Kraj ere klikova: AI preuzima Google search, a biznisi gube direktan kontakt s kupcima

Search-driven traffic nekad je donosio posjetioce i prodaju. Danas AI smanjuje te klikove, a biznisi koji se oslanjaju na edukativni sadržaj prvi osjećaju udar.

Godinama je formula online uspjeha bila jasna: popeti se na vrh Google search rezultata ili platiti oglase na dominantnoj platformi kako bi privukli posjetioce. Ali od maja 2024., Googleovi AI Overviews drastično režu broj klikova na web stranice nudeći gotove odgovore umjesto liste linkova na vrhu search stranice.

Biznisi zasnovani na znanju — konsultantske kuće, izdavači i e-learning platforme — prvi su osjetili pad. Lokalni biznisi poput restorana, vodoinstalatera ili stolara još nisu u punom udaru, jer im klijenti dolaze putem location-based searches. No SEO konsultanti upozoravaju da će i njih uskoro stići isto.

Andrew Shotland, osnivač Local SEO Guide još 2006., već vidi pad kod malih biznisa koji su do sada dovodili kupce kroz edukativne blog postove i članke. Navodi primjer advokatske firme koja je godinama privlačila promet upitima poput “Is car sex legal in Alabama?” Danas će Google vjerovatno prikazati AI Overview sa sažetkom zakonskih propisa i referencama na FindLaw ili Justia — iako se originalni izvor i dalje vidi u search rezultatima, klikova je daleko manje.

Ti propušteni klikovi znače propuštenu priliku: bez posjete nema šanse da ispričate svoju priču, izgradite povjerenje ili prezentujete ponudu. Problem je što mnogi biznisi to ne primijete, jer prate impressions ili rang na Googleu — a oba broja mogu izgledati odlično. AI Overview može čak povećati impressions jer prikazuje link u sažetku, ali korisnik se ne mora kliknuti dalje.

Podaci su jasni: Seer Interactive bilježi pad od 70% u organic clickthrough rate kada se pojavi AI Overview. Pew Research Center pokazuje da korisnici kliknu tradicionalne linkove dvostruko rjeđe kada postoji AI sažetak, a samo 1% pretraga s AI Overview-om rezultira klikom na link unutar tog pregleda. Bain & Company to zove “zero-click search” i procjenjuje da 80% korisnika koristi takve rezultate barem 40% vremena.

Prema Forresteru, 59% svih retail transakcija 2022. imalo je digitalnu komponentu — što znači da se prodaja desila online ili da je kupac prvo radio search online prije kupovine u fizičkoj trgovini. To je tada značilo $2.7 triliona prihoda, a prognoze kažu da će cifra do 2027. narasti na $3.8 triliona.

Do sada su najveći gubitnici bili news i informativni portali, ali i advokatske firme koje zavise od edukativnog sadržaja. Većina lokalnih biznisa još uvijek ima stabilan search promet, no SEO stručnjaci savjetuju da se počne prilagođavati sada.

Zašto? Ljudi sve više vjeruju AI sažecima, pa iako donose manje klikova nego nekad, oni koji kliknu često su kvalitetniji leadovi — bliži kupovini. Teško je to mjeriti, ali je jasno da je optimizacija za AI Overview novi oblik SEO igre.

Preporuke uključuju:

aktivno pratiti i ispravljati netačne AI sažetke (Google ima “thumbs down” + “Report a problem” opciju),

ne blokirati AI crawlere,

kreirati list-style content i video formate koji bolje prolaze u AI Overview-u,

diversifikovati izvore prometa — YouTube, TikTok, newsletter.

Bottom line: Trenutno nema panike za većinu malih biznisa, ali kako AI preuzima više search pažnje, kontrola nad marketingom i kupcima se smanjuje. Oni koji sada prilagode sadržaj za AI pregledače i prošire kanale — bit će ispred konkurencije sutra.

Autor Brandon Kochkodin, Forbes

