Nutella pod lupom Brisela

Italijanski konditorski gigant Ferrero, poznat po popularnim brendovima Nutella, Kinder i Ferrero Rocher, potvrdio je da su njihove kancelarije bile meta nenajavljenih inspekcija Evropske komisije. Brisel se odlučio za ovaj potez zbog šire istrage protiv kartelskog udruživanja i zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu čokolade.

Prekogranična trgovina

Evropski regulatori istražuju sumnje da je kompanija namjerno ograničavala prekograničnu trgovinu unutar EU, koristeći takozvana teritorijalna ograničenja snabdijevanja kako bi spriječila distributere da iskoriste razlike u cijenama između država članica.

Ovakva praksa, koju Komisija smatra naročito ozbiljnim kršenjem pravila o konkurenciji, direktno utječe na novčanike potrošača jer vještački održava visoke cijene i smanjuje izbor na policama supermarketa. Evropska povjerenica za konkurenciju Teresa Ribera naglasila je da su svakodnevni proizvodi široke potrošnje trenutno pod lupom, što potvrđuje i prošlogodišnja kazna izrečena kompaniji Mondelēz International u iznosu od 660 miliona KM zbog sličnih prekršaja.

Ferrero, čije je sjedište u Luksemburgu i koji zapošljava oko 50.000 radnika širom svijeta, izjavio je da u potpunosti sarađuje sa zvaničnicima i dostavlja sve tražene informacije.

Foto: Ferrero Rocher, REUTERS/Dado Ruvic

Porodični biznis

Za milijardera Giovannija Ferrera, koji je od 2015. godine transformisao porodični biznis u trećeg najvećeg svjetskog proizvođača upakovane hrane, ovaj pravni izazov dolazi u jeku agresivne ekspanzije na američko tržište. Iako same inspekcije ne znače automatsku krivicu, potencijalne sankcije su rigorozne i teoretski mogu dosegnuti do 10 posto ukupnog globalnog prihoda kompanije.

Brisel ovim slučajem šalje jasnu poruku da neće tolerisati barijere unutar jedinstvenog tržišta, insistirajući na transparentnosti koja omogućava maloprodajnim lancima da robu nabavljaju tamo gdje je ona najpovoljnija.