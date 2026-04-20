Roboti umjesto vojnika, novo lice ratovanja u Ukrajini

Rat u Ukrajini sve više poprima oblik koji je donedavno pripadao naučnoj fantastici, gdje mašine preuzimaju uloge ljudi na najopasnijim dijelovima fronta. U jednoj nedavnoj operaciji, ruski vojnici su se predali bez direktnog kontakta s neprijateljem, suočeni ne s ljudima već s ukrajinskim kopnenim robotima i dronovima kojima se upravlja na daljinu.

Prema riječima ukrajinskih zapovjednika, takve misije više nisu izuzetak već postaju svakodnevica. Sve češće se koriste roboti i bespilotne letjelice za zauzimanje položaja, evakuaciju ranjenih i dopremanje opreme, čime se značajno smanjuje rizik po ljudske živote.

Ovakav pristup razvijen je kao odgovor na realnost modernog bojišta, gdje su dronovi stalno prisutni u zraku i čine svako kretanje izuzetno opasnim. Kopneni roboti nude određene prednosti, teže ih je uočiti, mogu raditi u različitim vremenskim uslovima i nositi veće količine opreme, a uz to imaju i duži radni vijek na terenu.

Ukrajinska vojska svjesna je da brojčano ne može parirati protivniku, zbog čega tehnološka prednost postaje ključna strategija. Plan je da se značajan dio pješadije zamijeni robotiziranim sistemima već tokom ove godine.

Prema zvaničnim podacima, desetine hiljada misija u posljednjim mjesecima obavili su upravo roboti i dronovi, često ulazeći u zone u koje bi slanje vojnika značilo gotovo siguran gubitak života.

Stručnjaci ipak upozoravaju da, uprkos velikom napretku, ove tehnologije još uvijek ne mogu u potpunosti zamijeniti klasične snage na terenu, posebno kada je riječ o zadržavanju teritorije. Ipak, njihova uloga u spašavanju života, uklanjanju mina, logistici i borbenim operacijama postaje sve značajnija.

Ukrajina je tokom rata izgradila snažan sektor vojne tehnologije, s fokusom na razvoj dronova i robotike. Novi pristupi uključuju široku saradnju države i privatnih kompanija, s ciljem stvaranja sistema koji može brzo reagovati na prijetnje i dominirati bojištem kroz stalno prisustvo bespilotnih platformi.

Istovremeno, ukrajinsko iskustvo počinje privlačiti pažnju i drugih zemalja, posebno onih koje ulažu velika sredstva u tradicionalno naoružanje, ali se sada suočavaju s izazovima koje donosi jeftinija i fleksibilnija tehnologija poput dronova.

Iako se već razmišlja o još naprednijim rješenjima zasnovanim na umjetnoj inteligenciji, mnogi u vojnom vrhu i dalje smatraju da ključne odluke moraju ostati u rukama ljudi. Postavlja se pitanje povjerenja u autonomne sisteme i njihove sposobnosti da razlikuju neprijatelja od saveznika.

Bez obzira na te dileme, pravac razvoja je jasan. Sve veća upotreba robota na frontu mijenja način vođenja rata. Kako ističu ukrajinski komandanti, ljudski život nema cijenu, dok mašine mogu preuzeti rizik, zbog čega će njihova uloga u budućim sukobima samo rasti.