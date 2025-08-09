Neradna nedjelja donijela više štete nego koristi: Dvije hiljade ljudi ostalo bez posla

Uvođenje neradne nedjelje u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema zvaničnim podacima, donijelo je negativne posljedice po sektor maloprodaje, tvrdi federalni zastupnik Admir Čavalić (Stranka za BiH). Na osnovu informacija pribavljenih od Federalnog ministarstva finansija, Porezne uprave i Zavoda za statistiku FBiH, broj zaposlenih u trgovini bilježi značajan pad u periodu nakon stupanja na snagu ove mjere.

Podsjećamo, Zakon o unutrašnjoj trgovini, kojim je uvedena zabrana rada nedjeljom, usvojen je 31. oktobra 2024. godine. Samo mjesec dana kasnije, 30. novembra, u sektoru maloprodaje – bez trgovine vozilima i motociklima – bilo je zaposleno 62.449 radnika. Međutim, do 31. marta ove godine taj broj je pao na 60.513, što znači da je gotovo 2.000 ljudi ostalo bez posla.

“Ne morate biti ekonomista da zaključite da je ova mjera nanijela štetu trgovcima i trgovinama, ali najveću cijenu platili su radnici. Najgora stvar koju politika može uraditi jeste smanjenje broja radnih mjesta – a upravo to se desilo u FBiH,” izjavio je Čavalić za N1.

Suprotan trend u RS-u i Brčkom

Čavalić ističe kako komparativni podaci pokazuju potpuno drugačiju sliku u ostatku zemlje. U Republici Srpskoj i Brčko Distriktu, gdje neradna nedjelja nije uvedena, broj zaposlenih u trgovini je porastao.

“Dobra stvar u BiH je što možete uporediti entitete. Dok FBiH bilježi pad zaposlenosti, RS i BD pokazuju rast. Ovi podaci jasno ukazuju da neradna nedjelja nije zaštitila radnike, nego ih je ostavila bez posla,” dodaje on.

Poseban slučaj je Orašje, koje je izuzeto iz primjene ove mjere. Prema riječima Čavalića, podaci za Orašje još nisu detaljno analizirani, ali ne bi ga iznenadilo da su i tamo trendovi pozitivni, slično kao u RS-u i BD-u.

Pixabay

Više nezaposlenih, manje prodavnica

N1 je ranije izvijestio da u FBiH raste broj nezaposlenih, a sada je jasno da se dio tog rasta može povezati sa restrikcijama rada nedjeljom. Čavalić zaključuje da, iako su namjere zakonodavaca možda bile dobre, rezultati govore suprotno.

“Naši osjećaji i politička tumačenja su jedno, ali realnost mjerimo kroz zvanične podatke – a oni pokazuju da je neradna nedjelja donijela više štete nego koristi.”