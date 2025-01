Oscar će se održati uprkos požarima – lista nominiranih za 2025

U jeku požara koji su poharali bogata naselja Los Angelesa, holivudska industrija nastoji živjeti svoj život. Dodjela najvažnije nagrade filmske industrije, Oscar bit će održana u nedjelju, 2. marta s početkom u 19 sati, a prenosit će je uživo ABC i Hulu. Američka Akademija filmskih umjetnosti i nauka objavila je nominirane, kojima se smiješi prilika da postanu vlasnici zlatnog kipića. Sudeći po broju nominacija, priliku za to najviše imaju mjuzikl “Emilia Pérez” koji je dobio najviše nominacija, a iza njega su odmah “Wicked” i “The Brutalist”.

U nastavku donosimo nominacije za najvažnije kategorije:

Najbolji film

U kategoriji za najbolji film nominacije su dobili: Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, Emilia Perez, I’m Still Here, Nickel Boys, The Substance i Wicked.

Najbolji reditelj

U kategoriji Najbolji reditelj nominirani su: Sean Baker za film Anora, Brady Corbet za Brutalist, James Mangold za A Complete Unknown, Jacques Audiard za Emilia Pérez, Coralie Fargeat za film The Supbstance.

Najbolji glumac

U kategoriji Najbolji glumac nominirani su: Adrien Brody za ulogu u filmu Brutalist, Timothée Chalamet za A Complete Unknown, Colman Domingo za Sing Sing, Ralph Fiennes za Conclave, Sebastian Stan za The Apprentice.

Najbolja glumica

U kategorije Najbolja glumica nominirane su: Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofia Gascón (Emilija Pérez), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (The Substance) i Fernanda Torres (I'm Still Here).

Sporedni glumac

U kategoriji Najbolji sporedni glumac konkurišu: Jura Borisov (Anora), Kieran Culkin (A Real Pain), Edward Norton (A Complete Unknown), Guy Pearce (Brutalist) i Jeremy Strong (The Apprentice).

Najviše nominacija dobila je Emilia Perez, dok je Zoe Saldana nominirana za najbolju sporednu glumicu

Sporedna glumica

U kategoriji Najbolja sporedna glumica priliku za Oscara imaju: Monika Barbaro (A Complete Unknown), Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (Brutalist), Isabella Rossellini (Conclave) i Zoe Saldana (Emilia Pérez).

Originalni scenarij

U kategoriji Originalni scenarij nominirani su: Anora, The Brutalist, A Real Pain, September 5 i The Substance.

Inozemni film

Za Oscara u kategoriji Međunarodno filmsko ostvarenje takmiče se: I’m Still Here, The Girl with the Needle, Emilia Perez, The Seed of the Sacred Fig i Flow.

Najbolja originalna muzika

U kategoriji Najbolja originalna muzika u igri su: The Brutalist, Conclave, Emilia Pérez, Wicked i The Wild Robot.

Animirani film

Šansu da dobiju Oscara u kategoriji Najbolji animirani film imaju: Flow, Inside Out 2, Memoir of a Snail, Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl i The Wild Robot.