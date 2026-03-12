Globalna kriza: Naglo rastu cijene avionskih karata, evo kada je pametno rezervisati let

Naglo poskupljenje avionskog goriva već potresa globalnu aviokompanijsku industriju, podižući cijene avionskih karata i prijeteći da negativno utiče na finansijske rezultate kompanija. Koliko će cijene zaista porasti u velikoj mjeri zavisi od toga hoće li snažna potražnja za putovanjima potrajati tokom godine.

Avionsko gorivo je jedan od najvećih troškova za aviokompanije, odmah nakon plata zaposlenih, i često čini više od 20 posto ukupnih troškova poslovanja.

Uprkos rastu troškova, nekoliko izvršnih direktora velikih američkih aviokompanija poručilo je da je interesovanje putnika za putovanja i dalje snažno.

Rast cijena goriva već podiže cijene karata

Cijene goriva naglo su porasle nakon napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran prije gotovo dvije sedmice, a taj skok već se osjeća na tržištu avionskih karata.

Aviokompanija Cathay Pacific objavila je da će od 18. marta gotovo udvostručiti dodatne naknade za gorivo na avionskim kartama.

Australski Qantas je početkom sedmice najavio povećanje cijena karata kako bi pokrio rast troškova, dok je Scandinavian Airlines naveo da ih je neuobičajeno brz i snažan rast cijena goriva primorao da podignu cijene.

Air New Zealand je čak povukao svoju finansijsku prognozu dok se tržište goriva i operativni uslovi ne stabilizuju, uz napomenu da su već izvršene prve korekcije cijena karata.

Kompanija je upozorila da bi, ukoliko sukob potraje i cijene goriva ostanu visoke, moglo doći do dodatnih poskupljenja, ali i promjena u mreži letova i rasporedu.

Analitičari očekuju da će povećani troškovi goriva pogoditi finansijske rezultate aviokompanija već u prvom kvartalu ove godine, a moguće i u prvoj polovini godine, zavisno od toga koliko dugo će cijene goriva ostati povišene.

Aviokompanije najavljuju skuplje letove

Izvršni direktor United Airlinesa, Scott Kirby, rekao je da je zbog rasta cijena goriva vrlo vjerovatno da će i cijene avionskih karata porasti.

Ipak, naglasio je da je potražnja za putovanjima i dalje veoma snažna. Isto su potvrdila i dvojica visokih rukovodilaca drugih američkih aviokompanija, koji su anonimno govorili o stanju na tržištu.

Ako takav trend potraje, aviokompanije će imati više prostora da povećaju cijene karata, ali mnogo toga zavisi od trajanja rata i stabilnosti tržišta energije.

Scott Keyes, osnivač kompanije Going, koja se bavi pronalaženjem povoljnih avionskih karata, kaže da aviokompanije gotovo uvijek koriste svaku priliku da podignu cijene, javlja CNCB.

Kada je najbolje rezervisati kartu

Prema riječima Keyesa, putnici gotovo nikada ne mogu pogriješiti ako kartu rezervišu ranije, pod uslovom da ne kupuju najrestriktivnije, takozvane osnovne ekonomične karte.

U tom slučaju putnici često mogu zamijeniti kartu ili otkazati rezervaciju ukoliko cijena kasnije padne.

Na primjer, ako danas rezervišete let za ljeto za 500 dolara, a za dvije sedmice cijena padne na 350 dolara, možete kontaktirati aviokompaniju i dobiti razliku od 150 dolara kao kredit za buduće putovanje.

Koliko gorivo utiče na cijene

Trošak goriva čini oko petine ukupnih troškova aviokompanija. Samo United Airlines je prošle godine potrošio 11,4 milijarde dolara na gorivo, uz prosječnu cijenu od 2,44 dolara po galonu.

Međutim, cijena avionskog goriva u Sjedinjenim Državama nedavno je dostigla čak 3,78 dolara po galonu.

U nekim regionima cijene su se više nego udvostručile od prvih napada na Iran 28. februara.

Na primjer, dan prije napada punjenje rezervoara za avion Boeing 737-800 koštalo je oko 17.000 dolara, prema prosječnim cijenama u New Yorku, Houstonu, Chicagu i Los Angelesu. Manje od sedmicu kasnije cijena je porasla na više od 27.000 dolara.

Kako aviokompanije štede gorivo

Tokom prethodnih kriza aviokompanije su uvodile različite mjere kako bi smanjile troškove goriva.

Naplaćivanje prtljaga postalo je uobičajeno upravo tokom jednog takvog perioda rasta cijena. Čak i male promjene u težini aviona mogu donijeti ogromne uštede na godišnjem nivou.

United Airlines je, na primjer, 2018. godine prešao na lakši papir za magazin koji se dijeli putnicima u avionu. American Airlines je još 2014. godine zamijenio štampane priručnike za stjuardese digitalnim verzijama, što je kompaniji uštedjelo oko 650.000 dolara godišnje na gorivu.

Potražnja i broj letova ključni su za cijene

Visoke cijene goriva ne znače automatski i skuplje avionske karte. Jednako važni faktori su potražnja za putovanjima i kapacitet, odnosno broj letova koje aviokompanije nude.

Ako kompanije podignu cijene, a putnici počnu odustajati od putovanja, aviokompanije će vjerovatno smanjiti broj letova na određenim rutama.

Stručnjaci kažu da kompanije često podižu cijene kako bi spriječile prazna mjesta u avionima.

Zbog zatvaranja zračnog prostora i sigurnosnih rizika na Bliskom istoku već je otkazano više od 46.000 letova od početka sukoba krajem februara.

Zatvaranje zračnih ruta primorava aviokompanije da koriste duže rute, koje troše više goriva, ali istovremeno povećava potražnju na alternativnim linijama.

Australski Qantas je, na primjer, privremeno uveo zaustavljanje u Singapuru na letu između Pertha i Londona kako bi dopunio gorivo, ali i ukrcao dodatnih 60 putnika. Letovi na tim rutama ovog mjeseca popunjeni su više od 90 posto, znatno iznad uobičajenog nivoa.

Finnair je saopštio da je povećana potražnja za letovima iz Helsinkija prema Aziji dovela do prosječnog rasta cijena od oko 15 posto.

Aerodromi ne mogu stati

Stručnjaci za energetiku ističu da potražnja za avionskim gorivom gotovo ne reaguje na promjene cijena.

Drugim riječima, čak i kada gorivo poskupi, avioni i dalje moraju letjeti. Kako objašnjava Rick Joswick iz kompanije S&P Global Energy, aerodromi i aviokompanije ne mogu jednostavno smanjiti potrošnju goriva. Ako cijena goriva poraste, avion tog dana ipak mora poletjeti. Kako kaže Joswick, aerodrom se jednostavno ne može ugasiti.

