John Galliano dolazi u Zaru, evo kada stiže prva kolekcija legendarnog dizajnera

John Galliano, dizajnerska legenda čija je prva velika revija u Londonu 1985. godine izazvala pravu pometnju, udružio je snage sa španskim modnim brendom Zara. U okviru dvogodišnje poslovne saradnje, Galliano će oživjeti arhivu popularnog brenda brze mode, i kreirati sezonske kapsulne kolekcije, unoseći svoj prepoznatljiv dramatični i elegantni stil, uz nove krojeve, materijale i boje.

„Jako sam uzbuđen, jer ovo nije nešto što sam prije radio, tako da me to nekako oduševljava, novost, uzbuđenje, sam proces“, kazao je Galliano za Vogue dodajući: „Čak i sa svojim timom, moram ih svakodnevno podsjećati: Ne, nije ovo, a nije ni ono. Mi prerađujemo. Bilo je prilično zabavno i mislim da je to vrlo pozitivna stvar koju radimo u ovom trenutku i zaista održivo sa kreativne tačke gledišta, što mi je izuzetno zanimljivo“, kazao je.

Uspon i pad

Prije ove poslovne kolaboracije Galliano je bio u svojevrsnoj ilegali. Dizajner koji je 2011. godine dobio otkaz iz Diora, te suspendovan i iz svog vlastitog brenda John Galliano, zbog antisemitiskih izjava u jednom pariskom kafeu, uglavnom se pokušavao vraćati u modnu industriju. Nakon povlačenja iz modnog svijeta i perioda rehabilitacije, Oscar de la Renta ga je pozvao da radi u njegovom studiju u New Yorku. Bio je to svojevrstan signal da se modna industrija nije u potpunosti odrekla jednog od najvećih dizajnerskih kreativaca.

Godine 2014., imenovan je za kreativnog direktora kuće Maison Margiela, gdje je potpuno redefinisao svoj stil, koji je postao više avangardan i konceptualan, što mu je pomoglo u vraćanju reputacije. On je to znao nagraditi komadima koji su bili eksperimentalni i teatralni.

Model predstavlja kreaciju britanskog dizajnera Johna Galliana tokom proljetno-ljetne kolekcije odjeće za 1994. godinu u Parizu, Foto: Pierre VERDY / AFP / Profimedia

John Galliano modom se bavio još tokom studija. Godine 1984., na Central Saint Martins studiju u Londonu uradio je završnu kolekciju “Les Incroyables”, koja je bila njegov diplomski rad, te je odmah privukla pažnju modne industrije. Otkupio ju je londonski Brown's, čime su mu se otvorila vrata da pokrene vlastiti brend i započne profesionalnu karijeru.

Dizajner koji je dobio nekoliko nagrada British Designer of the Year, te vodio više velikih francuskih kuća, te se smatrao pionirom spektakularnih modnih revija, vrhunac karijere doživio je u kući Dior, u koju je došao nakon odlaska iz Givenchyja.

Gallianova kreacija za Dior na izložbi “Moda u 18. vijeku, fantastično naslijeđe” u muzeju mode Galliera Palais, Foto: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Tokom 1996–2011., u Dioru, transformisao je brend kroz neponovljive kreacije visoke mode, predstavljajući ih istovremeno kroz spektakularne i teatralne modne revije. U Dioru je stekao reputaciju, ne samo kao talentirani modni dizajner već i kao harizmatičan šoumen, poznat po revijama ispunjenim historijskim i kulturnim referencama koje su mogle konkurirati najimpresivnijim West End produkcijama.

Tokom svog mandata predstavio je nekoliko svojih dizajnerskih poduhvata, među kojima je najpoznatija Dior Saddle torba, koja je debitovala u kolekciji proljeće/ljeto 2000. godine, te postala jedna od najpopularnijih torbica.

Na vrhuncu karijere desit će mu se skandal zbog kojeg je dobio ekspresan otkaz u Dioru. Francuska modna kuća saopćila je kako je odlučila da otpusti Galliana nakon što se pojavio video snimak koji pokazuje kako je u Café la Perle u Parizu rekao jednom paru da voli Hitlera. Dizajner je kratko bio i pritvoren, nakon što ga je par iz kafea optužio za antisemitizam. Gallianov advokat je negirao optužbe.

Foto/Pixabay

Šira strategija

Nakon njegova odlaska, Vogue je izvijestio da su prihodi matične kompanije LVMH dostigli 23,7 milijardi eura, zahvaljujući dijelom i profitu Diora.

Kako javlja BBC, Galliano je morao napustiti Dior zbog ogromnom pritiska. Navodno je pravio po 32 kolekcije godišnje. Taj stres i gubitak bliskog prijatelja doveli su ga do problema s ovisnošću.

Modna industrija danas traži više odjeće, torbica i viralnih trenutaka za kupce širom svijeta.

„Dostaviti modu putem te ogromne platforme – to je, naravno, uzbudljivo. A mogućnost rada s resursima koje imaju također je podjednako uzbudljiva“, kazao je za Vogue.

Prema navodima Woman's Wear Daily, on je najnoviji dizajner koji je sarađivao sa Zarom, nakon Stefana Pilatija, Narcisa Rodrigueza, Samuela Rossa i Ludovica de Saint Sernina, te ujedno najznačajniji.

Njegovo imenovanje dio je šire strategije Zare da se uskladi sa savremenim luksuznim brendovima i vrhunskim kreativnim talentima, te da ostavi iza sebe sve reference na brzu modu.

„Trenutno je tek početak, ali sam lansirao dosta toila, a kada ih ponovo vidimo, moći ćemo vidjeti koliko daleko mogu sigurno ići, ako znate na šta mislim“, kazao je za Vogue.

Prva kolekcija će u prodavnice stići u septembru.