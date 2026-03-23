Koliko su sretni građani BiH

U novom godišnjem Izvještaju o svjetskoj sreći, koji obuhvata listu 140 zemalja, a objavljuje ga Istraživački centar za dobrobit Univerziteta u Oxfordu u partnerstvu s Gallupom i Mrežom UN-a za rješenja za održivi razvoj, Bosna i Hercegovina se nalazi na 47. mjestu sa indeksom sreće 6.381. U odnosu na godinu ranije, zemlja je napredovala, te je svoje mjesto našla u sredini globalne liste, blizu zemalja poput Estonije, Argentine i Malte. Tenutni rang koji pokazuje relativno stabilan nivo zadovoljstva stanovništva, ujedno je i najbolji zabilježeni plasman zemlje. BiH je najlošije kotirala na rang listi kada je zauzela 107. mjesto, najveći uspon zabilježen je 2018. godine, dok je najveći pad bio 2012.

Solidne porodične i društvene veze

Kada se pogledaju faktori koji utječu na ovaj rezultat, vidi se da Bosna i Hercegovina ima najbolje rezultate u socijalnoj podršci, gdje zauzima 58. mjesto. Stanovništvo ima solidne porodične i društvene veze, koji očigledno imaju važnu ulogu u subjektivnom osjećaju zadovoljstva građana. Sličan rezultat bilježi i u kategoriji BDP-a po glavi stanovnika, gdje sa 21.226 dolara zauzima 60. mjesto, što ukazuje na određeni nivo ekonomske stabilnosti, ali ne i visok životni standard.

U oblasti zdravlja, odnosno očekivanog zdravog životnog vijeka (46. mjesto), Bosna i Hercegovina stoji nešto bolje od ukupnog prosjeka, dok je u oblasti velikodušnosti zauzela 45. mjesto, gdje 41,7% ljudi izjavilo da pomaže drugima.

Ono gdje BiH nije pokazala dobre rezultate su oblasti slobode (107.mjesto) i percepcije korupcije (116. mjesto). Čak 86,1% građana smatra da je korupcija prisutna, što ukazuje na nepovjerenje u institucije.

Ono što se može zaključiti iz novog izvještaja o nivou sreće ljudi u BiH, je to da sreća u Bosni i Hercegovini najveće uporište ima u međuljudskim odnosima i socijalnoj povezanosti, dok su institucionalni problemi i manjak osjećaja slobode glavni razlozi koji sprečavaju bolji plasman na listi.

Kada je o našim susjedima riječ, najbolje rangirano je Kosovo sa indeksom sreće 6.910, koji mu je donio visoko 16.mjesto, Slovenci su 18., sa indeksom 6.868, Srbija se nalazi na 30. mjestu (6.691), Hrvatska je 70., (6.009), Sjeverna Makedonija 82., (5.719) dok je Albanija na 86.mjestu sa indeksom sreće 5.662.

Pogled na svakodnevni život u Helsinkiju, Finska, 4. mart 2026. godine, Foto: Sameer Shrestha / AFP / Profimedia

Finska na vrhu liste

Ako izađemo izvan regije i listu analiziramo globalno, u Finskoj i ove godine žive najsretniji ljudi. Ova zemlja je ponovo na prvom mjestu, gdje je prosječna ocjena zadovoljstva životom 7.764 od mogućih 10. Drugi je Island, dok je Danska treća. Skandinavija također u top 6, gdje je Švedska završila na 5., a Norveška na 6. mjestu. Zanimljivo je da je Kostarika ove godine zauzela 4. mjesto i našla svoje mjesto u top 10 najsretnijih zemalja, a ne dolazi iz Evrope.

Izrael je na 8. mjestu, Luksemburg 9., a Švicarska je na 10. mjestu. Rang-lista sreće zasniva se na odgovorima građana na jednostavno pitanje iz Gallupove ankete, u kojem se od ispitanika traži da ocijene vlastiti život na ljestvici od 0 do 10: „Zamislite ljestve sa stepenicama numerisanim od 0 na dnu do 10 na vrhu. Vrh ljestava predstavlja najbolji mogući život za vas, a dno ljestava predstavlja najgori mogući život za vas. Na kojoj stepenici ljestava biste rekli da se lično osjećate da se nalazite u ovom trenutku?“

Prvi Izvještaj o svjetskoj sreći predstavljen je 2012. godine, a iste godine, Generalna skupština UN-a usvojila je rezoluciju kojom se 20. mart proglašava Međunarodnim danom sreće, te se izvještaj o svjetskoj sreći objavljuje upravo na ovaj datum kao dio obilježavanja ovog dana.

Afganistan je i dalje najniže rangirana zemlja na svijetu po pitanju sreće.