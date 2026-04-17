Fascinantna historija o tome kako je porez na dohodak navukao ljude na koktel

Novi porezi omogućili su prohibiciju, što je dovelo do lošeg alkohola. Kokteli su korišteni za prikrivanje oštrog okusa žestokih pića i ostavili su trajan trag na američku kulturu pijenja. Evo historije, zajedno s nekoliko recepata koje možete isprobati.

Otprilike u ovo vrijeme, neki poreski obveznici možda tresu, miješaju ili sipaju koktel kako bi proslavili kraj zvanične sezone podnošenja poreza (iako oni koji su tražili produženje, poput mene, još uvijek imaju posla). To je prikladniji gest nego što biste možda pomislili. Ispostavilo se da je moderni sistem poreza na dohodak – sasvim slučajno – transformisao američku kulturu pijenja.

Amandman koji je stvorio moderni sistem poreza na dohodak

Na početku 20. stoljeća, Kongres, pod predsjednikom Williamom H. Taftom, pokrenuo je inicijativu za uspostavljanje novog poreskog sistema. Šesnaesti amandman, kojim je stvoren moderni sistem poreza na dohodak, Kongres je ratificirao 1909. godine. Trebale su četiri godine da ga dovoljan broj država ratificira. Po zakonu, predloženi amandman postaje dio Ustava čim ga ratificiraju tri četvrtine država. U to vrijeme je bilo potrebno 36 država (danas bi bilo potrebno 38 od 50 država).

Dana 3. februara 1913. godine, Delaware je postao 36. država koja je ratificirala amandman. Na kraju ga je ratificiralo 42 od 48 država (Aljaska i Havaji u to vrijeme još nisu bile države. Florida i Pennsylvania odbile su ga razmotriti. Connecticut, Rhode Island, Utah i Virginia glasali su protiv).

Tekst je bio jednostavan: Kongres ima ovlaštenje da uvodi i naplaćuje poreze na prihod iz bilo kojeg izvora. Bez raspodjele među državama i bez obzira na popis stanovništva.

Rezultat? Moderni sistem poreza na dohodak.

Porez na dohodak doveo je do pijenja (ali ne iz razloga koje mislite)

S novim prihodima od poreza na dohodak, država više nije bila ovisna o akcizama, uključujući i one na alkohol. Zbog toga je Kongres procijenio da sada može priuštiti 18. amandman, poznatiji kao Prohibicija.

Prohibicija je bila nacionalna zabrana proizvodnje, prodaje i transporta alkoholnih pića. Cilj je bio smanjenje kriminala i korupcije, ali je efekat bio suprotan. Masovno krijumčarenje, organizovani kriminal i takozvani”speakeasies” barovi (tajni barovi).

Sam tekst 18. amandmana bio je kratak i ostavio je važna pitanja otvorenim. Na primjer, nije definirao ključne pojmove niti objasnio kako će se zakon provoditi. Tu na scenu stupa Volsteadov zakon.

Zakon Volstead, također usvojen 1919. godine, definirao je “opojna pića” kao bilo koje alkoholno piće s više od 0,5% alkohola. To znači da se odnosio ne samo na žestoka pića, već i na pivo i vino. Nazvan po Andrewu Volsteadu, predsjedavajućem pravosudnog odbora Predstavničkog doma, ovaj zakon utvrdio je pravila, izuzetke i kazne te uspostavio okvir za provođenje prohibicije.

(Volstead je kasnije izgubio izbore.)

Izuzeci od prohibicije bili su usko definirani, ali su ostavljali prostora za snalažljive pojedince. Alkohol je ostao legalan za vjerske obrede (sakramentalno vino), medicinske svrhe (doktori su mogli propisati “ljekoviti viski”, čak i bez pregleda pacijenta), kao i za naučna istraživanja i industrijsku proizvodnju.

U oktobru 1919. godine, predsjednik Woodrow Wilson je stavio veto na Volsteadov zakon. Razlozi su uglavnom bili tehničke prirode. Smatrao je da se radi o pretjeranom miješanju savezne vlade nakon rata – ali je imao i lične rezerve. Međutim, “suhi” pokret u Kongresu bio je toliko jak da je već sljedećeg dana poništio njegov veto. Zakon je zvanično stupio na snagu 17. januara 1920. godine.

Foto: Getty Images

Prohibicija nije zaustavila piće – samo ga je gurnula u ilegalu

Novi zakoni nisu spriječili ljude da piju. Samo su premjestili piće u ilegalne barove i tajne barove. I otvorili su eru u kojoj je “sve dozvoljeno” kada je u pitanju alkohol. Krijumčari i kriminalne grupe zamijenili su legalne distributere. Vlada je procijenila da je do sredine 1920-ih zaplijenila gotovo 40 miliona litara ranije legalnog alkohola.

Kada su zalihe legalnog alkohola presušile, krijumčari su se okrenuli krijumčarenju. Brodovi iz Kariba (rum), Kanade (viski) i Evrope (šampanjac) čekali bi u međunarodnim vodama dok bi mali, brzi brodovi odlazili do njih, kupovali gajbe alkohola i vraćali se na skrivena mjesta na obali.

Zašto uglavnom žestoka pića? Zato što transport i krijumčarenje pića u rinfuzi s niskim sadržajem alkohola (kao što su pivo i vino) nije bilo profitabilno. Zbog toga su se dobavljači fokusirali na jaka alkoholna pića. Imala su veći postotak alkohola po pošiljci i bilo ih je lakše sakriti.

Istovremeno, obični ljudi su počeli eksperimentirati kod kuće, praveći domaće vino i alkohol. Uključujući i takozvanog “duha iz kade”.

Zašto džin?

Uprkos nazivu, “džin iz kade” se nije uvijek pravio u kadi, iako se ponekad pravio. Uglavnom se radi o domaćem alkoholu napravljenom razrjeđivanjem industrijskog alkohola vodom. Bor i drugi biljni sastojci su dodavani kako bi se dobio okus sličan džinu.

Opasno? Da. Ali je uspjelo.

Džin se proizvodio brzo i lako jer nije zahtijevao starenje (za razliku od viskija). Imao je jak okus koji je mogao prikriti jak alkohol, tako da se mogao brzo proizvoditi i prodavati. Zbog toga je bio idealan tokom prohibicije.

Kako je to promijenilo način na koji Amerikanci piju?

Da bi izvukli maksimum iz alkohola, krijumčari su ga često razrjeđivali vodom i sumnjivim aditivima. To je činilo okus neugodnim. Domaći alkohol također nije bio ni približno dobar kao industrijski alkohol, tako da nije bilo lako (niti pametno) piti ga čistog.

Zbog toga su ljudi i barmeni u ilegalnim barovima postali kreativni. Miješali su alkohol s drugim sastojcima kako bi prikrili okus. Bezalkoholna pića poput đumbirovog piva i gaziranih pića dodavala su okus i mjehuriće. Limun, menta i voćni sokovi pomagali su prikriti lošu kvalitetu alkohola.

Rezultat je bio period intenzivnog eksperimentiranja, u kojem su barmeni shvatili da određeni okusi – poput limuna – mogu poboljšati gotovo svako piće. Budući da nisu svi mogli posjećivati ​​ilegalne barove, knjige s receptima za koktele postale su popularne. Ovaj val kreativnosti doveo je do toga da neki od danas najpoznatijih koktela, kao što su Bee's Knees, Aviation koktel, Sidecar i French 75. svoje porijeklo ili popularnost vuku još iz doba prohibicije.

Kraj jedne ere

Foto: Getty Images

Vremenom je privlačnost društva bez alkohola počela da blijedi. Državi su očajnički bili potrebni poreski prihodi i radna mjesta koje je pružala industrija alkohola. Tokom prohibicije, novac se i dalje trošio na alkohol. Završavao je samo u ilegalnim tokovima. Do 1930. godine, procijenjeno je da su američki krijumčari alkohola zaradili tri milijarde dolara (oko 59,32 milijarde u današnjoj vrijednosti).

Takav novac je također privukao organizirani kriminal, koji je rastao – zajedno s nasiljem. Samo u New Yorku, više od 1.000 ljudi je ubijeno u sukobima rulje tokom prohibicije.

(Borba protiv organiziranog kriminala također je povećala vidljivost novoosnovanog Krivičnog odjela Porezne uprave SAD-a, sada poznatog kao Kriminalističke istrage Porezne uprave SAD-a. Takozvani “T-meni” su na kraju uspjeli poslati čikaškog gangstera Johnnyja “Foxa” Torria i Ala Caponea u zatvor. Ono što “G-meni” FBI-a, predvođeni J. Edgarom Hooverom, nisu uspjeli postići.)

Trinaest godina nakon velikog eksperimenta s prohibicijom, Kongres je usvojio 21. amandman, kojim je ukinut. Amandman je i dalje morao biti ratificiran, što je izazvalo zabrinutost jer se Kongres bojao da bi državni zakonodavci – pod utjecajem snažnih pokreta za umjerenost – mogli oklijevati glasati za ukidanje. Zato je proces promijenjen. Danas je 21. amandman jedini koji je ratificiran od strane odvojenih konvencija u državama, a ne od strane zakonodavnih tijela. Razlika? Građani su posebno birani da budu delegati za ovo pitanje, čime se osiguravalo da se poštuje volja naroda.

Samo dvije države, Sjeverna Karolina i Južna Karolina, odbacile su amandman. Još osam država (Georgia, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Sjeverna Dakota, Oklahoma i Južna Dakota) nije glasalo jer je amandman ratificiran prije nego što su održale svoje konvencije.

Amerikanci su bili oduševljeni. Mase su izašle na ulice u gradovima poput New Yorka i Chicaga (koji su postali uporišta organiziranog kriminala tokom prohibicije). Predsjednik Roosevelt je tada dao poznatu izjavu: “Ono što Americi sada treba je piće.”

Ekonomski značaj danas

Danas alkohol doprinosi ukupnoj ekonomskoj aktivnosti (uključujući proizvodnju, prodaju, turizam i srodnu potrošnju) sa oko bilion dolara.

Od toga, samo pivo generira gotovo pola triliona dolara ekonomskog utjecaja. To je oko 1,58% bruto domaćeg proizvoda (BDP) SAD-a. U 2024. godini, proizvodnja i prodaja piva i drugih pića od slada generirala je gotovo 58 milijardi dolara poreznih prihoda (od čega oko 25 milijardi dolara čine savezni porezi, uključujući oko 3,2 milijarde dolara akciza).

U 2025. godini, vinska industrija je generirala približno 323,55 milijardi dolara ukupne ekonomske aktivnosti. To je donijelo oko 20,99 milijardi dolara državnih i lokalnih poreza, kao i 25,05 milijardi dolara saveznih poreza. Osim toga, industrija je generirala približno 1,13 milijardi dolara saveznih poreza na potrošnju i 6,07 milijardi dolara državnih poreza na potrošnju.

U 2024. godini, prodaja i distribucija žestokih pića u SAD-u doprinijela je ekonomiji SAD-a s oko 200 milijardi dolara. Iste godine, proizvođači su platili 6,7 milijardi dolara saveznih akciza.

Kokteli za Dan poreza

Ako vas je ova historija inspirisala da popijete piće, imate sreće. Evo nekoliko ideja.

Koktel “Porez na dohodak”

Najprikladnije piće za Dan poreza je ono s istim nazivom. Koktel “Porez na dohodak” pojavljuje se u poznatoj knjizi koktela Savoy Harryja Craddocka iz 1930. godine.

To je varijacija koktela Bronx, koji je sam po sebi varijacija ” Perfect Martinija ” s dodatkom soka od narandže. (Godine 1934. Bronx je bio treći najpoznatiji koktel na svijetu, nakon Martinija i Manhattana.) Porez na dohodak ima mali dodatak: dvije kapi Angostura bitera, koji neki tumače kao simbol “gorčine” poreske sezone.

Sastojci:

45 ml džina

15 ml suhog vermuta

15 ml slatkog vermuta

30 ml svježeg soka od narandže

2 kapi Angostura bitera

Kora narandže za dekoraciju

Protresite s ledom i dobro ohladite. Procijedite u čašu za koktel i ukrasite korom narandže.

Pčelinja koljena

Foto: Getty Images

Med i limun su bili posebno popularni tokom prohibicije jer su mogli prikriti hemijski okus lošeg džina. Za razliku od šećera, med daje bogat, cvjetni okus koji prikriva neugodne note.

Sastojci:

60 ml džina

22 ml svježeg limunovog soka

22 ml mednog sirupa (1:1 med i topla voda)

Protresite s ledom i procijedite u čašu. Ukrasite korom limuna.

Prikolica

Sidecar je koktel s više priča o porijeklu. Jedna od najpoznatijih kaže da je nastao u pariskom baru “Harry's Bar”, gdje je američki oficir došao na motociklu sa prikolicom, po čemu je piće i dobilo ime.

Sastojci:

60 ml konjaka (ili rakije)

30 ml likera od narandže (Cointreau ili triple sec)

22 ml svježeg limunovog soka

Polovinu ruba čaše prekrijte šećerom. Protresite s ledom, procijedite i ukrasite korom narandže ili limuna.

Foto: Getty Images

Konjski vrat

Ako ne želite alkohol, ali želite nazdraviti, isprobajte Konjski vrat.

Prije prohibicije, ovo piće se često služilo s burbonom. Tokom prohibicije, postao je najpoznatiji “mocktail” tog doba – elegantna bezalkoholna alternativa.

Za pripremu, sipajte čašu đumbirovog piva i dodajte dugu spiralu limunove kore koja visi preko ruba čaše poput konjskog vrata.

Kelly Phillips Erb, novinarka Forbesa