Kolaboracija godine: Labubu i Hello Kitty udružuju snage na radost kolekcionara širom svijeta 

Dva, sada već kultna brenda odlučila su udružiti snage što je rezultiralo velikim interesom među kolekcionarima. Pop Mart i Sanrio upravo su lansirali Labubu x Hello Kitty kolekciju, saradnju koja spaja Labubuovu zaigrano-zlokobnu estetiku s bezvremenskim šarmom Hello Kitty. Za kolekcionare širom svijeta ovo je bio neodoljiv poziv na akciju.

Kolekcija je dostupna online putem Popmart.com stranice, a u fizičke prodavnice stiže tek u aprilu. U ponudi su dvije kategorije proizvoda. Kutija sa privjeskom od gume i pliša koja nudi šest Labubu lutaka standardnog dizajna koje preuzimaju likove iz Sanrio univerzuma: Hello Kitty, My Melody, Kuromi, Pochacco i Cinnamoroll, a prodavati će se po cijeni od 39,99 dolara (oko 70 KM) po komadu, odnosno 239,94 dolara (oko 418 KM) za kompletan set jedinstvenih lutaka. Prava poslastica za upućene krije se u tajnom dizajnu, Labubu odjeven u legendarne tregerice Hello Kitty za koji kupci imaju svega 1,4 posto šanse da ga dobiju u kutiji.

Limitirano izdanje

Za one koji preferiraju nešto opipljivije, tu je i lutka od gume i pliša u punoj veličini po cijeni od 149,99 dolara (oko 261 KM), koja dolazi uz jastuk u obliku Hello Kitty i vezenom maskom za spavanje. Labubu The Monsters ove godine obilježavaju desetu godišnjicu postojanja, a ova saradnja osmišljena je upravo kao proslava tog jubileja.

Sanrio je potvrdio da se radi o limitiranom izdanju bez planova za proizvodnju novih količina. Pop Mart kolekcije su poznate po tome da se rasprodaju za nekoliko minuta po lansiranju te se ne očekuje drugačiji ishod ni za ovu kolekciju.

Spoj Labubuove globalno rastuće popularnosti i Sanriove višegeneracijske fan baze stvara kombinaciju nostalgije i noviteta koja premašuje granice tipičnog kolekcionarskog tržišta.

Kada su nastali

Brend Labubu je 2015.godine kreirao Kasing Lung, ilustrator i dizajner igračaka iz Hong Konga, a od 2019., ga proizvodi Pop Mart u Kini. Do 2025. godine, lansirano je više od 300 različitih figurica/modela Labubu-serije. Zanimljivo je da se lutka Labubu prodaje u zatvorenoj “misterioznoj” kutiji (blind boxes), te da nije moguće vidjeti koji model lutke ste kupili dok je ne otvorite. Tako su privukli i kolekcionare.

Hello Kitty s druge strane njeguje dužu tradiciju. Predstavljena je davne 1974. godine, a danas je ovaj brend dostupan u više od 130 zemalja, s više od 50.000 proizvodnih linija, od igračaka do mode, kućnog dekora…Uz Pokemon i Mickey Mouse, Hello Kitty je jedna od najuspješnijih medijskih franšiza na svijetu. U 2022. godini generirala je čak 84,5 milijardi dolara.

Šerif Kapetanović, Forbes BiH