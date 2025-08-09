Zašto je otpor prema turistima veći u Španiji nego u Francuskoj?

Zašto su, uprkos sličnom broju turista, češći i glasniji protesti protiv turizma u Španiji nego u Francuskoj? Da li geografija, potrošnja i kultura igraju ulogu?

Turizam u Evropi je u procvatu. Univerzitet George Washington objavio je da je 747 miliona putnika posjetilo Evropu 2024. godine, što je više od ukupnog broja stanovnika Evrope. To neminovno vrši pritisak na lokalnu infrastrukturu, okoliš i zajednice. Većina turista dolazi u Francusku i Španiju.

Međutim, iako obje zemlje imaju sličan broj posjetilaca, u Španiji je lokalni otpor prema turizmu mnogo izraženiji nego u Francuskoj. Od protesta u Barceloni do transparenata na Ibizi, lokalno stanovništvo u Španiji jasno izražava svoje nezadovoljstvo.

U međuvremenu, Francuska – poznata po čestim protestima iz različitih razloga – ostaje relativno mirna kada je u pitanju turizam. Zašto?

Francuska je najposjećenija zemlja na svijetu

Fotografija: Shutterstock

Francuska je 2024. godine ponovo zauzela prvo mjesto kao najposjećenija zemlja na svijetu, sa rekordnih 100 miliona putnika, što je donijelo povećanje prihoda od turizma od 12 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Podaci Svjetskog vijeća za putovanja i turizam (WTTC) pokazuju da bi Francuska mogla oboriti nove rekorde u 2025. godini.

Julia Simpson, predsjednica i izvršna direktorica WTTC-a, izjavila je: „Francuska nastavlja postavljati standarde u svjetskom turizmu. Nakon historijske 2024. godine, očekuje se da će sektor nastaviti rasti 2025. godine i kasnije. Veliki dio ovog uspjeha može se pripisati Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama ljeta 2024. godine. WTTC predviđa da će turizam zaposliti jednog od 10 radnika u Francuskoj 2025. godine.“

Španija nije mnogo zaostajala – imala je 94 miliona putnika. To je samo šest miliona manje od Francuske. Također je zabilježila porast prihoda od turizma od 10 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Zašto Španci protestuju, a Francuzi ne?

Zašto su lokalni stanovnici Španije glasniji u svom protivljenju rastućem turizmu? Istovremeno, Francuska – iako je nedavno bio štrajk u Louvreu zbog nepodnošljive gužve – ima relativno malo protesta.

I to u zemlji poznatoj po čestim demonstracijama.

Tokom 2024. godine, lokalno stanovništvo Španije organizovalo je koordinirane proteste protiv turista u gradovima poput Barcelone i Madrida, kao i na prometnim Kanarskim ostrvima.

Fotografija: Shutterstock

Sredinom juna 2025. godine, hiljade ljudi izašle su na ulice Madrida i Barcelone kako bi protestovali. Uzvikivali su:

“Vaš odmor – moja bijeda”, dok su držali transparente s porukama: “Masovni turizam ubija grad” i “Njihova pohlepa donosi našu propast”.

Protesti su održani i u drugim dijelovima zemlje, uključujući Ibizu, Malagu, Palma de Majorku, San Sebastijan i Granadu.

Francuska ima drugačiju turističku strukturu od Španije

Postoji nekoliko razloga koji mogu objasniti zašto je lokalni otpor prema turizmu mnogo manji u Francuskoj. Najvažnije je da veliki dio turizma u Francuskoj dolazi iz same zemlje.

Francuski građani ostvaruju između 50 i 70 posto prihoda od turizma, jer često provode svoje godišnje odmore putujući po svojoj zemlji. To je dodatno olakšano činjenicom da Francuska ima pristup Atlantskom okeanu, Sredozemnom moru, kao i planinskim lancima Alpa i Pirineja.

Ostatak posjetilaca Francuske dolazi uglavnom iz Belgije, Velike Britanije, Njemačke, Švicarske i SAD-a.

Broj turista iz Azije je i dalje znatno ispod nivoa prije pandemije. Broj kineskih turista je i dalje 60 posto manji nego prije 2020. godine.

Statistika također može preuveličati broj međunarodnih posjetilaca, budući da je Francuska važna tranzitna tačka između sjeverne i južne Evrope.

Statistike također pokazuju da turisti troše više kada posjećuju Španiju. To je navelo francusku ministricu turizma, Nathalie Delattre, da početkom 2025. godine izjavi da je jedan od ciljeva francuskog turizma podsticanje posjetilaca da troše više i ostanu duže.

Francuska ima raznovrsniju turističku ponudu

U 2024. godini, francuski turisti su potrošili oko 74 milijarde dolara (71 milijardu eura), dok su turisti u Španiji potrošili čak 148 milijardi dolara (126 milijardi eura).

Možda duži boravci i veća potrošnja također doprinose većem neprijateljstvu lokalnog stanovništva?

I Francuska i Španija su uvele stroga ograničenja za Airbnb i druge kratkoročne najmove, ali geografija također igra ulogu.

Zemlje su slične veličine – Francuska je samo devet posto veća od Španije.

Međutim, što se tiče broja stanovnika, Francuska je 2021. godine imala oko 69 miliona ljudi, dok je Španija imala nešto više od 46 miliona.

Veliki dijelovi Španije su rijetko naseljeni ili potpuno nenaseljeni, jer su prirodno nepovoljni za život, što vrši ogroman pritisak na gradove i obalu, gdje su turisti najkoncentriraniji.

U Francuskoj, iako većina ljudi živi u regiji Île-de-France (Pariz i okolina), zemlja ima i nekoliko gradova u unutrašnjosti, poput Lyona, Toulousea i Strasbourga.

Zahvaljujući geografiji i historiji, turisti u Francuskoj ne dolaze samo u Pariz, već i u druge regije:

– Šampanjac (zbog vina), dvorci u dolini Loare, skijanje u Alpama, Provansa i Mediteran.

Dakle, iako većina turista hrli na poznate lokacije poput Pariza, turistički tokovi su ipak ravnomjernije raspoređeni. Stoga turizam ne opterećuje određena područja u istoj mjeri kao u Španiji.

Alex Ledsom, saradnik Forbesa

