Najveći izvođači na dodjeli Oscara 2025: Ariana Grande, Doja Cat, Cynthia Erivo i drugi

Ariana Grande i Cynthia Erivo, zvijezde filma “Wicked” nominovanog za Oscara, bit će među izvođačima koji će nastupiti na najprestižnijoj ceremoniji dodjele filmskih nagrada u nedjelju navečer. Međutim, Akademija još nije objavila koje će pjesme iz ovog popularnog mjuzikla izvesti.

Akademija je saopštila da će Grande i Erivo, koji igraju Glindu i Elfabu u filmskoj adaptaciji “Wicked”, izvesti “očaravajući” nastup, ali nisu precizirali koje će pjesme pjevati.

Kako prenosi The Hollywood Reporter, pozivajući se na neimenovane izvore, njihov nastup će otvoriti ceremoniju, dok je Puck News najavio da će dvoje pjevača izvesti splet pjesama iz filma.

Reper Doja Cat, pjevačica Raye i K-pop zvijezda Lisa iz Blackpinka također će zajedno nastupiti na “spektakularnoj proslavi filma”, saopštila je Akademija, iako nije poznato koju će pjesmu izvesti.

Iako su Dodger Cat, Ray i Lisa prošle sedmice objavili novi singl “Born Again”, Akademija je navela da to neće biti pjesma koju će izvesti na ceremoniji.

Queen Latifah će učestvovati u muzičkoj počasti Quincyju Jonesu, sedmostruko nominovanom producentu i kompozitoru koji je preminuo u novembru, rekao je izvršni producent Oscara Raj Kapoor.

The Los Angeles Master Chorale, renomirana horska grupa iz Los Angelesa, imat će “poseban nastup” na dodjeli Oscara, dodala je Akademija.

Na ceremoniji će biti odata počast producentima filma o Jamesu Bondu Barbari Broccoli i Michaelu G. Wilsonu, uz muzičku omaž sa pjesmama iz filmske franšize, od kojih je šest nominovano za Oscara. Međutim, izvođači za ovaj segment još nisu objavljeni, prenosi Variety.

Hoće li nominirani za najbolju pjesmu – poput Selene Gomez i Eltona Johna – nastupiti na dodjeli Oscara?

Ove godine je prekinuta tradicija na dodjeli Oscara jer pet pjesama nominiranih u kategoriji najbolja originalna pjesma nije bilo predviđeno za izvođenje. Izvršni direktor Akademije Bill Kramer i predsjednica Janet Yang objasnili su u pismu članovima Akademije prošlog mjeseca da će se predstavljanje ove kategorije “odmaknuti od nastupa uživo i fokusirati se na tekstopisce”. Dodali su da će ceremonija “proslaviti njihovu umjetnost kroz lična razmišljanja timova koji oživljavaju ove pjesme”.

To znači da zvijezde filma “Emilia Pérez” – Zoe Saldaña, Selena Gomez i Karla Sofia Gascón – neće nastupiti, iako su dvije pjesme iz filma (“Mi Camino” i “El Mal”) nominirane.

Među ostalim nominovanim umjetnicima ove godine su Elton John i Brandi Carlile, koji su napisali pjesmu “Never Too Late” za Johnov dokumentarac “Elton John: Never Too Late”.

Druge nominovane pesme su “The Journey”, koju je napisala Dianne Warren i koju je ona izvela za film “The Six Triple Eight”, i “Like A Bird”, Adriana Quesade i Abrahama Alexandera iz filma “Sing Sing”.

Šta je još planirano za ceremoniju?

Kramer i Jang su najavili da će ceremonijom biti odata počast onima koji su prvi odgovorili na požare u Los Angelesu, iako je nejasno da li će ova počast uključivati ​​muzički nastup ili ne.

Kada je dodjela nagrada?

Dodjela Oscara, 97. po redu, održat će se u nedjelju, 2. marta, u 19:00 EST/16:00 PST. Ceremonija će se prenositi uživo na ABC-u, a po prvi put će biti dostupna za live streaming na Hulu. Gledaoci će ga također moći gledati putem ABC aplikacije ili ABC.com s podacima o svom TV provajderu.

Ko su nominovani za Oskara?

“Emilia Pérez”, kontroverzni mjuzikl o meksičkom transrodnom narko bosu, vodi na listi nominacija ove godine sa ukupno 13 nominacija.

Slijede “The Brutalist” i “Wicked”, od kojih svaka ima po 10 nominacija. Ova tri filma se takmiče za nagradu za najbolji film, zajedno sa “Anora”, “Konklava”, “Potpuna nepoznanica”, “Dina: Drugi dio”, “Još sam tu”, “Dječaci od nikla” i “Supstanca”.

