Trump upozorava na “Veliku depresiju” ako sud poništi njegove carine

Predsjednik SAD-a Donald Trump, iako često ističe da američka ekonomija “cvjeta” zahvaljujući njegovoj politici, u petak je upozorio na mogući ekonomski kolaps sličan onom iz 1929. godine, ukoliko sudovi odbace njegovo korištenje vanrednih ovlasti za uvođenje širokih carina.

“Ako bi radikalno lijevi sud sada presudio protiv nas, u pokušaju da sruši ili naruši najveći iznos novca, stvaranja bogatstva i uticaja koje su SAD ikada imale, bilo bi nemoguće ikada se oporaviti ili vratiti te ogromne sume i čast,” napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social. “Bila bi to 1929. ponovo — VELIKA DEPRESIJA!”

U maju je Američki sud za međunarodnu trgovinu presudio da je Trump prekoračio svoja zakonska ovlaštenja pri uvođenju mnogih od svojih carina na strane proizvode. Prošle sedmice, Apelacioni sud SAD-a razmatrao je žalbu Trumpove administracije, a većina od 11 sudija izrazila je sumnju da mu zakon daje ovlasti za tako agresivno uvođenje carina. Odluka još nije donesena, a očekuje se da će slučaj završiti na Vrhovnom sudu.

Trump je u petak upozorio da bi presuda protiv njegovih vanrednih ovlasti bila “pravosudna tragedija” od koje se Sjedinjene Države “nikada ne bi mogle oporaviti”.

“Ako su htjeli presuditi protiv bogatstva, snage i moći Amerike, trebali su to učiniti DAVNO, na početku slučaja,” izjavio je.

Njegove izjave iznenadile su mnoge posmatrače — ne samo zbog toga što je neuobičajeno da predsjednik javno upozorava na ekonomsku katastrofu, nego i zato što su njegove carine široko viđene kao rizik za američku privredu.

Art Hogan, glavni tržišni strateg u kompaniji B. Riley Wealth Management, izjavio je za CNN:

“Ako sudovi ukinu carine, situacija bi bila komplikovana — ali ogromno pozitivna. To bi izazvalo veliku proslavu.”

Trump je istakao da su prihodi od carina ove godine naglo porasli zahvaljujući njegovoj politici, dostižući 70–80 milijardi dolara više nego prošle godine. Međutim, Gregory Daco, glavni ekonomist kompanije EY-Parthenon, naglasio je da je to tek “kap u moru” u odnosu na gotovo 7 biliona dolara federalne potrošnje prošle godine.

REUTERS

“Tvrdnja da bi vraćanje carina izazvalo depresiju uglavnom je pogrešna,” rekao je Daco. “To ne bi napravilo veliku razliku.”

Daco je dodao da bi eventualno smanjenje carina, čak i ako do njega dođe, moglo imati stimulativan efekat na ekonomiju.

U svom obraćanju, Trump je također tvrdio da njegova trgovinska politika pozitivno utiče na američko berzansko tržište:

“Carine imaju ogroman pozitivan uticaj na berzu. Gotovo svakog dana ruše se rekordi.”

Istina je da su američke dionice ovog ljeta dostigle rekordne vrijednosti, ali analitičari ističu da to nije rezultat carina.

“To je potpuno obrnuto od istine,” rekao je Hogan. “Trgovinski rat, kada je počeo, izazvao je jedan od najbržih padova tržišta od 1990-ih. Oporavak je krenuo tek kada je Trump u aprilu pauzirao svoje ekstremne carine.”

Prema Hoganu, tržište sada reaguje samo na to što su carinske mjere ublažene u odnosu na najgore scenarije:

“Investitori znaju istinu: ove carine usporavaju rast i plaćaju ih potrošači. To je skriveni porez. Na Wall Streetu to svi znaju.”