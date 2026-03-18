Kompanija iz Kaknja ostvarila neto dobit od 61 milion KM

Bosanskohercegovački i regionalni lider u proizvodnji cementa Heidelberg Materials Cement BiH (HM Cement) prošlu godinu završio je sa neto dobiti od 61.389,971 KM, što je za oko 20 posto više nego godinu ranije. Prihodi kompanije koja u BiH posluje od 2000. godine, u 2025. godini iznose 192,8 miliona KM. Uz rast prihoda rasli su i rashodi firme te su dostigli 124,4 miliona KM u prošloj godini.

Heidelberg Materials posluje u BiH nakon što je otkupio većinski udio u kompaniji Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj (tadašnja Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj) i ušao na tržište transportnih betona kupovinom Trasnport Beton Grupe – TBG BH).

Kakanjski cement i beton prisutan je i na tržištu Hrvatske. 2010. godine bh. kompanija je postala vlasnik firme Heidelberg Materials Beton Hrvatska d.o.o Zagreb i Heidelberg Materials Cement Hrvatska d.o.o. Zagreb.

Njemačka grupacija Heidelberg Materials , jedan od najvećih proizvođača građevinskih materijala na svijetu, zapošljava oko 51.000 ljudi na 3.000 lokacija u više od 50 zemalja svijeta. U privatizacisjkom postupku postala je većinski vlasnik kakanjskog Heidelberg Materials Cement BiH, osnovan 1978. godine, dok je Firma Heidelberg Materials Beton BiH d.o.o. Kakanj osnovana 2001. godine kao kćerka kompanija društva Heidelberg Materials Cement BiH i Heidelberg Materials. U svom vlasništvu ima šest poslovnih jedinica (betonara) u Sarajevu, Zenici, Lukavcu, Mostaru i Banjoj Luci.