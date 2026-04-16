Lufthansa preduzima drastične mjere, 27 aviona ostaje prizemljeno

Prizemljenje aviona podružnice Citylinea bilo je neizbježno zbog znatno većih troškova avionskog goriva, a dodatna opterećenja su uzrokovana štrajkovima zaposlenih, objasnila je Lufthansa.

Njemačka aviokompanija Lufthansa će trajno prizemljiti 27 aviona svoje regionalne podružnice Cityline počevši od subote, što predstavlja više od polovine njenog ukupnog kapaciteta. Lufthansa je odluku pripisala višim cijenama mlaznog goriva i brojnim štrajkovima zaposlenih. Novi štrajkovi se održavaju ovih dana, što je uzrokovalo otkazivanje stotina letova, izvještava STA.

“Kao prva mjera, koja stupa na snagu odmah, 27 aviona Lufthansa Cityline koji su trenutno u upotrebi bit će trajno povučeni iz programa letenja od subote kako bi se smanjili daljnji gubici za aviokompaniju”, navodi se u saopštenju Lufthanse, prema francuskoj novinskoj agenciji AFP. Zaposlenicima Citylinea ponuđeni su poslovi u drugim podružnicama grupe.

Mjere su bile neizbježne zbog znatno viših troškova mlaznog goriva i geopolitičke nestabilnosti, rekao je finansijski direktor Lufthanse Till Streichert .

Cijene mlaznog goriva su se više nego udvostručile od izbijanja rata na Bliskom istoku, a štrajkovi zaposlenih su prouzrokovali “dodatna opterećenja”, upozorila je grupa, prema STA.

REUTERS/Heiko Becker

Kabinsko osoblje i piloti stupaju u štrajk

Lufthansa se suočava sa kontinuiranim štrajkovima od početka godine. I kabinsko osoblje i piloti su u štrajku. Sindikat pilota Vereinigung Cockpit je ranije ove sedmice stupio u dvodnevni štrajk, a kabinsko osoblje Lufthanse i Citylinea također štrajkuje već dva dana od srijede. Sindikat kabinskog osoblja UFO pozvao je na najnoviji štrajk kako bi prisilio menadžment da pristane na bolje uslove rada.

Prema navodima njemačke novinske agencije dpa, štrajk kabinskog osoblja zasjenio je proslave 100. godišnjice Lufthanse.

Kao rezultat toga, stotine letova su morale biti otkazane, posebno na glavnim Lufthansinim čvorištima u Frankfurtu i Münchenu. Zbog štrajkova, većina letova između aerodroma Brno i spomenutih čvorišta također je otkazana do petka, javlja STA.

