Multinacionalna korporacija osuđena za finansiranje terorizma – historijski presedan u Parizu

U odluci koja će iz temelja promijeniti način na koji multinacionalne korporacije posluju u konfliktnim zonama, Krivični sud u Parizu je 13. aprila 2026., proglasio kompaniju Lafarge i četiri bivša visoka funkcionera krivima za finansiranje terorizma i kršenje međunarodnih sankcija.

Deset godina nakon što su nevladine organizacije Sherpa i ECCHR i bivši sirijski uposlenici podnijeli tužbu sudu u Francuskoj, navedena presuda označava ključnu prekretnicu u borbi protiv nekažnjivosti korporativnih giganta.

Sud je utvrdio da je Lafarge, u periodu između 2013. i 2014. godine, isplatio ukupno 5,5 miliona eura (približno 10,76 miliona KM) terorističkim grupama, prvenstveno takozvanoj Islamskoj državi. Cilj ovih isplata bio je održavanje rada fabrike cementa u Siriji za vrijeme građanskog rata u toj zemlji, uprkos očiglednim opasnostima po lokalno osoblje. Kompaniji je izrečena maksimalna novčana kazna u iznosu od jedne milijarde i 125 miliona eura (oko 2,200,308,750 KM), dok su bivši rukovodioci osuđeni na zatvorske kazne u trajanju od tri do šest godina.

Kraj skrivanja iza stranih podružnica

Ova presuda je historijska iz dva razloga: ovo je prvi put da je jedna francuska kompanija osuđena za finansiranje terorističke organizacije, a iznosi koji su predmet spora su nezapamćeni u francuskoj sudskoj praksi. Sud je jasno stavio do znanja da je Lafarge uspostavio sistem netransparentnih plaćanja kako bi zaštitio svoje ekonomske interese, koristeći neprozirne finansijske aranžmane za prikrivanje krajnjih primalaca novca.

Drugi je taj što odluka šalje snažnu poruku globalnom tržištu: matične kompanije se više ne mogu kriti iza svojih stranih podružnica kako bi izbjegle odgovornost za teška kršenja ljudskih prava. Utvrđeno je da su odluke donesene u sjedištu u Parizu bile ključne za funkcionisanje ovog sistema, što postavlja pravni presedan koji će primorati uprave korporacija na strožu etičku kontrolu svojih operacija širom svijeta.

Pravda bez obeštećenja za žrtve

Iako presuda predstavlja moralnu pobjedu, ona je ostavila gorak ukus za više od 190 bivših sirijskih uposlenika koji su se pridružili tužbi. Sud je presudio da oni nemaju pravo na odštetu, smatrajući da pojedinci ne mogu biti kvalifikovani kao direktne žrtve finansiranja terorizma. Radnici koji su svjedočili o svakodnevnom strahu od otmica, bombi i snajperske vatre, napustili su sudnicu praznih ruku.

Međutim, pravna bitka za Lafarge ovim ne završava. Kompanija ostaje pod istragom zbog saučesništva u zločinima protiv čovječnosti, što je daleko teža optužba jer se odnosi na direktno poticanje najtežih međunarodnih zločina tokom genocida nad Jazidima.