

Zračni prostor na Bliskom istoku je od početka napada Amerike i izraela na Iran, a potom i uzvratnog napada Irana na američke baze u regiji, uglavnom zatvoren. Tokom prva dva dana od izbijanja sukoba, otkazano je više od 5.000 letova.

Oxford Economics je analizirao dva moguća scenarija utjecaja sukoba na Bliskom istoku na ovaj sektor.

Prema scenariju takozvanog „ranog rješavanja“, gdje bi sukob trajao do tri sedmice, procijenjeno je da bi dolasci na Bliski istok mogli pasti za 11% u 2026. godini, a to znači gubitak 23 miliona međunarodnih posjetilaca u ovoj godini.

„Što se tiče potrošnje, to je jednako gubitku od 34 milijarde dolara u tekućoj godini“, navode u analizi.

Dva scenarija

Ukoliko bi se sukob produžio, mogući su gubitci od oko 38 miliona međunarodnih posjetilaca, što je 27% manje u odnosu na prethodnu godinu. U potrošnji, to odgovara gubitku od 56 milijardi dolara u tekućoj godini.

Zemlje GCC-a (Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Oman, Kuvajt i Bahrein) će pretrpjeti najveće gubitke, jer su najveće destinacije u regiji koje su se ranije oslanjale na percepciju sigurnosti i stabilnosti.

Bliski istok je također glavno globalno tranzitno čvorište, a njegovi aerodromi čine oko 14% globalne međunarodne tranzitne aktivnosti. To će neminovno dovesti do domino efekata izvan regije, navodi Oxford economics u svojoj analizi.

Uprkos trenutnim dešavanjima i problemima u sektoru, WTTC ipak daje i optimističnu prognozu te naglašava kako su putovanja i turizam jedan od najotpornijih ekonomskih sektora na svijetu. „Utjecaj potrošnje međunarodnih posjetitelja širom Bliskog istoka je značajan i u prosjeku iznosi oko 600 miliona američkih dolara dnevno, ali historija pokazuje da se sektor može brzo oporaviti, posebno kada vlade podržavaju putnike kroz podršku hotelima ili repatrijaciju. Naša analiza prethodnih kriza pokazuje da incidenti povezani sa sigurnošću često imaju najbrže vrijeme oporavka turizma, u nekim slučajevima čak i za dva mjeseca, kada vlade i industrija rade zajedno kako bi vratile povjerenje putnika“, kaže Gloria Guevara, predsjednica i izvršna direktorica Svjetskog vijeća za putovanja i turizam.