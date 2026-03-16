I aluminijum zavisi od Bliskog istoka: Cijena snažno raste zbog zatvaranja topionica i moreuza

Cijena aluminija bi se ponovo mogla približiti svom rekordnom nivou od 4.100 dolara po toni. Topionice u Perzijskom zaljevu, koje inače čine oko 10% svjetske proizvodnje, zatvorene su zbog rata s Iranom.

Problem za topionice u Zaljevu je složeniji od onog s kojim se suočavaju izvoznici nafte. Ne samo da ne mogu izvoziti aluminij, već ne mogu ni uvoziti glinicu (aluminu). Ključnu sirovinu za proizvodnju metala uz pomoć inače obilnih zaliha prirodnog plina.

Situaciju dodatno otežava zatvaranje topionice – koje se trenutno dešava na projektu Katalum u Kataru – što znači da bi ona mogla biti van pogona duže od šest mjeseci. Toliko je obično potrebno za ponovno pokretanje proizvodnje.

Velika proizvodnja na Bliskom istoku

Aluminij, čija proizvodnja zahtijeva velike količine električne energije, postao je omiljena investicija za diverzifikaciju ekonomija zemalja Perzijskog zaljeva, koje imaju velike količine jeftine nafte i plina.

Procjene pokazuju da se iz regije Perzijskog zaljeva svake godine obično izveze oko 5,5 miliona tona aluminija. Topionica Alba i projekt Katalum – koji je u suvlasništvu Norsk Hidro – najveći su u regiji. Oni također predstavljaju najveći kompleks za proizvodnju aluminija na jednom mjestu u svijetu.

Holandska banka ING je u istraživačkoj bilješci navela da bi produženi poremećaji u brodarstvu u Zaljevu istovremeno zaustavili priliv glinice i izvoz aluminija.

“To bi značajno smanjilo globalnu ponudu aluminija”, saopštila je banka.

Foto: REUTERS/Stringer

Tri scenarija za aluminij

ING je iznio tri moguća scenarija za tržište aluminija u Zaljevu. Prvi, relativno kratak poremećaj od oko četiri sedmice, bio bi najbolji mogući ishod. Ali čak i tada bi mogao izazvati ozbiljan šok u snabdijevanju, dijelom zbog kontroliranih prekida proizvodnje poput onog u Katalumu.

Drugi scenario podrazumijeva ograničen pomorski saobraćaj tokom nekoliko mjeseci, dok treći predviđa tromjesečni poremećaj u brodskom saobraćaju.

U najgorem slučaju, cijena aluminija mogla bi nakratko porasti iznad 4.000 dolara po toni prije nego što pad potražnje počne ograničavati daljnji rast, saopštio je ING.

Pritisak na ponudu aluminija već se može pratiti kroz cijenu metala, koja je porasla za 10% na Londonskoj berzi metala od početka rata s Iranom. Sa 3.129 dolara po toni na više od 3.400 dolara po toni.

Niske zalihe dodatno povećavaju cijenu

Tokom proteklih 12 mjeseci, pritisak na tržište aluminija je u porastu. Djelomično zbog američkih tarifa na uvoz metala. U tom periodu, cijena je porasla za oko 40%, dok regionalne premije dodatno povećavaju cijenu koju plaćaju kupci.

Niske zalihe aluminija u Sjedinjenim Državama i Evropi također su faktor koji povećava cijenu metala.

Rekordna cijena aluminija od 4.100 dolara po toni zabilježena je početkom 2022. godine, ubrzo nakon ruske invazije na Ukrajinu i uvođenja embarga na ruski izvoz ovog metala.

Investicijska banka City slaže se s procjenom ING-a da bi cijena aluminija mogla dostići oko 4.000 dolara po toni ako se nastave poremećaji u pomorskom saobraćaju u Perzijskom zaljevu.

Tim Treadgold, saradnik Forbesa