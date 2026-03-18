Ko će prvi ostati bez nafte – kriza u Hormuzu razotkriva ranjivost globalnih ekonomija

Prije rata, 40 tankera koji su prevozili 20 miliona barela sirove nafte i rafiniranih naftnih proizvoda svakodnevno je prolazilo kroz Hormuški moreuz. Ove sedmice Iran je dozvolio prolazak samo nekolicini tankera, uključujući brodove pod zastavama Indije i Kine. Usred racionalizacije i nestašica nafte, koje su zemlje najbliže tome da ostanu bez zaliha?

Ove sedmice analitičar Mike Haigh i njegov tim stručnjaka za robna tržišta u Societe Generale procjenjuju da će protok kroz moreuz zasad iznositi oko 500.000 barela dnevno, u zavisnosti od odluka Irana.

Nevjerovatno, veliki dio zaostale nafte i dalje dolazi na tržište ili barem puni skladišne kapacitete. Saudijska Arabija koristi svoj dugo planirani i prošireni istočno-zapadni naftovod, koji će biti doveden do maksimuma kako bi transportovao 7 miliona barela dnevno do luke Yanbu na Crvenom moru. Slično tome, Ujedinjeni Arapski Emirati uspjeli su dio nafte preusmjeriti istočno oko moreuza putem naftovoda do luke Fujairah, iako postoje izvještaji da je Iran napao tu infrastrukturu.

Analitičari iz Jefferiesa procjenjuju da je trenutno obustavljeno 6,7 miliona barela dnevne proizvodnje nafte iz Zaljeva. Energy Aspects navodi da će prekidi povezani s Hormuzom dostići vrhunac od 10 miliona barela dnevno, dok je ukupna proizvodnja OPEC-a smanjena za 7 miliona barela dnevno na 22,3 miliona. To je oko 7% globalne dnevne potrošnje od 100 miliona barela.

Sjedinjene Američke Države, kao najveći svjetski proizvođač nafte i prirodnog gasa, donekle su zaštićene od šokova u snabdijevanju. Cijene benzina i dizela mogu porasti, ali je mala vjerovatnoća potpune nestašice.

Mjanmar, Vijentnam i Filipini moraju pronaći alternativu

Druge zemlje nemaju tu sigurnost. Mjanmar (Burma), Vijetnam i Filipini, prema timu SocGen-a, nabavljaju više od 80% nafte putem isporuka koje prolaze kroz Hormuz i imaju zalihe za otprilike mjesec dana prije nego što ostanu bez nafte — ili moraju pronaći alternativne izvore.

Situacija je posebno ozbiljna u Singapuru, koji obično prima 680.000 barela dnevno preko Hormuza i ima zalihe za samo 40 dana. Tajland je u nešto boljoj poziciji, s rezervama za oko 50 dana za svojih 400.000 barela dnevno iz Hormuza.

Tajvan, koji uvozi 525.000 barela dnevno, može izdržati oko 100 dana. Bangladeš također ima zalihe za oko 100 dana i već je uveo racionalizaciju goriva te zatvorio fabrike đubriva. Iako ne uvozi mnogo sirove nafte, gotovo sva prolazi kroz Hormuz.

Veće zemlje obično imaju više opcija. Južna Koreja uvozi oko 3 miliona barela dnevno, od čega 2 miliona dolazi preko Hormuza. Njene zalihe mogu pokriti 50 dana bez uvoza ili oko 70 dana uz nadoknadu samo Hormuz isporuka.

Slična je situacija u Indiji, koja ima strateške rezerve od 175 miliona barela za pokrivanje ukupnih potreba od 5 miliona barela dnevno, od čega 45% dolazi preko Hormuza. Indonezija može izdržati zatvaranje moreuza oko 160 dana. Japan, zahvaljujući velikim strateškim rezervama, može funkcionisati oko 200 dana bez isporuka preko Hormuza.

Možda iznenađujuće, Kina može izdržati 300 dana bez nafte iz Hormuza i više od 100 dana bez ikakvog uvoza, zahvaljujući strateškim rezervama od 1,3 milijarde barela, uprkos tome što 45% njenog uvoza, većeg od 11 miliona barela dnevno, prolazi kroz moreuz. Analitičar Lloyd Byrne iz Jefferiesa navodi da je Kina svjesno ograničila zavisnost od Bliskog istoka na oko 50% i izgradila značajne „amortizere“ kroz diverzifikaciju izvora, plinovode, domaću proizvodnju i velike zalihe.

Kako će sve ove zemlje nadoknaditi manjak? Međunarodna agencija za energiju planira pomoći oslobađanjem 400 miliona barela u narednim mjesecima, ali to neće u potpunosti zatvoriti jaz i samo odgađa problem (jer rezerve treba ponovo popuniti).

Smanjenje potražnje donekle pomaže. Vijetnam je naredio rad od kuće. Na Tajlandu državni službenici moraju koristiti stepenice umjesto liftova. U Šri Lanki uvedena je četverodnevna radna sedmica.

Bolja opcija je diverzifikacija izvora energije. Južna Koreja je odlučila pauzirati gašenje termoelektrana na ugalj i povećati proizvodnju iz nuklearnih elektrana.

I Kina ima kapacitet da poveća korištenje uglja. Prema Bernstein Researchu, njene termoelektrane rade na samo polovini kapaciteta. Uz to, Kina ubrzano razvija vjetro i solarne izvore energije te će ove godine dodati oko 500 teravatsati nove obnovljive energije, što znači da dodaje više obnovljive energije nego što raste ukupna potražnja za električnom energijom, što pomaže nadoknaditi manjak nafte i LNG-a iz Hormuza.

Vremenom će doći do olakšanja. Energy Aspects procjenjuje da će, čak i ako Hormuz ostane zatvoren za tankere povezane sa SAD-om, Iran vjerovatno do kraja godine ponovo izvoziti 3 miliona barela dnevno. U narednih 18 mjeseci očekuje se i rast proizvodnje u Venecueli za dodatnih milion barela dnevno.

U međuvremenu, u SAD-u naftne kompanije ponovo aktiviraju zatvorene bušotine, prošle sedmice dodane su dvije, čime je ukupan broj aktivnih platformi porastao na 553, iako je to i dalje 39 manje nego prošle godine. Očekuje se da će američka proizvodnja, koja trenutno iznosi rekordnih 13,6 miliona barela dnevno, porasti na oko 14 miliona do kraja godine.

Christopher Helman, Forbes