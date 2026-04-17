U Evropi će do kraja 2100, živjeti 53 miliona ljudi manje – demografski pad ima jedan glavni uzrok 

Prema najnovijim prognozama Eurostata, Evropa se suočava sa značajnim demografskim padom koji će do 2100. godine smanjiti broj stanovnika za 11,7 posto, ili cirka 53 miliona ljudi.

Iako se predviđa da će populacija bloka od 27 zemalja blago rasti do 2029. godine, kada bi trebala dostići vrhunac od 453 miliona, a nakon toga ući u dugotrajni pad. Procjenjuje se da će broj stanovnika pasti na ispod 400 miliona do kraja stoljeća. Ovakav trend donosi drastične promjene u strukturi društva; broj radno sposobnog stanovništva će nastaviti pad, dok će se udio osoba starijih od 80 godina više nego udvostručiti.

Glavni uzrok pada populacije je kontinuirani pad stope fertiliteta, koja je u Evropi pala na skoro 1,3 djeteta po ženi, što je znatno ispod nivoa potrebnog za prostu reprodukciju stanovništva, a koji iznosi 2,1 dijete.

Politički odgovori i ekonomska neizvjesnost

U Francuskoj, gdje je 2025., broj umrlih premašio broj rođenih po prvi put od Drugog svjetskog rata, predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na “demografsko naoružavanje”. Zvanični Pariz je već pokrenuo inicijative za proširenje usluga nataliteta i povećanje podrške porodicama, apelujući na mlade da ranije planira roditeljstvo.

Ovaj demografski pomak stvara direktan pritisak na Penzione sisteme gdje će manji broj radnika finansirat sve veći broj penzionera, te na Zzdravstvene usluge, budući da starenje populacije zahtijeva značajno veća ulaganja u njegu i medicinsku infrastrukturu.

Migracije pod znakom pitanja

Iako su migracije ranije pomagale u ublažavanju depopulacije, istraživanja Evropskog parlamenta sugerišu da one ne mogu u potpunosti nadomjestiti nizak prirodni priraštaj. Jednako tako, migracione politike postaju sve restriktivnije. U Njemačkoj je kancelar Friedrich Merz nedavno predložio plan prema kojem bi se oko 80 posto Sirijaca koji trenutno borave u toj zemlji trebalo vratiti u svoju domovinu u naredne tri godine.

Za biznis lidere i investitore, ovi podaci signaliziraju eru smanjene potrošačke baze i hroničnog nedostatka radne snage na evropskom tržištu u decenijama pred nama.

Kako je ranije za Forbes BiH kazao Amer Osmić, profesor sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, prema podacima internacionalnih organizacija, koje rade procjene, ukoliko se nastavi postojeći trend, BiH će 2070.godine imati milion i po stanovnika od čega će, naglašava on, 40 posto biti starije od 65 godina.

“Ako uzmemo u obzir afrički kontinent, prosječna starost u tim zemljama je između 15 i 18 godina, kod nas je prosječna starost 43 godine po procjenama, po popisu stanovništva 39.5”, kaže Osmić.

