Gorivo nastavlja da poskupljuje u BiH: Dizel već premašio 3,00 KM

Cijene goriva širom Bosne i Hercegovine nastavljaju rasti iz dana u dan nakon početka rata između SAD-a, Izraela i Irana što je poremetilo globalno tržište naftom i naftnim derivatima. Najnoviji podaci pokazuju da su vozači već suočeni sa ozbiljnim udarom na budžet. Dok je u Federaciji BiH dizel već prešao granicu od 3 KM po litru, sličan trend rasta bilježi se i u Republici Srpskoj.

Prema podacima Federalno ministarstvo trgovine, prosječna maloprodajna cijena premium bezolovnog benzina 95 na današnji dan iznosi 2,47 KM po litru, što je za 0,02 KM više u odnosu na jučer. Istovremeno, cijena dizela porasla je za dodatnih 0,03 KM i trenutno iznosi 3,02 KM po litru, piše FENA.

U periodu od 28. februara do 16. marta benzinske pumpe su dostavile hiljade prijava o promjeni cijena. Zabilježeno je ukupno 4.262 obrasca koji se odnose na dizel, dok je 1.699 prijava podneseno za premium bezolovni benzin 95, što jasno ukazuje na intenzivan i kontinuiran rast cijena na tržištu.

Ipak, u Federaciji BiH i dalje je na snazi mjera ograničenja marži. Za veleprodaju maksimalna marža iznosi 0,06 KM po litru, dok je za maloprodaju ograničena na 0,25 KM po litru. Provođenje ovih mjera nadziru federalni i kantonalni tržišni inspektori, s posebnim fokusom na kontrolu formiranja cijena i poštivanje propisanih ograničenja.

Građanima je dodatno na raspolaganju i mobilna aplikacija „FMT FBiH oil info“, koju je uspostavilo Ministarstvo, a koja omogućava praćenje cijena goriva u realnom vremenu, kao i prijavu eventualnih nepravilnosti na benzinskim pumpama.

Rast cijena i u Republici Srpskoj

S druge strane, ni vozači u Republici Srpskoj nisu pošteđeni poskupljenja. Prema dostupnim tržišnim podacima i analizama sektora, cijene goriva trenutno se kreću u rasponu od oko 2,80 do preko 3,00 KM po litru, u zavisnosti od pumpe i regije.

Na pojedinim benzinskim pumpama dizel je već dostigao, pa i premašio granicu od 3 KM, dok razlike između najnižih i najviših cijena na tržištu idu i do 0,60 KM po litru. Ovakva odstupanja dodatno otežavaju situaciju za potrošače i ukazuju na nestabilnost tržišta.

Trend rasta je očigledan i kontinuiran, a prema najavama iz energetskog sektora, moguće je dodatno poskupljenje u narednim danima, što bi cijene moglo pogurati još bliže ranijim rekordnim nivoima.

Građani pod pritiskom, tržište nestabilno

Ukupan trend u oba entiteta pokazuje da cijene goriva rastu gotovo svakodnevno, bez naznaka skorog smirivanja. Iako u Federaciji postoje mehanizmi kontrole marži, rast ulaznih cijena na svjetskom tržištu i dalje se direktno prelijeva na krajnje potrošače.

U Republici Srpskoj, gdje su razlike između pumpi izraženije, vozači su dodatno primorani da pažljivo biraju gdje toče gorivo kako bi izbjegli više cijene.

Sve ukazuje na to da bi naredni period mogao donijeti još veći pritisak na kućne budžete, dok gorivo ostaje jedan od ključnih faktora rasta troškova života u Bosni i Hercegovini.

