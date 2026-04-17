Jasna Bajraktarević: Šta najuspješniji menadžeri rade drugačije?

Postoji paradoks o kojem se u poslovnim krugovima rijetko govori naglas: što je pozicija viša, to je veća vjerovatnoća da se ključne odluke donose u stanju iscrpljenosti.

Ne zato što lideri i liderke ne znaju bolje, nego zato što više nemaju kapacitet da misle jasno.

U eri konstantne dostupnosti, ubrzanih promjena i pritiska na rezultate, stres više nije povremeno stanje, već operativni okvir unutar kojeg funkcionišu menadžeri i menadžerke. Problem je što većina njih i dalje vjeruje da je to normalno. A nije.

Tihi pad performansa koji niko ne mjeri

U poslovnim izvještajima ne postoji KPI za mentalnu jasnoću. Ne postoji ni za kvalitet odluka donesenih pod stresom.

Ali posljedice su itekako vidljive kroz odluke koje su reaktivne umjesto strateške, kroz pad fokusa i povećanje grešaka, tzv. “decision fatigue” koji vodi ka impulsivnim ili odgođenim odlukama, te timovi koji preuzimaju stres lidera kao radnu normu.

Razlika između akutnog i hroničnog stresa ovdje postaje ključna. Dok prvi može mobilizirati performans, drugi ga sistemski razgrađuje: tiho, kontinuirano i često neprimjetno. Posebno kod onih koji su naučili da “izdrže”.

Perfekcionizam, visoka odgovornost i potreba za kontrolom, osobine koje često definišu uspješne lidere i liderke, u ovakvom kontekstu postaju faktori rizika. Umjesto da ubrzavaju izvrsnost, oni ubrzavaju put prema sagorijevanju.

Zašto ignorišemo prve znakove

Jedan od najvećih problema nije sam stres, nego način na koji ga lideri interpretiraju.

Umor se racionalizira kao “intenzivan period”. Gubitak fokusa kao “previše obaveza”. Emocionalna iscrpljenost kao “normalan dio posla”.

Kako za Forbes BiH objašnjava prof. dr. Jasna Bajraktarević, univerzitetska profesorica, psihologinja i osnivačica Psynergy Education & Consulting, upravo u toj fazi dolazi do najopasnijeg pomaka: trenutak kada osoba više ne prepoznaje vlastite granice.

Tada performans ne pada naglo, on erodira. I to je razlog zašto mnogi menadžeri i menadžerke problem primijete tek kada posljedice postanu ozbiljne, bilo kroz burnout, pad kvaliteta odluka ili narušene odnose unutar tima.

Od upravljanja vremenom do upravljanja energijom

Klasični pristupi produktivnosti godinama su insistirali na boljoj organizaciji vremena. Danas je jasno da to više nije dovoljno. Jer, vrijeme je konstantno, energija nije.

Savremeno liderstvo sve više se oslanja na sposobnost prepoznavanja vlastitih energetskih ciklusa, upravljanja fokusom, a ne samo zadacima, regulacije emocionalnih reakcija u kompleksnim situacijama i razvijanja psihološke otpornosti bez potiskivanja stresa.

Drugim riječima, pitanje više nije koliko radite, nego u kakvom stanju radite. I još važnije, u kakvom stanju donosite odluke.

Iskustvo koje uči, a ne liči na edukaciju

Upravo iz potrebe da se liderstvo vrati u stanje jasnoće, stručni tim Psynergy Education & Consulting, na čelu sa prof. dr. Jasnom Bajraktarević, kreirao je The Mind & Lead Retreat, trodnevni psihološki business retreat koji okuplja menadžere, menadžerke i rukovodioce u potpuno drugačijem formatu rada.

Riječ je o ograničenom, pažljivo kuriranom iskustvu namijenjenom menadžerima/kama i liderima/kama koji žele raditi na sebi jednako ozbiljno kao i na svojim biznisima.

Smješten u ambijentu Bjelašnice, retreat koristi prostor kao aktivni dio procesa, mjesto gdje se tempo usporava, pažnja vraća, a razmišljanje postaje dublje i preciznije. Umjesto klasičnih edukacija, fokus je na iskustvu koje kombinuje:

psihološku procjenu ličnosti i individualnih obrazaca

stručne radionice usmjerene na realne izazove lidera

razvoj coping strategija i mentalne otpornosti

somatske prakse poput joge, koje povezuju tijelo i kognitivne procese

strukturirane, ali neformalne razmjene iskustava među učesnicima

Program je dizajniran tako da ne nudi samo uvide, nego i alate koji su primjenjivi odmah, u realnim poslovnim situacijama, a jedan od ključnih elemenata ovog pristupa je i distanca od svakodnevnog okruženja.

Poseban segment čine izborne radionice koje otvaraju prostor za dublji rad na temama koje lideri često zanemaruju: samopouzdanje, partnerski odnosi, porodična dinamika ili integrativni pristupi poput energetske psihologije i kliničke hipnoterapije.

U večernjim satima, formalni rad prelazi u neformalne razgovore i networking među učesnicima, gdje se često otvaraju teme koje u standardnim poslovnim okruženjima ostaju neizgovorene. I upravo tu nastaje dodatna vrijednost: razmjena između ljudi koji dijele slične pritiske, ali rijetko imaju prostor da ih artikulišu.

Prof. dr. Jasna Bajraktarević: Program je dizajniran tako da ne nudi samo uvide, nego i alate koji su primjenjivi odmah, u realnim poslovnim situacijama, Foto: Lični arhiv

The Mind & Lead Retreat kao smjer koji vam je nedostajao

Dugo je uspjeh u biznisu bio vezan za brzinu, dostupnost i kapacitet da se izdrži više od drugih.

Danas postaje jasno da to više nije održivo. Nova generacija liderstva gradi se na drugačijim principima: svjesnosti, fokusu i sposobnosti upravljanja vlastitim mentalnim stanjem.

Jer u svijetu koji postaje sve kompleksniji, najveća konkurentska prednost više nije informacija. Nego jasnoća. A oni koji nauče upravljati sobom, imat će kapacitet da upravljaju i svime ostalim.

Za one koji žele napraviti baš takav, svjestan iskorak iz svakodnevnog operativnog režima i posvetiti se vlastitom mentalnom performansu, The Mind & Lead Retreat sa prof. dr. Jasnom Bajraktarević predstavlja prostor za upravo takav reset.