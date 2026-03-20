Nafta probila 110 dolara, Goldman Sachs upozorava: trocifrene cijene mogle bi potrajati godinama

Cijene nafte porasle su u petak nakon oštećenja energetske infrastrukture na Bliskom istoku, dok je ključni Hormuški moreuz i dalje uglavnom zatvoren.

Goldman Sachs čak upozorava da bi visoke cijene mogle potrajati sve do 2027. godine.

Referentna globalna nafta Brent porasla je za 1,4% i dostigla cijenu od 110,2 dolara po barelu. Američki referentni tip WTI zabilježio je rast od 0,3% i iznosi 95,9 dolara.

Analitičari Goldmana navode da prethodni veliki poremećaji u snabdijevanju pokazuju rizik da bi cijene nafte mogle ostati iznad 100 dolara duže vrijeme, posebno u scenarijima s dugotrajnim prekidima i velikim, trajnim gubicima u ponudi.

Razdvajanje američke i globalne cijene

Tokom ove sedmice došlo je do blagog razilaženja između američke i Brent nafte, nakon što je administracija Donald Trump nastojala povećati domaću proizvodnju.

Sjedinjene Američke Države ostaju najveći proizvođač nafte u svijetu, što djelimično štiti njihovo tržište od posljedica rata s Iranom, navode analitičari Deutsche Bank.

Napetosti na Bliskom istoku podižu cijene

Rast cijena Brenta zabilježen je uprkos izjavi izraelskog premijera Benjamin Netanyahu da će njegova zemlja poslušati poziv predsjednika Trumpa da se ne ponavljaju napadi na ključna iranska energetska postrojenja.

Izraelski napad na iransko plinsko polje South Pars izazvao je odgovor Irana, koji je gađao katarski Ras Laffan, najveće svjetsko postrojenje za ukapljeni prirodni gas. Ovi događaji ranije ove sedmice uzrokovali su nagli skok cijena nafte.

Predsjednik Trump pokušao je umiriti građane suočene s najvišim cijenama goriva u posljednje dvije i po godine, poručivši da će situacija uskoro biti riješena.

Prosječna cijena benzina u SAD porasla je za dodatna 3 centa po galonu i sada iznosi 3,91 dolar, prema podacima AAA. To je najviši nivo od oktobra 2022. godine.

Bez naznaka smirivanja sukoba

Nakon tri sedmice, sukob ne pokazuje znakove smirivanja. Zemlje Bliskog istoka prijavljuju presretanje dronova i projektila.

Hormuški moreuz, uski morski prolaz između Irana i Omana, praktično je zatvoren već 19 dana, što blokira oko 20% svjetske opskrbe naftom.

Iranski sigurnosni izvor izjavio je da se moreuz neće vratiti u stanje prije rata, ponavljajući ranije prijetnje o njegovom zatvaranju u slučaju napada na Iran.

Mogući scenariji kretanja cijena

Prema procjenama Goldman Sachsa, produženi poremećaji mogli bi pogurati cijenu Brenta iznad historijskog maksimuma iz 2008. godine, kada je iznosila oko 147 dolara po barelu.

U najgorem scenariju, cijena bi mogla doseći oko 111 dolara po barelu do kraja 2027. godine, ukoliko protok nafte kroz moreuz ostane nizak duže od dva mjeseca.

U povoljnijem scenariju, uz postepeni oporavak protoka nafte od aprila, cijena Brenta mogla bi pasti na oko 70 dolara do kraja 2026. godine.

Državna kompanija QatarEnergy saopćila je da su raketni napadi smanjili izvozni kapacitet ukapljenog prirodnog gasa za 17%, te da bi potpuna obnova mogla trajati i do pet godina, što će utjecati na tržišta Evrope i Azije.

Pritisak na smanjenje cijena

Administracija predsjednika Trumpa razmatra niz mjera kako bi ublažila rast cijena goriva.

Ministar finansija Scott Bessent predložio je ukidanje sankcija na iransku naftu koja je već na moru, iako bi to moglo finansijski ojačati protivnika SAD.

Ipak, Bijela kuća zasad odbacuje zabranu izvoza nafte i gasa kao mjeru za stabilizaciju cijena.

Međunarodni odgovor

U okviru vanrednog dogovora 32 zemlje članice International Energy Agency, Sjedinjene Američke Države obavezale su se osloboditi više od 172 miliona barela nafte iz svojih rezervi.

Predsjednik Trump također je pozvao saveznike da pomognu u ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza.

Ujedinjeno Kraljevstvo poslalo je tim vojnih planera da sarađuju sa SAD na izradi zajedničkog plana, dok su drugi saveznici oprezni i zasad ne žele slati vojne snage u zonu sukoba, javlja CNN.

