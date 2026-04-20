Cijene nafte naglo rastu dok Iran zatvara Hormuški moreuz, a primirje se približava isteku

Cijene nafte porasle su na početku trgovanja u nedjelju nakon što je Iran ponovo zatvorio Hormuški moreuz i napao brodove koji su pokušavali proći kroz ovaj ključni pomorski prolaz, čime su ponovo pojačani strahovi da bi rat mogao potrajati.

Rast cijena nastavljen je nakon što je Iran još jednom blokirao prolazak većine brodova kroz Hormuški moreuz, koji predstavlja ključnu rutu za transport oko jedne petine svjetske sirove nafte.

Brent nafta, međunarodni referentni standard, porasla je za oko 7 posto na 96,88 dolara, nakon što je u petak zaključila trgovanje na najnižem nivou od 10. marta, nakon vijesti da bi Iran mogao ponovo otvoriti moreuz. Američka sirova nafta također je porasla za 7 posto i dostigla cijenu od 90,33 dolara.

Ipak, ostalo je nejasno u kojoj mjeri je prolaz zaista otvoren i kojim brodovima je dozvoljen tranzit. Iran je u subotu saopštio da ponovo zatvara Hormuški moreuz, optužujući Sjedinjene Američke Države za narušavanje povjerenja.

Nakon objave o zatvaranju, iranski patrolni čamci otvorili su vatru na tankere koji su pokušali proći kroz moreuz. Predsjednik Donald Trump je u nedjelju ovaj čin nazvao kršenjem primirja, dodajući da je američka blokada već zatvorila moreuz.

Američka vojska je u nedjelju ispalila nekoliko hitaca prema brodu pod iranskom zastavom koji je pokušao probiti pomorsku blokadu, što je dodatno pojačalo strah od eskalacije sukoba u narednim sedmicama. Prema navodima Centralne komande SAD, brod pod imenom Touska na kraju je zaplijenjen.

Iranska vojska upozorila je da će uskoro odgovoriti i uzvratiti na, kako navode, američku oružanu pirateriju.

Prema dostupnim podacima o praćenju plovidbe, nijedan tanker nije prošao kroz moreuz u nedjelju.

Donald Trump je izjavio da američka delegacija putuje u Pakistan na mirovne pregovore s Iranom. Također je upozorio da neće produžiti primirje ukoliko se do srijede ne postigne dogovor. Prema izvorima, iranski pregovarači trebali bi stići u Pakistan u utorak, iako Teheran to još nije zvanično potvrdio.

Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohammad Bagher Ghalibaf izjavio je za državnu televiziju da su Iran i Sjedinjene Američke Države još daleko od konačnog sporazuma.

U međuvremenu, cijene goriva u Sjedinjenim Američkim Državama dostigle su prosjek od 4,05 dolara po galonu, a ministar energetike Chris Wright izjavio je da bi pad ispod 3 dolara mogao uslijediti tek naredne godine, iako nije isključio mogućnost da se to dogodi i kasnije ove godine.

Na finansijskim tržištima, futuresi na Dow Jones pali su za 0,91 posto, odnosno 451 poen, dok su futuresi na S&P 500 i Nasdaq zabilježili pad od oko 0,8 posto.

