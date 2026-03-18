Prosječna plata u januaru veća je za 4,4 posto – koji sektor zarađuje najviše

Prosječna mjesečna neto plata isplaćena u januaru ove godine u Federaciji BiH iznosila je 1.671 KM. U odnosu na decembar 2025. godine, nominalno je veća za 0,4%, dok je realno niža za 0,3%. U poređenju sa istim mjesecom prošle godine, nominalno je veća za 8,1%, a realno za 4,4%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

S druge strane, prosječna mjesečna bruto-plata isplaćena po zaposlenom u januaru ove godine iznosila je 2.614 KM. U odnosu na isti mjesec prošle godine, nominalno je veća za 8,3%, a realno za 4,6%. U poređenju s decembrom 2025. godine, nominalno je veća za 0,6%, dok je realno niža za 0,1%.

Sektori sa najvišim i najnižim platama

Najveću neto platu imaju zaposleni u sektoru informacija i komunikacija, koja iznosi 2.355 KM, dok je najmanja plata zabilježena u sektoru hotelijerstva i ugostiteljstva i iznosi 1.153 KM.

Većina sektora zabilježila je rast u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok su pojedini sektori u blagom padu u odnosu na prethodni mjesec. Npr. u sektoru proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom prosječna neto plata u decembru 2025. godine bila je 2285 KM, dok je u januaru iznosila 2.240 KM.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, najviša bruto plata je idalje u sektoru informacija i komunikacija i iznosi 3.722 KM, a najniža je u hotelijerstvu i ugostiteljstvu sa 1.777 KM.

Okvirno, bruto plate su rasle u odnosu na prošlu godinu, dok neki sektori, poput proizvodnje i snabdijevanja energijom, pokazuju blagi pad u odnosu na prethodni mjesec. Najveći nominalni rast neto i bruto plata u odnosu na prošlu godinu zabilježili su sektori umjetnost, zabava i rekreacija te javna uprava i odbrana.