Pet znakova da je vaš računar hakovan i šta da radite

Hakeri su zauzeti ljudi. Više je od 300 miliona hakovanih računara svake godine. Zapanjujući je broj načina na koje računar ili laptop može biti kompromitovan.

Kriminalci često koriste fišing napade, šaljući mejlove kako bi vas naveli da kliknete na zlonamjerni link. On zatim instalira malver na vaš uređaj. U drugim slučajevima, hakovanje kompanije može otkriti vašu lozinku. Ona se potom prodaje na „mračnom vebu“. Kada preuzmu kontrolu, hakeri mogu nanijeti razne štete – od špijuniranja do krađe finansijskih podataka i brojeva kreditnih kartica.

U ovom tekstu ćemo predstaviti znakove koji ukazuju na to da je vaš računar ili laptop hakovan, kao i korake koje treba da preduzmete ako se to dogodi.

Kako prepoznati da je vaš računar hakovan

Postoji nekoliko znakova koji mogu ukazivati na to da je vaš PC hakovan. Neki su očigledniji od drugih. To uključuje usporen rad računara, zamrzavanje ili pad sistema – što može značiti da uređaj radi za nekog drugog.

Možda ćete primijetiti pojavu programa koje niste sami instalirali, promjene na početnoj stranici pretraživača, pretragu ili ekstenzije, kao i veliki broj neočekivanih iskačućih prozora. Moguće je da se nepoznati mejlovi šalju ili primaju, da vam je lozinka promijenjena ili da se pojavljuju neovlašćene prijave i novi nalozi. Vaš pretraživač može početi da se ponaša čudno, preusmjeravajući vas na neželjene sajtove, dok se nepoznate datoteke automatski preuzimaju.

Čak i ako vas antivirus obavijesti da je otkrio i uklonio malver, to ne mora da znači da ste potpuno bezbjedni. Ako stalno dobijate takva upozorenja, moguće je da antivirusni program ne uspijeva da završi posao.

Foto: Shutterstock

Znak 1: Usporene performanse

Jedan od prvih znakova da je vaš računar hakovan jeste naglo usporavanje rada. Sajtovi mogu početi da se učitavaju sporije, otvaranje fajlova ili pokretanje aplikacija traje duže nego inače, a računar može da se zamrzne ili sruši. Sve ovo može značiti da u pozadini radi malver ili da neovlašćeni programi troše sistemske resurse.

Znak 2: Neočekivani programi ili iskačući prozori

Ako primijetite da su se na vašem desktopu pojavili programi koje niste instalirali, to je jak znak da je vaš računar hakovan. Takođe, ekran može biti preplavljen iskačućim prozorima. Često u vidu lažnih antivirusnih upozorenja koja vas obavještavaju da ste hakovani i predlažu da kliknete na njih.

Znak 3: Promjene u pretraživaču

Još jedan znak da je vaš računar hakovan jeste promjena u podešavanjima pretraživača. Vaša početna stranica može izgledati drugačije. Mogu se pojaviti neželjene alatne trake i ekstenzije. Cilj hakera je da vas navedu da kliknete na zlonamjerne veb stranice koje sadrže malver ili koje mogu ukrasti vaše lične podatke.

Znak 4: Neobične aktivnosti u e-pošti

Kompromitovanje mejl naloga je jedan od najčešćih načina na koji hakeri mogu preuzeti kontrolu nad računarom. Nakon toga, oni koriste vaš nalog za širenje malvera ili sprovođenje fišing prevara. Ako vi ili vaši kontakti primijetite sumnjive mejlove koji dolaze sa vaše adrese, to je jak pokazatelj da je vaš sistem ugrožen.

Znak 5: Neovlašćeni pokušaji prijavljivanja

Možda ćete početi da dobijate obavještenja od vašeg provajdera e-pošte ili drugih servisa da su primijećeni pokušaji prijave sa uređaja ili lokacija koje ne prepoznajete. Ako primijetite ovakve aktivnosti, velike su šanse da haker pokušava da preuzme kontrolu nad vašim nalozima.

Šta učiniti ako je vaš računar hakovan?

Ako otkrijete da je vaš računar ili laptop hakovan, morate brzo djelovati. Prvi korak je da ga odmah isključite sa interneta kako biste spriječili hakera da nastavi da ima pristup.

Zatim ćete morati da prođete kroz dug i pomalo dosadan proces mijenjanja lozinki na svim aplikacijama i servisima koje koristite na računaru. Takođe, uklonite sve eksterne uređaje kako biste spriječili dalje širenje malvera i razmislite o brisanju hard diska. Naravno, nakon što sačuvate sve važne podatke. Na kraju, veoma je važno obavijestiti svoje kontakte o situaciji, kako bi i oni bili oprezni i kako ne bi postali sljedeće žrtve.

1. Isključite računar i izolujte ga

Prva stvar koju treba da uradite – i to odmah – jeste da isključite računar sa interneta tako što ćete ugasiti WiFi u podešavanjima uređaja. Na taj način sprečavate hakera da nastavi daljinsku kontrolu nad vašim računarom i da dođe do još više vaših ličnih ili finansijskih podataka.

2. Promijenite lozinke

Ovo može biti naporan i dugotrajan zadatak, ali je neophodan. Počnite od bankarskih i finansijskih aplikacija, kao i sajtova za kupovinu – svih servisa koji mogu sadržati vaše finansijske podatke. Zatim pređite na e-poštu, društvene mreže i druge naloge. Pobrinite se da lozinke budu jedinstvene i teške za pogađanje, uključujući velika i mala slova, brojeve i simbole.

3. Uklonite eksterne uređaje

Ako imate povezane USB memorije ili eksterne hard diskove, sada je vrijeme da ih isključite. Prvo ih ispravno izbacite u operativnom sistemu, a zatim ih fizički uklonite. Takođe, ako želite da budete potpuno sigurni, razmislite o formatiranju hard diska i ponovnoj instalaciji operativnog sistema – naravno, ne zaboravite da prethodno napravite rezervne kopije podataka.

4. Pokrenite kompletno skeniranje sistema

Nema svrhe raditi sve ove korake ako se prijetnja i dalje krije u vašem računaru. Napredni malveri se mogu sakriti u sistemskim procesima, pa koristite provjeren antivirusni program. Nikako onaj koji vam iskače u reklamama. Pobrinite se da odradite detaljno skeniranje cijelog sistema, uključujući skrivene fajlove i foldere. Ako program otkrije nešto sumnjivo, odmah uklonite malver.

5. Obavijestite svoje kontakte

Ako je vaš računar hakovan, velike su šanse da će haker pokušati da iskoristi vaše kontakte za dalje napade. Recimo, slanjem mejlova sa zlonamjernim linkovima. Zato je dobra ideja da upozorite svoje prijatelje i kolege putem mejla, društvenih mreža i drugih kanala, kako ne bi nasjeli na potencijalne prevare.

Kako zaštititi računar od hakera?

Nakon što ste se izborili sa hakovanjem, sigurno želite da spriječite da se to ponovo dogodi. To znači da je vrijeme da primijenite osnovne mjere sajber bezbjednosti.

Redovno ažurirajte operativni sistem i softver, uključujući antivirusni program, kako biste osigurali da imate najnovije sigurnosne zakrpe.

Omogućite dvofaktorsku autentifikaciju (2FA) na svim važnim nalozima.

Koristite VPN, posebno kada se povezujete na javne WiFi mreže.

Instalirajte zaštitni zid (firewall) kao dodatnu zaštitu.

Redovno pravite rezervne kopije podataka, kako biste ih sačuvali u slučaju ponovnog napada.

Budite pažljivi prije nego što kliknete na linkove – nikada ne otvarajte linkove iz nepoznatih izvora bez provjere.

Hakovan računar ili laptop može dovesti do ozbiljnih posljedica. Od krađe ličnih podataka do finansijskih gubitaka. Proces vraćanja stvari u normalu može biti dugotrajan, ali je uglavnom izvodljiv. Ako postanete žrtva hakera, važno je da brzo reagujete i da preduzmete mjere kako biste spriječili da se to ponovi u budućnosti.

Emma Wollacott, saradnica Forbesa

5 Signs Your Mac Is Hacked – And What To Do