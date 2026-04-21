John Ternus preuzima Apple: Novo poglavlje za tehnološkog giganta od četiri biliona dolara

Prema izvještaju CNN, dugogodišnji Appleov veteran John Ternus preuzet će funkciju glavnog izvršnog direktora kompanije od 1. septembra, naslijedivši Tim Cook nakon više od decenije njegovog vođenja kompanije.

Ternus, koji trenutno obavlja funkciju višeg potpredsjednika za hardverski inženjering u Apple, jedan je od ključnih ljudi iza najpoznatijih proizvoda kompanije, uključujući iPhone, Mac, kao i novije inovacije poput Apple Vision Pro. Njegov rad bio je presudan i u razvoju novih linija Mac računara, AirPods uređaja i iPhone modela, uključujući i najnoviju seriju.

U saopćenju za javnost Ternus je istakao da je imao privilegiju raditi pod vodstvom Stevea Jobsa, te da mu je Tim Cook bio mentor tokom karijere. Njegovo dugogodišnje iskustvo u kompaniji, koje traje još od 2001. godine, čini ga jednim od najupućenijih lidera u Appleovoj strukturi.

Prije nego što se pridružio Appleu, radio je kao mašinski inženjer u kompaniji Virtual Research Systems, a diplomirao je mašinsko inženjerstvo na Univerzitetu u Pennsylvaniji. Tokom godina napredovao je kroz hijerarhiju, da bi 2021. godine postao član izvršnog tima.

Njegovo imenovanje na poziciju izvršnog direktora nije iznenađenje, jer se već duže vrijeme smatrao glavnim kandidatom za tu funkciju. Ipak, pred njim su ozbiljni izazovi.

Kako navodi CNN, Ternus preuzima kompaniju u trenutku kada su očekivanja izuzetno visoka, posebno u oblasti umjetne inteligencije. Tim Cook je tokom svog mandata od 2011. godine uspio stabilno razvijati kompaniju i dovesti je do tržišne vrijednosti od četiri biliona dolara, oslanjajući se na unapređenje postojećih proizvoda i razvoj usluga poput Apple Watcha, AirPodsa i Apple TV Plus platforme.

Analitičari upozoravaju da će pritisak na Ternusa biti značajan, posebno kada je riječ o inovacijama u oblasti umjetne inteligencije i stvaranju novih revolucionarnih proizvoda. Za razliku od Stevea Jobsa, koji je bio poznat po rizičnim i vizionarskim potezima, Cook je preferirao stabilan rast. Ostaje da se vidi kojim putem će krenuti Ternus.

Stručnjaci ističu da njegovo tehničko, inženjersko zaleđe može značiti da će Apple u narednom periodu još više fokus staviti na razvoj hardvera kao temelja za napredna, inteligentna korisnička iskustva.

Pred novim direktorom je zadatak da održi dominaciju kompanije i istovremeno pronađe sljedeću veliku inovaciju u sve konkurentnijem tehnološkom okruženju.

