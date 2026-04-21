Vrijeme ističe: BiH može izgubiti stotine miliona eura sredstava

Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos jučer je pred Evropskim parlamentom upozorila da je Bosna i Hercegovina u opasnosti da izgubi 373 miliona eura iz Plana rasta EU, a o ovom pitanju se oglasio i šef Delegacije EU u BiH Luigi Soreca, koji je potcrtao važnost poruke koju je EU zvaničnica uputila bh. vlastima.

“Bosna i Hercegovina (BIH) rizikuje gubitak do 373,9 miliona eura koje joj je EU dodijelila u okviru Plana rasta ako se ne preduzmu hitne mjere za ispunjavanje koraka u njenoj Reformskoj agendi i postizanje napretka na putu ka EU. Ovaj iznos je pored 108 miliona eura izgubljenih 2025. godine”, naveo je Soreca u objavi na društvenim mrežama.

Podsjeća da je tokom jučerašnjeg razgovora Kos uputila važne poruke, ukazavši na “duboku geopolitičku promjenu koja politiku proširenja čini definirajućim pitanjem”.

“Ali je također naglasila da ne možemo praviti kompromise u pogledu visokih standarda reformi koje proširenje EU podrazumijeva. Gdje ovo ostavlja Bosnu i Hercegovinu? Ova zemlja i dalje ima značajan neispunjeni potencijal. EU ima konkretnu ponudu kroz Plan rasta koja će značajno pomoći u transformaciji zemlje i podržati ojačane demokratske institucije, investicije i prosperitet. Međutim, vlasti BiH nedavno nisu ostvarile napredak u usvajanju koraka u Reformskoj agendi. Koraci koji bi, između ostalog, poboljšali digitalizaciju i smanjili redove za administrativne usluge, reformirali pravosudni sistem radi bolje zaštite prava građana i pomogli u kretanju ka zelenijoj i čistijoj budućnosti”, upozorava Soreca.

Reformska agenda, dodaje on, nije skup apstraktnih, tehnokratskih koraka – to je nacrt za bolju budućnost.

“Međutim, Plan rasta – koji uključuje gotovo milijardu eura za BiH u zamjenu za reforme – zasnovan je na učinku, s jasnim rokovima. Postoji cijena nečinjenja. Komesarka Kos nedavno je pisala vlastima BiH i naglasila rizike povezane s kontinuiranim kašnjenjima. Sada je hitno da vlasti BiH djeluju kako bi izbjegle gubitak novca koji je EU dodijelila u korist građana ove zemlje. Vrijeme ističe”, dodao je.

Bosnia and Herzegovina (BiH) risks losing up to EUR 373.9 million allocated to it by the EU under the Growth Plan if urgent action is not taken to fulfil steps in its Reform Agenda and make progress on the EU path. This is on top of the EUR 108 million lost in 2025.… https://t.co/sv2jpymTfb — Luigi Soreca (@LSorecaEU) April 21, 2026

