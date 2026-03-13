Tinder se mijenja: Generacija Z primorava najveću svjetsku aplikaciju za upoznavanje da se vrati korjenima 

Doba beskonačnog swipanja je gotovo, barem za sada. Tinder, aplikacija koja je redefinisala moderne veze, ove sedmice je na svojoj prvoj velikoj konferenciji “Tinder Sparks” obznanila najambiciozniji set promjena u svojoj historiji. Poruka je jasna: generacija Z više ne želi ekrane. Želi iskustva.

Uz investiciju od 50 miliona dolara koju je matična kompanija Match Group najavila prošlog avgusta, Tinder ulazi u 2026. godinu s radikalno novim pristupom. Razlog za to je zamor mladih od virtuelnog svijeta, a aplikacija koja je stvorila kulturu swipanja sada se mora promijeniti iz temelja.

Najupečatljivija novina je kategorija “Događaji” koja korisnicima omogućava otkrivanje lokalnih događaja uživo, od druženja i poetskih večeri do partija i kuglana. Testiranje se za sada vrši u Los Angelesu, a izvršni direktor Spencer Rascoff nije skrivao entuzijazam: “Događaji su zabavni, bez pritiska, društveni i sigurni. Oni Tinder uvode u fizički svijet na način koji u skladu sa stilom života naših korisnika”.

Kategorija je smještena tik uz klasični interfejs za swipanje što samo po sebi govori koliko je kompanija ozbiljna u ovoj namjeri. Korisnici mogu pregledati listu događaja s brojem prijavljenih i zamućenim fotografijama; tek nakon registracije lica se otkrivaju. Neki bi to nazvali “romantikom neizvjesnosti, u digitalnoj eri”.

Pored toga, Tinder testira i “video speed dating”, odnosno trominutne video razgovore s potencijalnim patnerima koji funkcionišu kao “provjera hemije” prije pravog susreta. Profili učesnika ostaju dostupni i nakon događaja, poput digitalnih “Propuštenih veza”.

Algoritam koji vas zaista razumije

Generacija Z odrasla je s algoritmima, ali i naučila prepoznati kad ih algoritam tretira kao statistiku. Tinder sada uvodi “Mod prilagođavanja”, odnosno sistem koji počinje razumijevati korisničke preferencije već od prve sesije, bez beskonačnog skeniranja. Rascoff je objasnio da su mlađi korisnici odmah osjetili razliku: aplikacija se konačno ponaša kao da “shvata” što traže.

Tu je i “Hemija” – AI funkcija koja uči pojedinosti o korisnicima kroz niz pitanja i, uz njihovu dozvolu, analizira njihove fotografije. Ova opcija se trenutno širi tržištima SAD-a i Kanade. Firma u budućnosti želi da ova mogućnost ne bude samo jedna od opcija, već osnov cjelokupnog Tinder iskustva.

Astrologija, muzika i autentičnost

Dva nova moda govore mnogo o tome ko su danas Tinderovi korisnici. Mod “Muzika” dozvoljava postavljanje do 20 Spotify pjesama na ličnom profilu, dok “Astrologija” provjerava astrološku kompatibilnost potencijalnih partnera.

Rascoff je na konferenciji ispričao anegdotu o dva Gen Z kandidata na razgovoru za posao koji su razloge svojih karijernih odluka objasnili time što su Blizanci, odnosno Bik u horoskopu. Rani podaci pokazuju da svaki deseti korisnik mlađi od 22 godine već koristi muzički mod, dok su lajkovi koje žene šalju na astro profilima porasli za 20 posto.

Sigurnost kao prioritet

Pored blistavih iznenađenja, Tinder uvodi i obaveznu provjeru identiteta skeniranjem lica i to na globalnom nivou, a AI sistemi za detekciju uznemiravajućih poruka postaju sofisticiraniji. “Podigli smo letvicu povjerenja i sigurnosti”, kaže Rascoff. “O tome ne pričamo dovoljno”.

Tinder je u zadnjem tromjesečju 2025. zabilježio prihod od 878 miliona dolara, ali broj pretplatnika i dalje pada. Pritisak na kompaniju je stvaran, no ovogodišnji zaokret djeluje kao nešto više od kozmetičkih promjena. Generacija Z tražila je od Tindera da odraste zajedno s njima. Čini se da ih je aplikacija konačno poslušala.

Šerif Kapetanović, Forbes BiH