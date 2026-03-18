EU nudi pomoć za obnavljanje dotoka ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj

EU je ponudila Ukrajini tehničku podršku i finansijska sredstva za ponovno otvaranje naftovoda.

Evropska unija će pomoći u ponovnom otvaranju oštećenog naftovoda Družba, koji rusku naftu dovodi u Mađarsku i Slovačku preko Ukrajine, objavili su danas u zajedničkom saopštenju predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa , prenosi STA.

„Nakon obnovljenih ruskih napada na naftovod Družba 27. januara (…), naši timovi su započeli intenzivne razgovore sa državama članicama i Ukrajinom na svim nivoima kako bi se popravio i obnovio protok nafte u Mađarsku i Slovačku“, napisali su von der Leyen i Costa u zajedničkom saopštenju.

“EU je ponudila Ukrajini tehničku podršku i finansijske resurse. Ukrajinci su pozdravili i prihvatili ovu ponudu”, dodali su.

Uvjerili su da je prioritet Unije osiguranje energetske sigurnosti za sve evropske građane, a Evropska komisija će nastaviti saradnju u pronalaženju alternativnih ruta za tranzit neruske nafte do zemalja centralne i istočne Evrope, piše STA.

Mađarska vrši pritisak na EU

Ukrajina, koja je zatvorila naftovod krajem januara, tvrdi da je oštećen u ruskim zračnim napadima i da još nije popravljen. Mađarska, u međuvremenu, blokira i nove sankcije EU protiv Moskve i kredit EU Kijevu od 90 milijardi eura dok se naftovod ponovo ne otvori.

Evropska komisija je sada uvjerena da bi razgovori o zajmu Ukrajini “uskoro mogli vidjeti određeni napredak”, izjavila je danas u Briselu glasnogovornica komisije Paula Pinho. Idealno bi bilo da se to dogodi prije samita lidera EU u četvrtak, rekla je Pinho, prema francuskoj novinskoj agenciji AFP.

„Ako predsjednik (Ukrajine) Volodimir Zelenski želi da prima novac iz Brisela, onda mora ponovo otvoriti naftovod Družba“, ponovio je mađarski premijer Viktor Orban u videu objavljenom danas na Facebooku, prema mađarskoj novinskoj agenciji MTI. „Čini mi se da se cijela naftna blokada iskorištava za posredovanje na mađarskim izborima u korist stranke Tisa“, rekao je Orban.

Opoziciona stranka Tisza Petera Magyara održava vodstvo nad vladajućom strankom Fidesz premijera Orbana u anketama javnog mnjenja mjesecima uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj u aprilu.

„Sve je u redu s naftovodom, on već danas može isporučivati ​​naftu Mađarskoj“, rekao je mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto . „Zato prekinite ovo političko pozorište i ponovo otvorite naftovod Družba prije kraja današnjeg dana“, pozvao je danas Szijjarto von der Leyen i Zelenskog.

Čak i prije današnjeg sastanka ministara EU za evropske poslove u Briselu, mađarski ministar za evropske poslove Janos Boka insistirao je na ponovnom otvaranju naftovoda Družba. Naglasio je da je rad naftovoda od ključne važnosti za energetsku sigurnost Evrope, posebno s obzirom na trenutnu eskalaciju tenzija na Bliskom istoku, javila je mađarska novinska agencija MTI, a prenosi STA.