Pokušao je u BiH unijeti Michael Kors torbe bez prijave, ali ga carina zaustavila – šta sve građani pokušavaju prokrijumčariti na granicama

Luksuzne torbe Michael Kors našle su se “na udaru” carinskih organa BiH. Kako je objavila Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIOBiH) njihova ovlaštena službena lica su na graničnom prelazu Donji Svilaj spriječila pokušaj nezakonitog unosa robe u carinsko područje Bosne i Hercegovine.

“Prilikom redovne kontrole u večernjim satima, kod bh. državljanina koji je ulazio u Bosnu i Hercegovinu, izvršen je pregled ličnog prtljaga, pri čemu je u koferu pronađena neprijavljena roba. Tom prilikom privremeno je oduzeto više komada papuča, patika, torbica i novčanika marke Michael Kors, ukupne procijenjene vrijednosti 1.450,00 eura, pojasnili su iz UIOBiH.

Oduzeta roba, Foto: UIOBiH

Prekršajni postupak

Dodaju kako roba nije bila prijavljena nadležnim carinskim organima, zbog čega se smatra neprijavljenom robom, te je privremeno oduzeta.

Navedeno je kako će protiv počinioca biti pokrenut prekršajni postupak u skladu sa zakonom.

Prema podacima koje nam je dostavila UIOBiH o oduzetoj robi prilikom ulaska i izlaska izvan carinskog područja Bosne i Hercegovine, kao i o oduzetoj robi prilikom kontrole lica unutar BiH, vrijednost zaplijenjenih akciznih proizvoda u prva tri mjeseca 2026. godine iznosila je oko 2,9 miliona KM, dok ukupni iznos, uključujući veću zapljenu iz 2025. godine, prelazi 3,36 miliona KM.

Tokom prva tri mjeseca ove godine, oduzeto je blizu 10.000 paklica cigareta u vrijednosti 69.725 KM, dok su među oduzetom robom bile i kubanske cigare (200 komada), vrijednosti 16.000 KM.

Među oduzetom robom nakit, igračke za odrasle, ali i sadnice…

Među privremenom oduzetom robom, nalaze se razni proizvodi; od računarske opreme, nakita, tekstila, zlata, kolekcionarskih novčića do sjemena za sjetvu, sadnica, kafe, prehrambenih proizvoda, namještaja…

U 2025 godini, pokazuju podaci UIOBiH, na graničnim prelazima Banja Luka, Tuzla, Sarajevo i Mostar, privremeno je oduzeto tekstila u vrijednosti 2.751.528,50 KM, obuće 300.855 KM, autodijelova 1.459.110 KM, kozmetičkih, higijenskih proizvoda i parfema, 176.230 KM, medicinske opreme, lijekova, suplemenat, prekursora i seksualnih pomagala 294.983 KM, srebra 96.838,70 KM…

Da bi se izbjegli veći novčani gubici, prekršajni i krivični postupci, iz UIOBiH naglašavaju da putnici svoju robu prilikom ulaska ili izlaska iz carinskog područja Bosne i Hercegovine trebaju prijavititi usmeno ili na drugi jasan način.