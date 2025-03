Kad Tesla postane Audi ili Honda: Nervozni vlasnici mijenjaju oznake na automobilima

Kao što izreka kaže: “Potrebne su godine, ponekad desetljeća, da se izgradi reputacija brenda, ali samo nekoliko sekundi da se uništi.” Trebalo je više od 15 godina da se Tesla uspostavi kao vodeća svjetska firma za električna vozila. Sada, nakon samo šest kratkih sedmica aktivnosti Elona Muska širom svijeta, a posebno u Washingtonu kao voditelja Odjela za učinkovitost vlade, hiljade nervoznih i razočaranih vlasnika pronalaze nove načine da se distanciraju od brenda i južnoafričkog oligarha, piše o novom trendu Forbesov saradnik Peter Lyon.

Vlasnici postaju kreativni s duhovitim distanciranjem

Kako navodi, u posljednjih mjesec mnogi su vozači postali inventivniji. Od Muska su se počeli distancirati na šaljiv način. Uklanjaju Tesline ambleme sa svojih vozila i zamjenjuju ih oznakama drugih proizvođača automobila – poput Audija i Mazde. Jedan je automobil čak dobio pune oznake Audi A5.

Foto: Printscreen X/pedestrian

Lyon kaže da je došlo do porasta prodaje naljepnica za branik na kojima piše “Kupio sam ovaj auto prije nego što sam znao da je Elon lud.” Ovakve naljepnice viđene su od Kalifornije do Njemačke. Budući da se mnogi vlasnici Tesle žele distancirati od izvršnog direktora, jedna firma koja prodaje ove naljepnice tvrdi da ih prodaje stotine dnevno.

Foto: Printscreen X/pedestrian

Saradnik Forbesa također piše kako se u posljednjih nekoliko sedmica situacija dodatno pogoršala, a apatija prema Tesli znatno porasla. Neki vlasnici su čak zabrinuti da bi njihovi automobili mogli biti namjerno oštećeni. U jednom slučaju vlasnik je ugrađenim projekcijskim sistemom apelirao na vozače da ga ne maltretiraju jer mu je već dovoljno neugodno voziti Cybertruck. Kratki film projiciran na drugom Teslinom vozilu potpisan je “Mussk production”, sa “ss” aludirajući na nacističku paravojnu skupinu Schutzstaffel.

Od obožavanog do omraženog u samo nekoliko sedmica

Lyon podsjeća da je Tesla u posljednjih 15-ak godina prošao kroz mnogo toga. U početku je to bila malo poznata firma koju su zagovornici fosilnih goriva prezirali. Voljela ga je samo mala skupina entuzijasta električnih vozila.

Kako bi Tesla postala globalno obožavana marka električnih automobila, EV zajednica i zaposlenici firme uložili su ogroman trud, posebno otkako je Model S lansiran 2012. godine. Međutim, početkom 2025., aktivnosti Južnoafrikanca na društvenim mrežama, preuzimanje Twittera, burno uplitanje u politiku, nekoliko upitnih pozdrava – i sada se brend urušava.

Foto: REUTERS/Pedro Nunes

Iako mnogi vlasnici ovu neočekivanu situaciju pokušavaju prihvatiti s dozom humora, nevjerovatno je u stvarnom vremenu svjedočiti koliko se Teslin imidž može promijeniti u tako kratkom roku, piše saradnik Forbesa.

Uistinu, potrebne su godine da se izgradi brend, a samo nekoliko sekundi da se uništi. Ostaje za vidjeti hoće li Musk i njegov tim pokušati zaustaviti ovaj pad.

Elon Musk kaže da vodi svoje firme “s velikim poteškoćama”

Elon Musk rekao je u intervjuu za Fox Business koji je emitiran u ponedjeljak da vodi svoje različite firme “uz velike poteškoće”. Izjava je došla nakon što su dionice Tesle pale na najniži nivo u pet mjeseci i dok provodi vrijeme kao ključna osoba u Odjelu za učinkovitost vlade u administraciji Donalda Trumpa.

Voditelj Fox Businessa Larry Kudlow pitao je Muska kako uspijeva voditi svoje druge firme dok također posvećuje vrijeme politici i DOGE-u, na što je Musk odgovorio: “Uz velike poteškoće”, zatim napravio dugu pauzu i uzdahnuo.

“Ali nema povratka, zar ne?” Zatim je upitao Kudlow, nakon čega je uslijedila još jedna pauza, a Musk je zatim rekao: “Samo pokušavam učiniti vladu učinkovitijom, eliminirati rasipanje i prijevare, i zasad dobro napredujemo.”

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Muskovo bogatstvo sve je bliže padu na 300 milijardi dolara

Musk nije iznio konkretne detalje o tome kako upravlja firmama čiji je izvršni direktor, poput SpaceX-a, xAI-a i Tesle, čije su dionice u ponedjeljak pale za više od 15 %, dosegnuvši najniži nivo od 23. oktobra.

Musk, koji je na X-u (bivšem Twitteru) u ponedjeljak napisao da će “Tesla dugoročno biti dobro”, doživio je pad procijenjenog bogatstva za 22,8 milijardi dolara, na ukupno 319,6 milijardi dolara. Ipak, on je i dalje najbogatija osoba na svijetu, znatno ispred osnivača Amazona Jeffa Bezosa (210,8 milijardi dolara) i izvršnog direktora Facebooka Marka Zuckerberga (206,7 milijardi dolara).

Zabrinutost penzionih fondova

Brad Lander, njujorški kontrolor, nadzire penzione fondove zaposlenika koji posjeduju 1,25 milijardi dolara vrijedne dionice Tesle. Rekao je za The New York Times: “Nemamo izvršnog direktora koji je u potpunosti fokusiran na to da Tesla ostane lider u sektoru električnih vozila.” Dodao je i kako bi volio da Musk svoje dužnosti izvršnog direktora prenese na nekoga ko bi tu ulogu obavljao puno radno vrijeme.

Musk je postao ključna osoba u Bijeloj kući otkako je predsjednik Donald Trump preuzeo dužnost u januaru, prisustvuje konferencijama za medije s Trumpom i sastanku kabineta prošlog mjeseca, opisujući svoju ulogu u vladi kao “tehničku podršku”. Milijarder redovno tvita i govori o radu DOGE-a, vladine agencije koju neslužbeno vodi i koja se zalaže za smanjenje državne potrošnje i otpuštanja. Zabrinutost oko toga koliko vremena Musk može posvetiti firmama koje vodi ili je suosnivač također je javno izražena kada je 2022. kupio Twitter, sada poznat kao X, za 44 milijarde dolara. Neki investitori Tesle čak su ga pokušali uvjeriti da odustane od akvizicije, budući da je vrijednost firme za električna vozila pala za oko 30 % nakon pokretanja preuzimanja.