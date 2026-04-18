Gradonačelnik New Yorka i dalje zarađuje od svoje rap karijere, iznos je mnoge iznenadio

Zohran Mamdani je kao srednjoškolac počeo nastupati na rap sceni pod imenima Mr Cardamom i Young Cardamom, profilirajući se kao društveno angažirani reper, ali karijera mu nije bila dugog vijeka.

Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani i dalje ostvaruje prihode od svoje kratke, ali ne i potpuno zaboravljene karijere višejezičnog repera, pokazuju najnovije porezne prijave.

Uprkos njegovu brzom političkom usponu i statusu jedne od medijski najeksponiranijih figura među demokratima, prihodi od muzike ostaju simbolični. Prošle je godine zaradio 1.643 dolara od tantijema, tek blagi rast u odnosu na 1.267 dolara godinu ranije.

Mamdani, koji je nastupao pod pseudonimima Young Cardamom i Mr Cardamom, kroz humor je komentirao vlastitu muzičku zaradu, poručivši da bi Njujorčani trebali “otići na Spotify” ako žele poboljšati njegov financijski rezultat. “Mnogi kažu da slušaju”, dodao je. “Ne slušaju.”

“Reper C-lige”

Njegova muzička priča započela je još u srednjoškolskim danima, a u dvadesetima je objavljivao društveno angažirane pjesme koje su se bavile temama od svakodnevice do kolonijalizma. Sam sebe opisivao je kao “repera C-lige”, jasno signalizirajući da je riječ o izvođaču ograničenog dosega, inspiriranom alternativnom scenom i bendovima poput Das Racist, piše The Guardian.

Finansijski gledano, muzika je tek sporedna stavka. Većina Mamdanijevih prihoda u 2025. dolazi iz politike, njegova plaća zastupnika u državnoj skupštini iznosila je 131.296 dolara. Njegova supruga dodatno je uprihodila 10.010 dolara od grafičkog dizajna, a ukupni zajednički prihod para dostigao je oko 145.000 dolara.

Zohran Mamdani REUTERS/David ‘Dee’ Delgado

Nije jedini

Ulaskom u gradonačelnički ured, Mamdani ulazi i u znatno viši platni razred, njegova godišnja plaća iznosit će 258.750 dolara.

Zanimljivo, nije prvi gradonačelnik New Yorka koji ostvaruje prihode iz svijeta zabave. Prema poreznoj prijavi iz 2012, njegov prethodnik Michael Bloomberg primao je između 2.000 i 10.000 dolara tantijema za pojavljivanja u popularnim televizijskim i filmskim projektima, uključujući seriju Law + Order i film The Adjustment Bureau.

U Mamdanijevu slučaju, muzika danas ima više simboličnu nego finansijsku vrijednost, ali ostaje zanimljiv podsjetnik na njegov nekonvencionalan put do političkog vrha.

Autor Borivoje Dokler, Forbes Hrvatska

