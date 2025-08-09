Za Gazu niko ne mari: Egipat i Izrael sklopili najveći posao u historiji vrijedan desetine milijardi

Egipat se našao pod žestokim kritikama nakon što je potpisao rekordni sporazum o uvozu gasa iz Izraela vrijedan 35 milijardi dolara, dok mnogi na internetu tvrde da plinska bogatstva izvorno pripadaju Palestincima.

Riječ je o najvećem izvoznom ugovoru u historiji Izraela, koji je u četvrtak objavila izraelska energetska kompanija NewMed. Sporazum predviđa trostruko povećanje egipatskog uvoza gasa iz izraelskih nalazišta Leviathan – ukupno 130 milijardi kubnih metara gasa, koji će se dopremati iz izraelskog priobalnog polja u Egipat do 2040. godine.

Odluka Egipta da uveze izraelski gas, dok traje rat u Gazi – koji brojne zemlje, međunarodne organizacije i stručnjaci sada kvalificiraju kao genocid – izazvala je osudu i optužbe da je riječ o “sramotnom” potezu.

REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

“Egipatska vlada kupuje palestinski gas od cionista u trenutku dok oni kolju vlasnike tog gasa!” – napisao je Muhammad Al Shinqiti, pisac i profesor političke etike na Univerzitetu Hamad bin Khalifa, na mreži X.

Mnogi tvrde da je riječ o krađi resursa, jer su nafta i gas u istočnom Mediteranu pripadali Palestincima prije osnivanja izraelske države i protjerivanja Palestinaca 1948. godine.

Bivši egipatski zastupnik dr. Hatem Azzam također je doveo u pitanje izraelsko vlasništvo nad nalazištem, tvrdeći da je riječ o egipatskom gasu “ustupljenom izraelskim vlastima” jer se polje nalazi unutar “egipatske isključive ekonomske zone”.

TV voditeljica Salma El Daly kritikovala je vlasti u Kairu što se oslanjaju na Izrael, “koji nam je u više navrata uskratio isporuke tokom naših najvećih kriza, nanoseći milijarde gubitaka industriji i energetskom sektoru”.

Egipat i Gaza – kontradikcija između riječi i djela

Iako predsjednik Abdel Fattah el-Sisi javno osuđuje izraelske napade i prisilno raseljavanje Palestinaca, njegova vlada se optužuje za pomaganje Netanyahuu u opsadi Gaze.

Egipatski aktivisti trpe represiju zbog izražavanja solidarnosti s Palestincima. U julu su dvojica muškaraca koji su provalili u policijsku stanicu u Kairu, protestujući zbog neotvaranja prelaza Rafah za dostavu pomoći Gazi, nasilno nestali.

Prošle sedmice, nakon vala protesta ispred egipatskih ambasada širom svijeta, aktivista Mohammad Abbas simbolično je zaključao kapije ambasada Egipta i Jordana u Hagu, optužujući Kairo za učestvovanje u opsadi Gaze.

REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

“Režim je negirao izdaju i tvrdio da ne nameće opsadu, a onda usred genocida potpisuje sporazum o isporuci gasa Izraelu vrijedan 35 milijardi dolara za 15 godina” – napisao je Abbas, nazvavši to “ekonomskim sudjelovanjem u genocidu”.

Humanitarna katastrofa

Od početka izraelskog napada na Gazu u oktobru 2023. ubijeno je više od 60.000 Palestinaca, a preko 200 ljudi – većinom djece – umrlo je od gladi. Od 2. marta Izrael je potpuno zaustavio dotok hrane i pomoći, a tek je nedavno, pod pritiskom međunarodne osude, dozvoljen ograničen ulazak pomoći, dok su izraelski vojnici i plaćenici ubijali one koji su pokušali doći do hrane.

Please enable JavaScript

