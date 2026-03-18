Bosna i Hercegovina zabilježila snažan rast izvoza piva

Vrijednost izvoza piva iz Bosne i Hercegovine u 2025. godini dostigla je 24,55 miliona KM, što predstavlja snažan rast od 67,2 posto u odnosu na prošlu godinu, pokazuju podaci Vanjskotrgovinske komore BiH. Količinski to znači da je izvezeno preko 246.000 hektolitara, odnosno 54,4 posto više nego u 2024., što ukazuje na ubrzano širenje prisustva domaćih proizvođača na inozemnim tržištima.

Najizraženiji rast zabilježen je u segmentima piva u posudama do 10 litara i piva u buradima, gdje je izvoz povećan za 91,5 posto, odnosno 82 posto, što sugeriše na jačanje distribucije kroz ugostiteljski sektor i veleprodajne kanale.

Međutim, uprkos snažnom izvoznom zamahu, struktura tržišta ostaje izrazito nepovoljna za domaću industriju. Uvoz piva u 2025. godini iznosio je 184,4 miliona KM, što je praktično nepromijenjeno u odnosu na 2024., uz minimalan rast od 0,1 posto. Količinski, uvezeno je oko 1,7 miliona hektolitara, što potvrđuje kontinuiranu dominaciju stranih brendova na domaćem tržištu.

Podaci za 2024. dodatno oslikavaju dubinu ove neravnoteže. Te godine BiH je uvezla pivo u vrijednosti od oko 184 miliona KM, što je činilo najveći pojedinačni segment unutar ukupnog uvoza alkoholnih pića od 294,7 miliona KM. Uvoz piva dominantno dolazi iz Srbije, dok značajne količine stižu i iz Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i Njemačke.

Ukupan obim vanjskotrgovinske razmjene piva u 2025. godini iznosio je 202,6 miliona KM, uz deficit od oko 169 miliona KM. Iako je pokrivenost uvoza izvozom porasla na 11,7 posto, u odnosu na osam posto godinu ranije, sektor i dalje ostaje snažno oslonjen na uvoz.

Struktura izvoznih tržišta također prolazi kroz značajne promjene. Srbija je dodatno učvrstila poziciju ključnog tržišta, uz rast i vrijednosti i količina izvoza. Istovremeno, Poljska i Ruska Federacija ulaze među pet najvećih izvoznih destinacija, dok Slovenija i Italija ispadaju iz vodeće grupe.

Ovaj zaokret ukazuje na strateško preusmjeravanje domaćih proizvođača ka tržištima sa većim količinskim potencijalom, ali i nižim prosječnim izvoznim cijenama. Takav pristup omogućava rast volumena, ali otvara pitanje dugoročne profitabilnosti i pozicioniranja brendova.

Paralelno, snažna domaća potražnja za uvoznim pivom ostaje ključni faktor koji ograničava razvoj lokalne industrije. Trendovi iz 2024. godine pokazuju da potrošnja alkohola u BiH raste, uz dnevnu potrošnju na uvozna pića veću od 800.000 KM, što dodatno potvrđuje stabilnu bazu potražnje za stranim proizvodima.

U takvom okruženju, rast izvoza piva predstavlja pozitivan signal za proizvođače, ali bez promjena u strukturi domaće potrošnje i jačanja konkurentnosti lokalnih brendova, trgovinski deficit u ovom segmentu ostaje dugoročni izazov.