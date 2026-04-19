Pivara Luke Modrića bilježi eksplozivan rast prodaje

Bjelovar, smješten istočno od Zagreba, već je neko vrijeme jedan od najdinamičnijih gradova u Hrvatskoj, koji, pored brojnih općinskih projekata, postaje zanimljiv i za privatna ulaganja.

Jedna od njih je i Zeppelin Craft Brewery, u kojoj hrvatska nogometna zvijezda Luka Modrić posjeduje jednu trećinu, što pokazuje da poslovno okruženje može privući kapital i ambicije čak i izvan velikih urbanih centara, prenosi hrvatski Poslovni dnevnik.

Modrić je postao suvlasnik pivare u martu prošle godine. Uz njega, u vlasničku strukturu ušao je i Modrićev kum i bivši fudbaler Dinama Hrvoje Čale, koji je preuzeo dva posto udjela. Imenovan je i za direktora, zajedno sa sadašnjim direktorom Ivanom Babićem.

„Praktički se poznajemo cijeli život, od naše trinaeste godine. Luka je prepoznao potencijal i želio je pomoći“, kaže Babić o saradnji s Modrićem. „Donio je ogromno priznanje, ali i dodatnu odgovornost. Interes dolazi iz cijelog svijeta, svi žele ‘tu priču’, Lukino pivo, ali mi to radimo korak po korak“, rekao je Babić za Poslovni.hr.

Prema njegovim riječima, prošlogodišnji ulazak Luke Modrića u vlasništvo povećao je prodaju za 300 do 400 posto. Planovi za budućnost su veliki, kaže Babić, dodajući da jedva čekaju da pokrenu kampanju s Lukom i nastave razvijati brend.