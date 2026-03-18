Stečaj na pomolu: Sud pokrenuo postupak protiv rudnika Nova Ljubija samo četiri mjeseca nakon preuzimanja 

Privredni sud u Prijedoru pokrenuo je prethodni stečajni postupak nad kompanijom Nova Ljubija, rudnikom željezne rude koji je prije samo četiri mjeseca preuzet od kompanije ArcelorMittal. Sud je 18. marta imenovao Ljiljanu Mandić za privremenog stečajnog upravnika i odmah blokirao imovinu firme, zabranivši upravi raspolaganje imovinom, novcem ili pravima bez saglasnosti upravnika.

Prijedlog za pokretanje stečaja podnio je 4. marta Gordan Pavlović, direktora rudnika uz obrazloženje da je društvu prijeti nesolventnost. Riječ je o neobićnoj situaciji jer je sam direktor još u oktobru radnicima najavljivao period “ozbiljne i pozitivne transformacije”.

Pavlovićeva kompanija H&P Zvornik koja je dio grupacije Pavgord, završila je preuzimanje prijedorskog rudnika od ArcelorMittala 31. oktobra 2025. godine, nakon čega je firma preimenovana u Nova Ljubija. Na ceremoniji primopredaje Pavlović je govorio o modernizaciji proizvodnje, jačanju finansijske stabilnosti i obavezama prema održivom razvoju. Njegova kompanija je takođe preuzela i željezaru u Zenici od ArcelorMittala, koja je dobila naziv Nova Željezara Zenica.

Manje od pet mjeseci kasnije, direktor rudnika obratio se sudu sa zahtjevom za stečajnu zaštitu.

Sud u Prijedoru sada je dao privremenom upravniku rok od 30 dana da utvrdi postoje li uslovi za otvaranje formalnog stečajnog postupka. Mandić treba procijeniti da li imovina kompanije može pokriti troškove stečaja, postoji li mogućnost nastavka dijela poslovanja, te da li su ispunjeni zakonski uslovi za nesolventnost. Povjerioci su pozvani da bez odlaganja prijave eventualna razlučna potraživanja nad imovinom firme.

Sud je naveo da dostavljena dokumentacija nije bila dovoljna da se samostalno utvrdi ispunjenost svih uslova za pokretanje stečaja, zbog čega je i pokrenut prethodni postupak.

Nova Ljubija nalazi se u Prijedoru, gradu s dugom tradicijom eksploatacije željezne rude. Region ima ograničen broj sličnih poslodavaca, pa sudbina rudnika nosi značajan lokalni ekonomski uticaj. ArcelorMittal je godinama poslovao u Prijedoru prije nego što se povukao u okviru šireg izlaska iz regiona.