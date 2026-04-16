Rusija ponudila Kini pomoć u snabdijevanju energentima

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov sastao se danas u Pekingu sa kineskim predsjednikom Xi Jinping i ponudio da Rusija nadoknadi eventualni manjak u snabdijevanju energentima izazvan ratom s Iranom, nakon što je američka vojska saopštila da je blokada svih iranskih luka duž Hormuškog moreuza „u potpunosti sprovedena“ i da su sve pošiljke iz te zemlje „potpuno obustavljene“.

Kineski državni mediji prenijeli su da je Xi tokom sastanka pozvao na tjesniju saradnju Kine i Rusije „kako bi odlučno zaštitile svoje legitimne interese“.

U vjerovatnoj kritici upućenoj Sjedinjenim Američkim Državama i njihovom ratu s Iranom, Xi je rekao da su kinesko-ruski odnosi faktor stabilnosti u „turbulentnom“ svijetu i da bi dvije zemlje trebalo da rade zajedno na tome da „obnove autoritet“ Ujedinjenih nacija.

Govoreći za ruske državne medije, Lavrov je rekao da je Rusija sposobna da nadomjesti svaki manjak energetskih resursa s kojim bi Kina mogla da se suoči kao posljedica rata s Iranom i američke blokade.

Ruski šef diplomatije dodao je: „Hvala Bogu, mi i Kina imamo sve kapacitete“ da ne budemo zavisni od „agresivne avanture“ na Bliskom istoku, koja „potkopava“ globalnu ekonomiju i tokove energije.

China Daily via REUTERS

Šta znamo o kineskom uvozu iranske nafte?

Kolumnista Bloomberg za energetiku i robna tržišta Javier Blas napisao je u utorak da američka blokada iranskih luka možda ima dvostruki cilj: „Prvo, da Iranu nametne nepodnošljiv ekonomski trošak; drugo, da primora Kinu da podijeli dio tereta.“ On je naveo da Vašington možda vjeruje da bi Peking, koji je među azijskim zemljama dosad pretrpio najmanje poremećaja u snabdijevanju energijom zbog rata, mogao izvršiti pritisak na Teheran da pregovara sa SAD. Prema podacima obavještajne firme Kpler, Kina je veliki kupac iranske nafte i kupila je više od 80 posto sirove nafte koju je Iran izvezao u 2025. godini.

Šta znamo o američkoj blokadi iranskih luka?

U saopštenju objavljenom u utorak uveče, Centralna komanda američke vojske navela je: „Blokada iranskih luka u potpunosti je sprovedena dok američke snage održavaju pomorsku nadmoć na Bliskom istoku. Procjenjuje se da se 90 posto iranske ekonomije oslanja na međunarodnu pomorsku trgovinu. Za manje od 36 sati od uvođenja blokade, američke snage su u potpunosti zaustavile ekonomsku trgovinu koja morskim putem ulazi u Iran i izlazi iz njega.“

Na redovnoj konferenciji za medije kineskog Ministarstva vanjskih poslova u utorak, portparol Guo Jiakun izjavio je da je američka vojna blokada „opasan i neodgovoran čin“ koji će dodatno podići tenzije u regionu. Guo je upozorio da prošireno američko vojno prisustvo u regionu, zajedno sa blokadom, prijeti da ugrozi „već krhko primirje“.

Siladitya Ray, Forbes

Russia Offers To Help China With Energy Supplies Amid U.S. Blockade Of Iranian Oil

