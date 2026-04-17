Upoznajte pticu koja spava dok leti

San je vrlo ranjivo stanje za većinu životinja. Mišići se opuštaju, vrijeme reakcije se usporava, a svijest o okolini je značajno smanjena. Naravno, za pticu koja mora letjeti preko otvorenog okeana, bez mjesta za slijetanje, taj nivo ranjivosti može biti fatalan.

Pa ipak, fregata redovno provodi dane, pa čak i sedmice, prelazeći ogromna prostranstva okeana, a da nikada ne sleti ni na kopno ni na vodu. Biolozi su dugo bili zainteresovani za to kako ove ptice izbjegavaju iscrpljenost.

Odgovor, otkriven direktnim snimanjem mozga, ispostavio se kao jedna od najekstremnijih adaptacija spavanja poznatih u životinjskom svijetu. Fregate spavaju dok lete tako što svoj mozak dijele na dva dijela.

Otkrivanje ptice koja spava u letu

Fregate su velike tropske morske ptice koje se mogu naći širom tropskih i suptropskih okeana svijeta. Danas postoji pet vrsta:

Veličanstvena fregata (Fregata magnificens)

Uzašašće fregate

Božićna fregata (Fregata andrewsi)

Velika fregata (Fregata minor)

Mala fregata (Fregata ariel)

Mužjaci fregata lako se prepoznaju po jarko crvenom “balonu” na grlu, koji naduvaju tokom udvaranja. Sa rasponom krila do 2,3 metra i tijelima prilagođenim za letenje i krstarenje, fregate su među aerodinamički najiskusiranijim pticama na svijetu.

Međutim, za razliku od velike većine morskih ptica, fregate ne mogu sletjeti na vodu. Njihovo perje nije dovoljno vodootporno, a noge im također nisu prilagođene za plivanje ili polijetanje s površine mora. Stoga, čim polete, moraju ostati u letu dok ponovo ne dotaknu tlo.

Međutim, studije praćenja dosljedno pokazuju da fregate mogu ostati neprekidno u letu i do 10 dana i preletjeti hiljade kilometara. Tokom ovih letova, one zadržavaju dovoljno energije za traženje hrane, navigaciju i izbjegavanje predatora, bez ikakvog zaustavljanja za odmor ili spavanje.

Spavanje u letu

Sa biološke tačke gledišta, ovo postavlja očigledno pitanje. San nije opcija. Ako bilo kojoj životinji uskratite san čak i na kratko vrijeme, gotovo je sigurno da će se njihove kognitivne i fiziološke funkcije smanjiti. Pa gdje fregata uspijeva spavati kada ne može sletjeti? I, što je još važnije, kako?



Ideja da ptice mogu spavati dok lete bila je predmet skepticizma među ornitolozima. Iako je unihemisferni san zaista dokumentovan kod delfina i nekih ptica koje hiberniraju, niko nikada nije uspio dokazati da ptica zapravo može spavati tokom aktivnog leta.



To se promijenilo studijom iz 2016. godine objavljenom u časopisu Nature Communications, u kojoj su neuroznanstvenici opremili divlje fregate laganim elektroencefalogramima (EEG). Ovi uređaji su omogućili istraživačima da mjere moždanu aktivnost ptica, pokrete glave i krila dok su slobodno letele iznad okeana.

Rezultati su bili nedvosmisleni. Fregate ulaze u prava stanja sna tokom leta, uključujući i sporovalni san, najdublju ne-REM fazu sna. Međutim, važna napomena je da to čine asimetrično. Jednostavno rečeno, to znači da samo jedna hemisfera mozga fregate ulazi u sporovalni san u datom trenutku tokom leta, dok druga hemisfera ostaje budna i na oprezu.

Ipak, rijetko spavaju.

Ovaj fenomen je poznat kao unihemisferni sporovalni san i omogućava ptici da održi osnovnu motoričku kontrolu i svijest o svojoj okolini, a istovremeno prima okrepljujuće prednosti sna. Još nevjerovatnije je da tokom leta ptice prebacuju san između hemisfera. To omogućava svakom dijelu mozga da se odmori, čime se sprječava dugotrajni nedostatak sna na obje strane.

Ako biste pronašli fregatu kako spava u letu, vidjeli biste da joj je samo jedno oko otvoreno. Otvoreno oko odgovara budnoj hemisferi, koja omogućava vizualni nadzor okoline, dok zatvoreno oko odgovara strani koja spava. Ovaj sistem podijeljenog mozga omogućava ptici da nastavi krstariti, podešava položaj krila i reaguje na zračne struje, čak i dok djelimično spava.

Ipak, uprkos ovoj izvanrednoj sposobnosti, fregate rijetko spavaju dok lete. U prosjeku, spavale su manje od sat vremena dnevno tokom dugih letova, u poređenju sa više od 12 sati dnevno tokom odmora na kopnu. Ovo dovodi do važne stvari. Spavanje u letu nije zamjena za normalan san, već kompromis za preživljavanje koji se koristi samo kada je apsolutno neophodno.

U većini slučajeva, fregate će odlučiti tolerirati značajan kratkotrajni nedostatak sna dok su u zraku, a zatim se oporaviti kada se vrate na kopno. Ova fleksibilnost pokazuje kako se potrebe za snom mogu prilagoditi pod jakim pritiskom okoline. Međutim, san ne mora biti potpuno eliminiran.

Šta nas ova ptica može naučiti o snu

Kako dalje objašnjava istraživanje iz 2016. godine, objavljeno u časopisima Nature i Science of Sleep, unihemisferični san rješava vrlo specifičan evolucijski problem. Posebno za ove ptice nije izvodljivo biti potpuno uspavan tokom leta – ali, istovremeno, funkcionalnost bez sna u nedogled nije moguća.



U tom smislu, dijeljenje mozga omogućava djelomičan odmor bez potrebe za potpunim isključivanjem. Nije iznenađujuće da bi prirodna selekcija favorizirala ovo rješenje, jer obično favorizira bilo koji mehanizam koji omogućava životinji da preživi dovoljno dugo da se razmnožava, čak i ako to dolazi na štetu efikasnosti ili udobnosti.



Kao što studija u Nature and Science of Sleep navodi, slične strategije se vide kod delfina koji moraju izroniti da bi disali. Ovo ponašanje pokazuju i neke ptice koje spavaju s jednim otvorenim okom kako bi pazile na predatore. Fregate jednostavno predstavljaju jedan vrlo ekstremni kraj ovog spektra.



Neurobiolozi koji proučavaju ove ptice posebno su zainteresirani za to kako mozak izbjegava kognitivne deficite koji se obično javljaju kod nedostatka sna. Razumijevanje ovih mehanizama moglo bi rasvijetliti zašto je san uopće neophodan i koji su njegovi najkritičniji elementi.



Međutim, važno je ne pretjerivati ​​u poređenju s ljudima. Fregate ne “hakuju” san na način koji bi ljudi ikada mogli imitirati. Njihovi mozgovi su evoluirali posebno za ovaj način života, ali dugotrajni nedostatak sna i dalje uzima svoj danak.



Fregate ne prkose biologiji, one je samo ilustruju. Njihova sposobnost spavanja tokom leta nastala je jer je evolucija pronašla uski zaobilazni put unutar neizbježnog ograničenja. Pola mozga odjednom, nekoliko minuta tu i tamo, precizno podešeno na najsigurnije trenutke u letu.

Scott Travers, saradnik Forbesa