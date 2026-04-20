Rat s Iranom podigao cijene avionskih karata, evo šta se može očekivati

Čelnici američkih avio-kompanija kažu da više cijene karata usljed rata s Iranom za sada nijesu umanjile potražnju, ali analitičari upozoravaju da bi se to moglo promijeniti ukoliko se sukob na Bliskom istoku oduži.

Posmatrano kroz prodaju karata šest najvećih američkih avio-kompanija, prosječna vrijednost transakcije porasla je od dva posto, kod American Airlinesa, do 16 posto, kod Delta Air Linesa, u sedmici zaključno sa 8. martom u odnosu na prethodnu sedmicu, pokazuju novi podaci kompanije Consumer Edge, koja se bavi analizom potrošačkih izdataka.

Govoreći u utorak na investitorskoj konferenciji JP Morgana, rukovodioci velikih američkih avio-kompanija saglasili su se da je potražnja za putovanjima i dalje dovoljno snažna da ublaži veliki skok cijena avionskog goriva izazvan ratom s Iranom.

Nekoliko rukovodilaca sugerisalo je da putnici već sada rezervišu ljetnje letove prije nego što cijene dodatno porastu.

Avionsko gorivo, koje obično čini između petine i četvrtine operativnih troškova avio-kompanija, u utorak je na indeksu Argus U.S. Jet Fuel iznosilo 3,93 dolara po galonu, što je rast od 57 posto otkako su SAD i Izrael prije 18 dana počeli vazdušne udare na Iran.

Koliko je potražnja za putovanjima zaista snažna?

Snažna potražnja koju avio-kompanije trenutno bilježe mogla bi biti kratkog daha, jer dio tog rasta „može odražavati činjenicu da potrošači rezervišu putovanja unaprijed zbog mogućeg rasta cijena karata povezanog sa skupljim avionskim gorivom“, napisao je u bilješci investitorima Jeff Windau, viši analitičar u Edward Jones, dodajući da će „povraćaj poreza vjerovatno kratkoročno podstaći diskrecionu potrošnju na putovanja“.

Produženi rat mogao bi smanjiti spremnost Amerikanaca da plaćaju skuplje avionske karte.

„Ako cijene nafte ostanu povišene duži period, potražnja za putovanjima mogla bi oslabiti jer inflacija dodatno ograničava raspoloživi dohodak potrošača“, napisao je Vindau.

Jedan od velikih faktora koji bi mogao oslabiti potražnju za putovanjima bio bi pad berze.

„Dokle god berza raste, ljudi sa višim prihodima osjećaju se sigurnije na način na koji oni sa nižim prihodima ne mogu, a to utiče na njihovu diskrecionu potrošnju“, rekao je za Forbes Michael Gunther, viši potpredsjednik za istraživanje i tržišnu inteligenciju u Consumer Edgeu.

Mogu li putnici u premium klasi očekivati veća poskupljenja?

Umjesto da cijene karata podignu linearno za sve, avio-kompanije bi mogle odlučiti da prvo povećaju cijene pojedinih klasa, poput premium i biznis klase.

Uopšteno govoreći, tradicionalne američke avio-kompanije – American, Delta i United – privlače putnike sa višim prihodima, koji su manje osjetljivi na cijene od onih koji biraju niskobudžetne prevoznike.

Na konferenciji JP Morgana u utorak, izvršni direktor Delta Air Linesa Ed Bastian rekao je da je gornji dio takozvane K-oblikovane ekonomije, koji predstavlja najbogatije Amerikance, i dalje snažan.

„Mi opslužujemo vrh te K krive, a vjerovatno i njen najviši dio“, rekao je Bastian, uz ocjenu da je najbogatiji sloj stanovništva „iskreno govoreći, donekle imun na ono što se dešava u geopolitičkim događajima“.

Ipak, iako bi američke avio-kompanije „voljele da naplaćuju više, znaju da ne mogu tek tako izaći na tržište i početi da naplaćuju 20 ili 30 posto više“, rekla je za Forbes ovog mjeseca Katy Nastro, portparolka kompanije Going, koja se bavi ponudama avionskih karata.

„Ne mislim da možemo pretpostaviti da će premium putnici tek tako progutati taj dodatni trošak i mirno ga prihvatiti.“

Hoće li avio-kompanije smanjivati broj letova?

Za sada američke avio-kompanije uglavnom održavaju redove letjenja planirane prije početka rata.

Ali, ako se sukob na Bliskom istoku nastavi, domaći prevoznici mogli bi početi da smanjuju kapacitete kako bi ublažili rast troškova goriva.

Širom svijeta pojedine kompanije već su počele da smanjuju broj letova. Skandinavski SAS saopštio je da planira da ukine oko 1.000 letova u martu i aprilu, Air New Zealand najavio je smanjenje kapaciteta od pet posto do početka maja, dok je Vietnam Airlines upozorio da bi uskoro mogao ukloniti dio letova iz svog reda letenja.

Šta još nije poznato

Nije poznato koliko će dugo rat trajati.

„Trajanje sukoba s Iranom biće ključni faktor za turističku industriju“, napisao je Vindau investitorima.

„Kašnjenja na aerodromima povezana sa djelimičnim prekidom rada vlade, stalni naslovi o geopolitičkim tenzijama i rastući troškovi, sve to može negativno uticati na raspoloženje potrošača i njihove planove za diskreciona putovanja.“

Suzanne Rowan Kelleher, Forbes

Iran War Has Sent Airfares Climbing—Here’s What To Expect

