Vrtoglavi rast cijena i poremećaji u avio-saobraćaju – trebaju li putnici već sada rezervisati karte

Politička nestabilnost prisiljava aviokompanije da produžuju rute i povećavaju cijene karata, što predstavlja najveći šok za globalna putovanja od Covida, zbog čega mnogi putnici preispituju svoje planove za ljetna putovanja.

Ova godina je do sada bila teška za američke putnike, s ekstremnim vremenskim uslovima koji su sredinom februara izazvali mećave i oluje te poremetili putovanja, kao i rat u Iranu koji je u martu doveo do naglog rasta cijena goriva – samo su dva primjera. Iako je primarni fokus i dalje na humanitarnoj situaciji, sekundarni uticaj na globalnu mobilnost je značajan i može navesti neke da preispitaju planove putovanja za ovo ljeto.

Rast cijena goriva povećava cijene karata

Prema Afaru, cijena avionskog goriva čini više od 20% ukupnih operativnih troškova aviokompanija, a početkom marta porasla je za 52%, uglavnom zbog uticaja rata na Hormuški moreuz između Irana i Omana, kroz koji prolazi više od 20% svjetskog naftnog prometa.

Sedmicu kasnije, cijena Brent nafte nakratko je porasla na 119,50 dolara po barelu, prije nego što je pala ispod 100 dolara. Bloomberg predviđa da će cijene nafte nastaviti rasti za 3 do 6 dolara dnevno dok god rat traje.

Kako aviokompanije prodaju direktno potrošačima, bilo je malo vjerovatno da povećani troškovi transporta neće brzo biti prebačeni na cijene karata, a mnoge kompanije su već povećale cijene, prema CNTraveleru.

Gotovo 20 miliona međunarodnih putnika posjeti Dubai barem jednu noć tokom 2025. godine, a u nekim istraživanjima zauzima 5. mjesto najpopularnijih turističkih destinacija na svijetu, otprilike tri puta više nego New York.

Uprkos važnim humanitarnim pitanjima, turizam Dubaija i Ujedinjenih Arapskih Emirata ključan je za regionalnu stabilnost, a trenutna situacija prijeti destabilizaciji turističke industrije. Bloomberg je početkom marta naveo da je “ovo najveći šok za avioindustriju od Covida, koji je privremeno smanjio globalni kapacitet za 10%.”

Osim toga, veliki dijelovi zračnog prostora sve su češće zatvoreni za aviokompanije. To je bilo vidljivo u junu 2025. tokom sukoba Izraela i Irana te rata u Ukrajini, kada je FlightRadar24 prikazao ogroman “prazan prostor” iznad Izraela, Iraka i Irana, a sada, zbog rata između SAD-a i Irana, mnogi letovi moraju značajno mijenjati rute.

Kako je prikazao The New York Times, mnogi letovi sada traju duže i troše više goriva, što dodatno povećava cijene karata. Prije ruske invazije na Ukrajinu, letovi iz Helsinkija za Tokio prolazili su kroz ruski zračni prostor. Danas moraju ići dužom južnom rutom preko Crnog mora ili sjevernom preko Sjevernog pola, što produžava let za više od tri sata u odnosu na ranijih devet. Trenutno vrlo malo komercijalnih aviona leti preko Irana, Iraka, Sirije, Bahreina i Katara, što dodatno produžava trajanje letova. Da ne govorimo o negativnom uticaju na okoliš zbog povećanih emisija CO₂.

Nisu samo ratovi uzrok poremećaja — terorizam i zatvaranja također igraju ulogu

Analitička kompanija Cirium navodi da su rezervacije letova za ljeto pale za 14% na relaciji Evropa–SAD, dok su putovanja u suprotnom smjeru pala za 7%.

Iako su neki letovi prema Bliskom istoku ponovo uspostavljeni, uz ograničen broj linija kompanija poput Emiratesa i Etihada, i dalje postoje značajna globalna ograničenja i strahovi:

SAD su početkom marta pozvale svoje građane da napuste 14 zemalja Bliskog istoka, uključujući Bahrein, Egipat, Iran, Irak, Izrael, Zapadnu obalu i Gazu, Jordan, Kuvajt, Liban, Oman, Katar, Saudijsku Arabiju, Siriju, UAE i Jemen.

Ekvador je pokrenuo zajedničku vojnu operaciju sa SAD-om protiv organizovanog kriminala, što je navelo putnike da se zapitaju je li sigurno posjetiti zemlju — odgovor je da jeste, ako se boravi u standardnim turističkim područjima poput Galapagosa, Quito-a ili Amazonske regije.

Na Kubi su izbili protesti zbog čestih nestanaka struje i restrikcija u snabdijevanju energijom.

Interes za putovanja u Meksiko opao je nakon smrti vođe kartela i nasilja koje je uslijedilo, uz hiljade otkazanih letova u Puerto Vallarti.

Zatvaranje vlade u SAD-u dovelo je do nedostatka osoblja i dugih čekanja na aerodromima, uključujući redove duge i do tri sata u Houstonu i New Orleansu.

Kako Bloomberg navodi, dok najbogatiji i dalje putuju, za srednju klasu u Evropi i SAD-u “broj razloga za putovanje avionom ovog ljeta brzo se smanjuje”.

Nikad nije bilo važnije provjeriti putno osiguranje

Prema Bloombergu, ne treba pretpostaviti da će osiguranje pokriti promjene letova uzrokovane ratom. Većina osiguravajućih kompanija ne pokriva takve situacije u standardnim polisama.

Jodi Bird iz australske organizacije Choice navodi da gotovo sve police imaju opće isključenje za otkazivanja uzrokovana ratom, za razliku od standardnih otkazivanja kada su troškovi obično pokriveni. Razlog je što oružani sukobi predstavljaju nepredvidiv rizik za osiguravače.

Trenutno, rast cijena goriva izazvan ratom, zatvaranje zračnog prostora i sigurnosne krize mijenjaju ne samo to koliko daleko vaš novac može “dobaciti”, već i da li je putovanje uopće vrijedno potencijalnog rizika.

Ako ipak odlučite putovati avionom, rano rezervisanje karata, pažljivo čitanje uslova osiguranja i planiranje dodatnog vremena za kašnjenja i promjene ruta bit će ključni za snalaženje u još jednom turbulentnom ljetu u zračnom saobraćaju.

Alex Ledsom, Forbes