Dragan Bjelica, direktor Transfera BiH: U Sarajevu otvaramo logistički centar, cilj je brža distribucija i jača regionalna povezanost

Transfera već neko vrijeme uspješno posluje na tržištu BIH, a sada otvara i svoj logistički centar u Sarajevu. Šta ovaj korak konkretno znači za tržište BiH i za razvoj logistike u regionu za Forbes BiH pojašnjava Dragan Bjelica, direktor Transfera BiH.

“Transfera na tržištu Bosne i Hercegovine posluje već dvije godine, kao dio Transfera grupe koja je danas prisutna na više od 30 lokacija širom svijeta. U tom periodu ostvareni su sjajni rezultati, u odnosu na 2024. godinu na tržištu BiH ostvarili smo trostruki rast, čemu je u velikoj mjeri doprinijela kontinuirana podrška klijenata, partnera i tržišta koju uživamo od samog početka.

Za to vrijeme otvorili smo četiri kancelarije; u Gradišci, Bijeljini i dvije u Sarajevu, i definisali jasan plan, da se dalje širimo u skladu sa razvojem tržišta i potrebama klijenata. Logičan sljedeći korak je otvaranje novog logističkog centra u Sarajevu, čime želimo dodatno unaprijediti brzinu, kvalitet i pouzdanost naših usluga, kako na domaćem tržištu, tako i u međunarodnom transportu”, kaže Bjelica.

Dodaje kako je ovo dugoročna investicija i dio šire strategije razvoja u regionu, sa ciljem da novootvoreni logistički centar postane snažan logistički punkt koji će doprinijeti razvoju tržišta Bosne i Hercegovine i jačanju regionalne saradnje.

“Kroz snažnu mrežu koju smo izgradili, Transfera danas pokriva cijelu Bosnu i Hercegovinu i omogućava efikasniju povezanost sa susjednim tržištima.”

Na koji način će novi logistički centar unaprijediti povezanost između tržišta Srbije i Bosne i Hercegovine, posebno u segmentu transporta, e-commerce logistike i brze distribucije?

Novi logistički centar u Sarajevu značajno unapređuje protok robe između Srbije i Bosne i Hercegovine, prvenstveno kroz kraće tranzitno vrijeme i efikasnije upravljanje regionalnim transportnim tokovima. Zahvaljujući postojećoj mreži Transfere u BiH i regionu, roba se efikasnije usmjerava prema cijeloj Bosni i Hercegovini, uz veću kontrolu, predvidivost i optimizaciju distribucije.

Transfera je u regionu započela razvoj cross-border e-commerce logistike i danas se u tom segmentu pozicionira kao pionir organizovanih regionalnih rješenja. Do sada je realizovano više od 10 miliona pošiljaka, što jasno pokazuje i obim poslovanja i iskustvo koje donosimo na tržište Bosne i Hercegovine.

Upravo zbog toga, poseban fokus u BiH stavljen je na optimizaciju cross-border tokova – kroz bolje planiranje, koordinaciju i lokalnu operativnu prisutnost smanjujemo zadržavanja na granicama, povećavamo pouzdanost isporuka i omogućavamo kraće rokove i bolju uslugu krajnjim kupcima.

Dodatno, logistički centar u Sarajevu otvara prostor za jačanje saradnje sa lokalnim logističkim partnerima, maloprodajnim lancima i proizvodnim kompanijama. Kroz ovakva partnerstva gradimo integrisani logistički ekosistem, koji doprinosi stabilnijim lancima snabdijevanja i jačoj povezanosti ova dva tržišta.

Bjelica: U naredne tri godine Bosnu i Hercegovinu vidimo kao jedno od ključnih tržišta za dalji razvoj Transfere u regionu, Foto: Lični arhiv

Kao direktor, kako vidite svoju ulogu u daljem jačanju Transferinog prisustva u Bosni i Hercegovini?

Iskustvo od preko 20 godina u različitim ulogama u okviru FMCG industrije i logistike omogućilo mi je da dobro razumijem očekivanja i potrebe klijenata. Kao direktor Transfera BiH svoju ulogu prvenstveno vidim u jačanju lokalnog tima, unapređenju operativnih procesa i izgradnji stabilnih, dugoročnih odnosa sa klijentima i partnerima.

Fokus mi je na povezivanju regionalne strategije Transfere sa specifičnostima tržišta Bosne i Hercegovine. To podrazumijeva prilagođavanje usluga realnim potrebama klijenata, ali i kontinuirano unapređenje kvaliteta i efikasnosti logističkih rješenja.

Posebno mi je važno da dalje razvijamo tim u BiH, da ulažemo u ljude i da pružamo priliku mladima kroz obuku, razvoj i uključivanje u savremene logističke procese. Vjerujem da su kadrovi ključ dugoročnog uspjeha svake kompanije, a naročito u industriji koja se brzo mijenja i sve više oslanja na znanje, organizaciju i tehnologiju.

Koji su najveći potencijali, ali i izazovi ovog logističkog tržišta iz perspektive jedne moderne regionalne kompanije?

Kao što sam ranije spomenuo, logističko tržište u Bosni i Hercegovini zaista ima značajne razvojne potencijale, prije svega zbog svog geografskog položaja, koji prirodno povezuje ključne regionalne pravce. Uz to, kontinuirani rast e-commerce industrije i jačanje izvozne orijentacije domaćih kompanija dodatno povećavaju potrebu za savremenim logističkim rješenjima.

Sa druge strane, tržište se i dalje suočava sa određenim izazovima, među kojima se izdvajaju infrastrukturna ograničenja, kompleksni administrativni i carinski procesi, kao i sve veći pritisak na brzinu i tačnost isporuka. Sve su ovo krucijalni faktori, koji zahtijevaju visoku operativnu efikasnost i stalnu prilagodbu logističkih sistema.

Bosna i Hercegovina je tržište koje već prati evropske standarde poslovanja, a naš cilj je da ih dodatno osnažimo kroz kvalitet usluge, transparentnost procesa i pouzdanost izvršenja. Transfera želi da bude dio rješenja, a ne samo učesnik na tržištu. Naš pristup se zasniva na kombinaciji lokalnog znanja i regionalne mreže, što nam omogućava da efikasnije odgovaramo na tržišne izazove i istovremeno doprinosimo razvoju logističkog sektora u Bosni i Hercegovini i regionu.

Bjelica: Naš cilj je da Transfera u Bosni i Hercegovini bude prepoznata kao pouzdan, strateški partner lokalnoj privredi i regionalni lider u kvalitetu i brzini logističke usluge, Foto: Lični arhiv

Kakvi su planovi i očekivanja Transfere za BiH u naredne tri godine u smislu investicija, širenja tima, novih tehnologija i doprinosa lokalnoj privredi?

U naredne tri godine Bosnu i Hercegovinu vidimo kao jedno od ključnih tržišta za dalji razvoj Transfere u regionu. Plan nam je postepen, ali stabilan rast, uz jačanje lokalnog tima i organizacije. Istovremeno, planirana su dodatna ulaganja u logističku infrastrukturu i digitalizaciju procesa, kako bismo unaprijedili efikasnost operacija i odgovorili na sve veće zahtjeve tržišta. To uključuje unapređenje IT rješenja, veću automatizaciju operacija i dalju optimizaciju tokova robe, kako bismo odgovorili na sve veće zahtjeve tržišta u pogledu brzine, tačnosti i transparentnosti isporuka.

Sa jačanjem naše prisutnosti na tržištu, planiramo i otvaranje novih radnih mjesta, čime želimo dodatno doprinijeti jačanju lokalne privrede.

Uz rast obima poslovanja, prirodno očekujemo i postepeno širenje kapaciteta logističkog centra u Sarajevu, kao i rast broja klijenata iz sektora poput FMCG-a, farmacije, e-commerce logistike i auto-industrije.

Naš cilj je da Transfera u Bosni i Hercegovini bude prepoznata kao pouzdan, strateški partner lokalnoj privredi i regionalni lider u kvalitetu i brzini logističke usluge.

Važno nam je i da naše prisustvo u BiH od samog početka ima širi društveni značaj. Zato je početak rada Transfere u Bosni i Hercegovini obilježen donacijama za lokalne humanitarne organizacije koje pružaju podršku osobama sa posebnim potrebama i njihovim porodicama. Smatramo da je važno da kompanija ne doprinosi samo privredi, već i zajednici u kojoj posluje.

Transfera je poznata po snažnim investicijama u tehnologiju i digitalizaciju logistike. Koja tehnološka rješenja ćete primjeniti u Bosni i Hercegovini i kako ona mijenjaju standarde na tržištu?

Kada se logistika razvija na održiv način, tehnologija postaje prirodan i neizostavan dio svakodnevnog rada, alat koji omogućava preciznost i brže donošenje odluka. U tom smislu, Transfera u Bosni i Hercegovini primjenjuje digitalna rješenja koja unapređuju transparentnost procesa, praćenje pošiljki, što direktno utiče na ukupnu operativnu efikasnost.

To je posebno važno na tržištu na kojem već postoje jasna očekivanja u pogledu evropskih standarda usluge, a naš cilj je da kroz digitalizaciju, automatizaciju i pouzdano upravljanje procesima te standarde dodatno podignemo.

Iz iskustva znam da upravo ovakvi sistemi značajno smanjuju operativne greške i omogućavaju brže i kvalitetnije donošenje odluka, što klijentima donosi stabilniju, pouzdaniju i predvidljiviju logistiku. Riječ je o pristupu koji Transfera razvija godinama i koji na tržištu Bosne i Hercegovine postavlja viši standard u svakodnevnom poslovanju.

Kako ocjenjujete dugoročni potencijal BiH kao logističkog čvorišta u regionu i gdje vidite najjače prilike za investicije i rast u narednih pet do deset godina?

Bosna i Hercegovina ima značajan potencijal da se pozicionira kao važno logističko čvorište u regionu. Dugoročno, vidimo prilike za investicije u modernizaciju logističke infrastrukture, digitalizaciju procesa i proširenje kapaciteta za distribuciju i skladištenje.

Logističko tržište u BiH se zaista ubrzano razvija i traži organizovanija i efikasnija rješenja, a Transfera posmatra BiH kao ključni dio svoje šire regionalne strategije rasta. Najveće prilike vidimo u daljem razvoju cross-border logistike, e-commerce segmenta, distribucije za FMCG i farmaceutsku industriju, kao i u širenju operativne mreže i kapaciteta širom zemlje.

Naš pristup je da gradimo sistem – ljude, procese i tehnologiju, koji može podržati dugoročan rast i podići standarde logistike u zemlji u narednim godinama.