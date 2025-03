Dodijeljene nagrade Oscar: Najbolji film nije naslov sa najviše nominacija, izraelski reditelj i novinar izazvao veliku pažnju svojim govorom o Palestini

U Dolby Theatreu u Los Angelesu upravo su dodjeljenje nagrade Oscar – 97. po redu. Utrka za najbolji film, najpoželjniju nagradu večeri, ostala je neizvjesna do samog kraja. Za glavnu nagradu borili su se ostvarenja: Anora, Emilia Pérez, The Substance , Dune: Part Two, Wicked, Nickel Boys, Conclave, I'm Still Here, The Brutalist i A Complete Unknown.

Sve su oči također bile okrenute u prvi put nominirane Demi Moore (The Substance), Kierana Culkina (A Real Pain) i Zoe Saldañu (Emilia Pérez ), koji su favorizirani za pobjedu nakon dobrih rezultata na Zlatnim globusima i SAG nagradama. Emilia Pérez bio je najnominiraniji film večeri.

Voditelj dodjele Oscara Conan O'Brien, Foto: REUTERS/Carlos Barria

Film sa najviše nominacija

Film “Anora” na kraju je proglašen dobitnikom 97. dodjele Oscara, osvojivši pet od šest kategorija u kojima je bio nominiran, uključujući najbolji film i najbolju režiju. Bio je tu i Oscar za brazilski “I'm Still Here”, na ceremoniji s jednom političkom šalom.

Ostvarenje “Anora” je komedija-drama o seksualnoj radnici, koja se udaje za sina ruskog oligarha, osim za najbolji film, osvojio je Oscara i za najbolju glumicu, najbolju režiju, najbolju montažu i najbolji originalni scenario.

Mjuzikl “Emilia Pérez”, koji je imao 13 nominacija – što je rekord za film koji nije na engleskom jeziku – i osvojio nagradu na Filmskom festivalu u Cannesu, ovaj je put doživio pad popularnosti ponajviše zbog glumičinih poruka, nakon što je kritiziran zbog načina na koji predstavlja trans zajednicu, govoreći o meksičkom šefu narkokartela koji je doživio promjenu spola.

Veliku pažnju izazvalo je obrtaćanje izraelskog redatelja i novinara Yuvala Abrahama koji je primajući Oscara za najbolji dokumentarac, izraelsko-palestinski film “No Other Land”, pozvao na prestanak uništavanja Gaze i njenih ljudi, te na oslobađanje izraelskih talaca zarobljenih 7. oktobra 2023., od strane Hamasa.

Zanimljivo je da su ovaj dokumetarac režirala dva Palestinca i dva Izraelca: Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal i Rachel Szor. Film je snimljen sa veoma skromnim budžetom, i nije imao podršku distributera u Sjedinjenim Državama.

“Napravili smo ovaj film kao Palestinci i Izraelci jer su, zajedno, naši glasovi jači”, rekao je izraelski novinar i reditelj Yuval Abraham.

Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal i Yuval Abraham poziraju sa Oscarom za najbolji dokumentarni film “No Other Land”, Foto: REUTERS/Daniel Cole

Dokumentarac je sniman tokom četiri godine između 2019. i 2023., za koji je produkcija završena prije Hamasovog napada na Izrael 7. oktobra i kasnijeg izraelskog uništenja pojasa Gaze.

Film se, piše AP, uveliko oslanja na snimke kamkordera iz Adrine lične arhive. Snimio je izraelske vojnike kako buldožerom gađaju seosku školu i pune bunare cementom kako bi spriječili ljude u ponovnoj izgradnji.

Stanovnici male, surove regije Masafer Yatta okupljaju se nakon što Adra snimi kako izraelski vojnik puca u lokalnog čovjeka koji protestvuje protiv rušenja svoje kuće. Čovjek ostaje paraliziran, a njegova majka se bori da se brine o njemu dok živi u špilji.

Prije otprilike dva mjeseca postao sam otac. Nadam se da moja kćerka neće morati živjeti istim životom kojim ja sada živim, uvijek se bojeći doseljenika, nasilja, rušenja domova i prisilnog raseljavanja. Pozivamo svijet da poduzme ozbiljne korake kako bi zaustavio nepravdu”, kazao je Adra.

Dok su u nedjelju navečer osvajali svog Oscara, Abraham i Adra izašli su na pozornicu s kolegama Rachel Szor i Hamdanom Ballalom kako bi preuzeli nagradu, prenosi BBC.

Yuval Abraham je rekao da je njegov život bio vrlo drugačiji od života njegovog kolege, palestinskog novinara Basela Adre. “Kada gledam Basel, vidim svog brata, ali mi smo nejednaki”, rekao je Abraham publici, kazao je Abraham i dodao kako postoji drugačiji put, političko rješenje, bez etničke nadmoći, s nacionalnim pravima za oba naroda.

“I moram reći, kako sam ja ovdje, vanjska politika u ovoj zemlji pomaže blokirati ovaj put.”

U nastavku pogledajte kompletnu listu nominiranih i dobitnika Oscara

Najbolji film

Anora – pobjednik

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Najbolji reditelj

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Sean Baker, Anora – pobjednik

Brady Corbet, The Brutalist

Coralie Fargeat, The Substance

James Mangold, A Complete Unknown

Najbolji glumac/glavna uloga

Adrien Brody, The Brutalist – pobjednik

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

Najbolja glumica/glavna uloga

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora – pobjednica

Demi Moore, The Substance

Fernanda Torres, I’m Still Here

Najbolji glumac /sporedna uloga

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain – pobjednik

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Najbolja glumica /sporedna uloga

Monica Barbaro, A Complete Unknown

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez – pobjednik

Najbolji originalni scenario

Anora – pobjednik

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Najbolja adaptacija scenarija

Conclave – pobjednik

A Complete Unknown

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Animirani film

Flow – pobjednik

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Scenografija

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked – pobjednik

Kostimografija

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked – pobjednik

Najbolja kamera

The Brutalist – pobjednik

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Montaža

Anora – pobjednik

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Šminka i frizura

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance – pobjednik

Wicked

Zvuk

A Complete Unknown

Dune: Part Two – pobjednik

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Vizuelni efekti

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two – pobjednik

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Originalna muzika

The Brutalist – pobjednik

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Originalna pjesma

“El Mal” (Emilia Pérez) – pobjednik

“The Journey” (The Six Triple Eight)

“Like A Bird” (Sing Sing)

“Mi Camino” (Emilia Pérez)

“Never Too Late” (Elton John: Never Too Late)

Dokumentarni film

Black Box Diaries

No Other Land – pobjednik

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Najbolji inozemni film

I’m Still Here, Brazil – pobjednik

The Girl With the Needle, Denmark

Emilia Pérez, France

The Seed of the Sacred Fig, Germany

Flow, Latvia

Animirani kratki film

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress – pobjednik

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Dokumentarni kratki film

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra – pobjednik

Kratki film uživo

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot – pobjednik

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent