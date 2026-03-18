Čovjek koji će zaraditi skoro milijardu dolara od prodaje Warner Brosa

Dok se prašina sliježe nakon jedne od najintenzivnijih korporativnih borbi u historiji moderne medijske industrije, jedan čovjek izlazi iz nje sa skoro milijardu dolara u džepu.

David Zaslav, izvršni direktor Warner Bros. Discoveryja (WBD), mogao bi primiti i do 887 miliona dolara nakon što Paramount Skydance preuzme njegovu kompaniju, navodi se u regulatornom dokumentu objavljenom u ponedjeljak. Paramount je prošlog mjeseca dogovorio kupovinu WBD-a u transakciji vrijednoj 110 milijardi dolara, nakon što se Netflix iznenada povukao iz nadmetanja.

Zaslavova zarada rastavljena je na nekoliko komponenti. Gotovinska otpremnina iznosi oko 34,2 miliona dolara, uključujući nastavak isplate plaće i bonusa koji se aktiviraju promjenom vlasništva. Na to se dodaje 115,8 miliona u već stečenim dionicama te 517,2 miliona dolara u dioničkim nagradama koje još nisu stečene, a koje će biti isplaćene kada se transakcija zatvori. Na sve to dolazi procijenjenih 335 miliona dolara poreznih nadoknada što će biti isplaćeno samo pod uslovom da se zaključenje posla ne odgodi u 2027., navodi Reuters.

Paramount planira zatvoriti transakciju u trećem kvartalu ove godine.

Zaslav je sam naglasio da je nadmetanje Netflixa i Paramounta donijelo osam povećanja cijene i ukupni rast vrijednosti od 63 posto u odnosu na početnu ponudu iz septembra. “Naš prioritet je uvijek bio maksimizirati vrijednost i sigurnost za naše dioničare”, rekao je.

Iza kulisa, borba je imala i politički prizvuk. Trumpov otvoreni pritisak na Netflix, uključujući javni zahtjev da kompanija ukloni članicu odbora Susan Rice i privatni sastanci Davida Ellisona u Bijeloj kući postavili su pitanja koja senatorica Elizabeth Warren nije propustila glasno izreći. Netflix se povukao sat vremena nakon što je WBD proglasio Paramountovu ponudu boljom.

Ako regulatorne vlasti daju zeleno svjetlo, Paramount preuzima CNN, HBO i kompletnu imovinu WBD-a. Zaslav, pak, preuzima debeli ček.