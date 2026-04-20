Ko je Bosanka koja je učestvovala u pripremi i praćenju astronauta u historijskoj misiji Artemis II na Mjesec?

Priča Vahide Velić ne liči na tipičan put do svemirskih programa. Odrasla između Mrkonjić Grada i Donjeg Vakufa, u okruženju gdje se ambicije često svode na „realne okvire“, rano je razvila interes za nauku i istraživanje, ali bez jasne mape kako doći do cilja. Upravo taj nedostatak pravca kasnije je pretvorila u niz malih, ali ključnih koraka.

Tokom studija iskoristila je prilike koje su joj se otvorile, a boravak u Francuskoj kroz Erasmus+ pokazao se kao prelomni trenutak. Rad na konkretnim projektima i osjećaj da njen rad može imati stvarnu primjenu usmjerili su je ka karijeri koja danas uključuje rad sa astronautima u Evropskoj svemirskoj agenciji.

U okviru tog posla učestvuje u pripremi eksperimenata za Međunarodnu svemirsku stanicu i obuci astronauta, dok je za misiju Artemis II bila dio tima koji je razvijao rješenja za praćenje njihovog zdravlja tokom leta. Njena uloga obuhvata i komunikaciju s posadom u orbiti, što znači da je direktno uključena u svakodnevni rad astronauta.

Iskustvo joj je pokazalo da boravak u svemiru, posebno tokom dužih misija, utiče na ljudski organizam, iako se većina promjena vremenom povlači nakon povratka na Zemlju. Upravo zbog toga detaljna priprema i praćenje zdravstvenog stanja imaju ključnu ulogu u svakoj misiji.

Gledajući unazad, njen put nije bio ni brz ni jednostavan, ali potvrđuje da se i iz sredina sa ograničenim mogućnostima može stići do najzahtjevnijih međunarodnih projekata – uz dovoljno radoznalosti, upornosti i spremnosti da se iskoristi svaka prilika.

