Ispod kineske provincije Hunan krije se više od 1.000 tona zlata

O nalazištu zlata u kineskoj provinciji Hunan kineski mediji pisali su još prije dvije godine, a sada su preciznije identifikovane njegove zalihe. Prema procjenama stručnjaka, na dubini od dvije hiljade metara nalazi se više od 40 zlatnih žila, u kojima bi ukupno moglo biti više od 1.000 tona zlata. Uz to, pretpostavlja se da se žile nastavljaju sve do dubine od tri kilometra.

Visok sadržaj zlata u rudi

Nalazište je otkriveno na području koje je i inače bogato rudnicima minerala. Naučni tim već godinama vrši bušenja na tom području i analizira uzorke u laboratorijama. Sve prikupljene podatke iskoristili su za izradu modela koji im, uz pomoć računara, omogućavaju uvid u to kako se te žile nastavljaju ispod zemlje.

Prva bušenja pokazala su izuzetno visoke koncentracije zlata, što ukazuje na veliki potencijal kada istraživanja budu nastavljena.

Kako prenosi francuski portal bdor.fr, do sada je zvanično potvrđeno 300 tona zaliha, dok će za dalju procjenu biti potrebno da se izbuše dodatne bušotine i analiziraju novi uzorci, na osnovu kojih će biti korigovani 3D modeli. Tek tada će i zvanično biti jasno kolike su zalihe pod zemljom.

Najveće nalazište zlata

Sadržaj zlata u rudi dostiže nevjerovatnih 138 grama po toni, što je nivo koji se u prirodi rijetko viđa, dodaje francuski portal. U industriji se nalazište sa osam grama po toni već smatra visokokvalitetnim, dok većina aktivnih rudnika eksploatiše rudu sa sadržajem između jednog i pet grama po toni.

Visoka koncentracija mijenja i ekonomsku računicu projekta, jer bi troškovi eksploatacije mogli biti znatno niži, što bi snažno povećalo isplativost iskopavanja.

Za sada se najvećim nalazištem zlata smatra južnoafrički rudnik South Deep, gdje se zalihe zlata procjenjuju na 900 tona.