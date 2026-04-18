Yamaha i njen nadograđeni T7 donose novi avanturistički motocikl

Proveo sam mnogo vremena vozeći popularni Yamaha Ténéré 700 (ili “ADV”) avanturistički motocikl, koji vozači obično nazivaju “T7”. Model godinama ima solidnu kombinaciju mogućnosti i pouzdanosti na cesti i van nje.

I dalje ga pokreće pouzdani Yamahin P-twin ‘CP2’ paralelni dvocilindrični motor od 689 ccm s tekućinom hlađenjem, s podesivim ovjesom, udobnom ergonomijom i 18-inčnim i 21-inčnim kotačima koji mogu podnijeti gotovo sve kada su opremljeni kvalitetnim dual-sport gumama poput Bridgestoneovih ‘AX41 Battlax Adventurecross’.

To je ADV motocikl po izboru mnogih avanturističkih vozača širom svijeta. Već nekoliko godina, vozači iz Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja sa zavišću gledaju na evropska i azijska tržišta motocikala, jer je tamo bilo dostupno čak šest specijalnih verzija T7. Uključujući izuzetno sposobnu, vrhunsku verziju “World Raid” (u moto/trkačkom žargonu, “off-road” reli trka se obično naziva raid ili ‘rally raid’).

Sada je Yamaha odlučila da na američko tržište donese tu poželjnu verziju Ténéré 700 World Raid, a po cijeni od 12.999 dolara čini se kao zaista dobra kupovina.

Osnovni T7 protiv “World Raid” T7: Šta dobijate za 2.000 dolara

Osnovni T7, bez modifikacija, koštat će vas 10.999 dolara, dok World Raid ima preporučenu maloprodajnu cijenu od 12.999 dolara. Ipak, lista dodatne opreme koju dobijate za tih dodatnih 2.000 dolara je duga i impresivna.

Prije svega, World Raid dolazi s pravim “podijeljenim” rezervoarom za gorivo od 23 litre u reli stilu. S dva otvora za punjenje i unutrašnjim ventilima koji minimiziraju talasanje goriva (i prijenos težine). To je skoro dvije galone veći kapacitet od standardnog T7, što vozačima daje znatno veći domet vožnje.

Budući da CP2 motor često postiže oko 80 kilometara po galonu (3,8 litara), dodatna dva galona goriva mogu produžiti domet T7 na gotovo 300 milja uz “blažu” vožnju.

Ovo je značajna i stvarna sigurnosna prednost prilikom vožnje u područjima gdje sljedeća benzinska pumpa može biti udaljena mnogo kilometara, što je često slučaj prilikom istraživanja terena.

Više novca obično znači “jači motor” u mnogim motosportovima. Ali kada je u pitanju vožnja van puta, vrhunsko ogibljenje je ono što pravi najveću razliku.

World Raid T7 zadržava Yamahin poznati i izuzetno pouzdani CP2 dvocilindrični motor. Međutim, sada uključuje nadograđeni KYB potpuno podesivi ovjes sprijeda i pozadi, sa skoro 2,54 centimetra većim hodom i većim razmakom od tla (klirensom) za bolje upravljanje van puta.

Osim toga, KYB podešavanja ovjesa su preciznija i sveobuhvatnija nego kod standardnog T7, koji već ima kvalitetne vilice i amortizere.

Viši nivo ovjesa omogućava vozačima da fino podese World Raid za opterećenje, stil vožnje, teren i udobnost.

Također, odmah ispod upravljača dodat je podesivi amortizer upravljača. Ovo pomaže vozačima da bolje kontrolišu zahtjevan teren koji može dovesti do gubitka kontrole nad volanom.

Ovo je dobro potrošen novac od strane Yamahe kada je u pitanju World Raid.

Bolji ekran, pametnija unutrašnjost

World Raid također unapređuje ekran – 6,3-inčni TFT panel u boji. Može se prebacivati ​​između posebnog vertikalnog, “off-road” orijentiranog Explorer moda i postavke Street namijenjene vožnji po autoputu i asfaltu, kao i novog Raid formata koji oponaša “roadbook” navigacijski i navigacijski sistem koji koriste vozači relija na takmičenjima.

Obratite pažnju na nosač iznad ekrana za GPS i drugu opremu.

World Raid također ima modove vožnje. Uključujući Sport mod za agresivnu vožnju po asfaltu i više “off-road” konfiguracija kada napustite asfalt.

ABS, kontrola proklizavanja i drugi sistemi pomoći vozaču također se mogu podesiti ili potpuno isključiti. Elektronska “ride-by-wire” ručica gasa također uključuje dugo očekivanu funkciju: tempomat.

Također, novi 6-osni IMU pomaže u održavanju stabilnosti motocikla u zahtjevnim situacijama i omogućava precizno podešavanje ABS-a, kontrole proklizavanja i drugih sistema pomoći vozaču.

Osim toga, poboljšana povezivost pametnih telefona omogućava da ekran prikazuje ko vas zove, koja pjesma se reprodukuje. Ili čak da li ste primili e-poštu ili poruku (ali neće prikazivati ​​sadržaj poruka).

Ekran neće prikazivati ​​punu GPS navigaciju, ali nosač iznad panela je spreman za vaš Garmin XT3 GPS ili nosač za pametni telefon.

Poboljšana udobnost

Ako postoji jedna stvar po kojoj su avanturistički bicikli možda poznati, to je njihova izuzetno minimalistička udobnost vozača.

Vozači često dodaju jastučiće za sjedište, veće vjetrobrane, štitnike za upravljač i još mnogo toga na fabričke bicikle kako bi poboljšali udobnost na dugim stazama, a istovremeno omogućili laku vožnju stojeći na osloncima za noge na zahtjevnom terenu.

World Raid dolazi s novim, navodno udobnijim jednodijelnim sjedištem, preoblikovanim vjetrobranskim staklom i zaštitom za upravljač kao standardnom opremom.

Također je značajno da prednji četverostruki LED far ima poboljšane LED elemente za bolje osvjetljenje, zajedno sa žmigavcima koji služe i kao pozicijska svjetla za veću vidljivost u saobraćaju.

Vrijedi li čekati i utrošiti novac?

Avanturistički vozači bili su oduševljeni kada su čuli vijest da World Raid T7 konačno stiže u Sjedinjene Države s dugom listom nadogradnji koje vozači često naknadno ugrađuju u osnovni model.

Dobijanje “spremnog za vožnju” (fabrički opremljenog) nadograđenog T7 modela poput World Raida za samo dodatnih 2.000 dolara djeluje prilično atraktivno.

Vozači će i dalje dodavati stvari poput prtljaga, zaštitnih kaveza, GPS-a i dodatne rasvjete za terensku vožnju (sve dostupno od Yamahe, kao i iz opsežnog programa dodatne opreme).

Ali činjenica da ne moraju trošiti mnogo novca na veći rezervoar goriva, nadograđeno ogibljenje (što može biti vrlo skupo) i funkcije poput IMU-a i tempomata čini cijenu od 12.999 dolara sasvim razumnom.

Najbolje od svega je što Yamaha nastavlja poboljšavati sada već legendarni T7, uključujući i osnovni model. Ali duga lista opcionih dodataka koji dolaze s World Raidom čini njegovu cijenu zaista povoljnom.

William Roberson, saradnik Forbesa

