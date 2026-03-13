Ovo su tri bombardera dugog dometa koje Amerika koristi za napad na Iran

Sjedinjene Američke Države jedna su od samo tri zemlje na svijetu koje i dalje imaju flotu strateških bombardera dugog dometa. Druge dvije su Rusija i Kina. Američko ratno zrakoplovstvo koristi tri različita tipa bombardera, a svi potiču iz razvoja započetog tokom Hladnog rata.

Među tim avionima nalazi se Boeing B-52 Stratofortress, koji je u operativnu upotrebu uveden početkom pedesetih godina prošlog stoljeća. Tu je i Rockwell B-1B Lancer, koji je počeo s operacijama početkom osamdesetih godina, kao i Northrop B-2 Spirit, stelt bombarder koji je u službu američkog zrakoplovstva ušao 1993. godine.

Svaki od ovih ratnih aviona korišten je u tekućoj operaciji Epski bijes protiv Irana, koja je započela prije gotovo tri sedmice, 28. februara 2026. godine.

Još bombardera raspoređeno u Evropi

Iako je predsjednik Donald Trump naveo da je sukob uspješno uništio ključne ciljeve u Islamskoj Republici, tokom protekle sedmice dodatni bombarderi raspoređeni su u glavnu američku zračnu bazu u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Pet bombardera B-1B Lancer stiglo je u bazu Kraljevskog zrakoplovstva Fairford, dok su još tri privremeno preusmjerena u bazu Ramstein u Njemačkoj zbog loših vremenskih uslova. Svih osam aviona Lancer mogli bi polijetati iz Fairforda kao dio tekuće misije.

Ranije su tri bombardera B-1B Lancer izvodila udare dugog dometa iz baze Ellsworth AFB u Južnoj Dakoti u ranim fazama operacije Epski bijes, uz podršku aviona tankera za dopunu goriva u zraku. To je omogućilo bombarderima da lete bez zaustavljanja u oba smjera. Sa osam aviona koji sada operiraju iz RAF Fairforda u Gloucestershireu u Engleskoj, vrijeme leta bit će smanjeno za više od polovine.

Međutim, B-1B nisu jedini bombarderi koji bi mogli postati čest prizor na nebu iznad centralne Engleske.

Tri bombardera B-52 također su u ponedjeljak stigla u Fairford.

Raspoređivanje bombardera Stratofortress uslijedilo je nakon što je američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio novinarima da će zračni udari na Iran „dramatično eskalirati“.

Portal The War Zone u srijedu je izvijestio da se B-1B pripremaju za nošenje bombi GBU-31 Joint Direct Attack Munition, opremljenih bojevim glavama BLU-109 teškim oko 900 kilograma, namijenjenim probijanju bunkera. Ipak, konkretni ciljevi nisu navedeni.

Promjena stava Velike Britanije

Raspoređivanje aviona B-1 i B-52 u RAF Fairford dogodilo se tek nakon što su britanski zvaničnici promijenili svoj stav i pristali da američkim ratnim avionima dozvole izvođenje napada na Iran iz baza u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Britanski premijer Keir Starmer u početku je odbio omogućiti pristup bazama u Velikoj Britaniji. Međutim, odluku je promijenio nakon što je Iran izveo napad dronom na bazu Kraljevskog ratnog zrakoplovstva na Kipru.

„Sa jednom od najdužih pista u Velikoj Britaniji, Fairford je jedna od rijetkih evropskih baza sposobnih da primi bombardere poput B-1, B-2 i B-52. Sjedinjene Države posljednjih godina redovno raspoređuju svoje bombardere upravo odatle u okviru misija Bomber Task Force“, objavio je časopis Air and Space Forces.

Američko ratno zrakoplovstvo moglo bi također rasporediti avione, vjerovatno B-2 Spirit, iz britanske pomorske baze Naval Support Facility Diego Garcia u Indijskom okeanu, ali za sada to nije potvrđeno.

Do sada su bombarderi Northrop B-2 Spirit izvodili misije iz Sjedinjenih Država prema ciljevima i nazad iz baze Whiteman AFB u Missouriju. To znači da stelt avioni u obliku letećeg krila tokom svake misije provode u zraku 37 ili više sati.

Sedam bombardera B-2 izvelo je napade u operaciji Midnight Hammer na iranska nuklearna postrojenja prošlog juna. Spirit je i dalje jedini operativni avion certificiran da nosi i koristi bombu GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, takozvani „razarač bunkera“, težak oko 13.500 kilograma, razvijen za uništavanje duboko ukopanih i snažno utvrđenih objekata. Svaki B-2 može ponijeti do dvije takve bombe.

Američki bombarderi u brojkama

Od ove godine američko ratno zrakoplovstvo u aktivnom inventaru ima 76 bombardera B-52H Stratofortress. Ti avioni iz doba Hladnog rata i dalje predstavljaju okosnicu flote bombardera. Od tog broja, 58 je u aktivnoj službi, dok je još 18 u rezervi. B-52 su uglavnom stacionirani u bazama Barksdale AFB u Louisiani i Minot AFB u Sjevernoj Dakoti, pod komandom Air Force Global Strike Command. Još desetak B-52 čuva se u dugotrajnom skladištenju na poznatom „groblju aviona“ u bazi Davis-Monthan AFB u Arizoni.

Stratofortress se kontinuirano modernizira. Buduće nadogradnje uključuju nove motore, što će omogućiti da bombarderi ostanu u službi sve do pedesetih godina ovog stoljeća, gotovo cijelo stoljeće nakon prvog leta.

Sa borbenim dometom od oko 14.000 kilometara bez dopune goriva, svaki B-52 može isporučiti više od 30 tona ubojitih sredstava na cilj. Ovaj avion prvi put je korišten u borbi tokom Vijetnamskog rata, kasnije je odigrao ključnu ulogu u Zaljevskom ratu 1991. godine, a ponovo je korišten i tokom invazije na Irak 2003.

B-1B Lancer

Američko ratno zrakoplovstvo održava flotu od 45 aktivnih bombardera B-1B Lancer. Oni su stacionirani u bazama Ellsworth AFB i Dyess AFB u Teksasu. Najbrži operativni američki bombarder, B-1B, ima i najveći kapacitet naoružanja koji može nositi, više od 34.000 kilograma u unutrašnjem prostoru, uključujući do 84 bombe Mk-82 ili 24 bombe opće namjene.

Nakon završetka Hladnog rata, Lanceru su uklonjene nuklearne sposobnosti, pa je njegova uloga preusmjerena sa nuklearnog odvraćanja na konvencionalne bombarderske misije. Ipak, avion i dalje može izvoditi precizne udare protiv neprijateljskih ciljeva, uključujući upotrebu bombi za probijanje bunkera.

Prema trenutnim planovima, ova flota trebala bi biti povučena iz upotrebe u narednim godinama, kako novi Northrop Grumman B-21 Raider bude ulazio u operativnu službu.

B-2 Spirit

Američko ratno zrakoplovstvo trenutno koristi samo 19 bombardera Northrop B-2 Spirit, a i oni će tokom naredne decenije biti zamijenjeni modelom B-21 Raider.

Pentagon je odobrio plan prema kojem bi zrakoplovstvo trebalo dobiti približno 100 bombardera B-21. Ipak, pojedini zvaničnici zrakoplovstva smatraju da će biti potrebno najmanje 145, pa čak i više od 200 aviona kako bi se zadovoljile dugoročne strateške potrebe.

B-21 se trenutno nalazi u fazi početne proizvodnje manjeg obima i nastavlja prolaziti kroz testiranja u letu.

Međutim, čak i ako zakonodavci odobre povećanje flote, nije jasno može li kompanija Northrop Grumman zadovoljiti takvu potražnju. Uz sadašnji tempo proizvodnje, bit će potrebno najmanje do 2039. godine da flota dostigne 100 aviona. To znači da će bombarderi B-1 i B-2 morati ostati u operativnoj upotrebi još nekoliko godina.

Autor Peter Suciu, saradnik Forbesa